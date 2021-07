Xử phạt sai, trưởng công an quận thua kiện

TP HCMTrưởng Công an quận Bình Tân ra quyết định xử phạt doanh nghiệp về hành vi buôn lậu nhưng bị tòa hủy vì cho là không đúng pháp luật.

Quyết định được TAND TP HCM đưa ra trong phiên xử phúc thẩm vừa diễn ra.

Theo bản án, ngày 15/10/2019, Công ty Thiên Đồng ký hợp đồng với công ty của Trung Quốc mua hàng lõi lọc, đồng hồ áp vỏ và các phụ kiện kèm theo là lưới lọc trị giá 27.000 USD. Hơn một tháng sau, lô hàng được thông quan.

Đêm 22/11/2019, Công ty Thiên Đồng đưa hàng về kho thì Công an quận Bình Tân kiểm tra và tịch thu 1.200 lưới lọc vì cho đây là hàng lậu. Doanh nghiệp sau đó đã gửi hồ sơ chứng từ thông quan và tờ khai bổ sung thể hiện lô hàng là phụ kiện không thể tách rời vỏ lọc.

Tuy nhiên, ngày 28/11/2019, Trưởng Công an quận Bình Tân ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Không đồng ý với quyết định này, Công ty Thiên Đồng đã khiếu nại vì đã cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng từ bổ sung. Ngoài ra, việc công an định giá sản phẩm làm căn cứ xử phạt cũng không đúng quy định của pháp luật. Quá trình xử lý vi phạm hành chính, công ty không nhận được biên bản vi phạm hành chính cho đến khi công an gọi lên nhận quyết định xử phạt.

Giải quyết khiếu nại, Công an quận Tân Bình giữ nguyên quan điểm.

Đem sự việc kiện ra toà, Công ty Thiên Đồng cho rằng, quyết định của Công an Bình Tân làm thiệt hại đến tài sản và uy tín của mình, yêu cầu tòa tuyên hủy các quyết định trên.

Hồi tháng 9/2020, TAND quận Bình Tân xử sơ thẩm. Đại diện Công an quận Bình Tân cho rằng, trước đó nhận được nhiều đơn khiếu nại của các hộ dân trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, về việc Công ty Thiên Đồng thường nhập hàng đêm gây ồn ào và nghi vấn nhập hàng lậu. Thời điểm kiểm tra, công ty bốc dỡ 5 mặt hàng. Sau khi đối chiếu giấy tờ đoàn kiểm tra phát hiện một mặt hàng gồm 1.200 lưới lọc nước chưa được thông quan nên tịch thu và ra quyết định xử phạt.

Đối với các khiếu nại của công ty, phía Công an Bình Tân cho biết đã có công văn gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM (PC03) về sản phẩm lưới lọc nước. Căn cứ vào công văn phúc đáp của các cơ quan này thì Công an Bình Tân xác định Công ty Thiên Đồng không khai báo 1.200 lưới lọc và đây là hàng nhập lậu.

Về việc định giá sản phẩm, Đội cảnh sát kinh tế quận đã tham khảo giá trên thị trường của một số công ty kinh doanh sản phẩm cùng loại từ đó làm căn cứ xác định giá trị lô hàng và quyết định xử phạt.

Đại diện Công an Bình Tân cũng cho rằng đã bàn giao biên bản vi phạm cho công ty theo đúng quy định. Thời điểm lập biên bản, tổ công tác đã nói rõ hành vi vi phạm cho đại diện công ty và giao cho Giám đốc công ty một bản. Do đó, Công an Bình Tân không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía doanh nghiệp.

HĐXX sau đó chấp thuận quan điểm của bị đơn, bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Thiên Đồng. Theo toà, công ty khai báo bổ sung đối với 1.200 lưới lọc sau thời điểm Công an quận phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính là không phù hợp với quy định của pháp luật. Hơn nữa Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 3 chỉ xác định bộ lọc nước là bộ phần kính kèm theo thiết kế của các loại vỏ lọc "chứ không xác định là phụ kiện không thể tách rời".

Công ty Thiên Đồng kháng cáo toàn bộ bản án.

Tại phiên phúc thẩm, Trưởng Công an quận và người đại diện xin vắng mặt. Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ, TAND TP HCM quyết định sửa án sơ thẩm, hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định giải quyết khiếu nại của Công an quận Bình Tân.

Theo HĐXX, bộ lưới đi kèm với vỏ lọc là "một bộ phận không thể tách rời và đã có trong hợp đồng mua bán", Công ty Thiên Đồng đã khai thông quan bổ sung là đúng quy định. Việc công an quận lập biên bản về hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu và căn cứ theo công văn của PC03 Công an TP HCM để xác định 1.200 lưới lọc của Công ty Thiên Đồng là hàng nhập là không đúng quy định của pháp luật.

Hải Duyên