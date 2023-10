Xử phạt hơn 140 triệu đồng sau sự cố sập sàn bêtông trung tâm văn hóa

Quảng BìnhThanh tra Sở Xây dựng phạt hai đơn vị và cá nhân hơn 140 triệu đồng liên quan sự cố sập sàn bêtông Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa, ngày 15/10.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa bị phạt 50 triệu đồng do thiếu kiểm tra, quản lý dẫn đến công trình thi công không bảo đảm an toàn. Nhà thầu trực tiếp thi công là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Trương bị phạt 75 triệu đồng do biện pháp thi công chưa phù hợp quy mô, tính chất của công trình dẫn tới sự cố.

Giám sát trưởng công trình là ông Võ Trọng Hòa, người của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa, bị phạt 17,5 triệu đồng do không giám sát thi công theo quy định.

Ông Phạm Quốc Anh, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, cho biết sàn bêtông tầng 3 công trình sập do hệ thống cốp pha, chống giàn giáo không đảm bảo chất lượng. "Nhiều cột hàn nối đối đầu, một số cột chống bị kích chân quá cao không đảm bảo liên kết cứng giữa chân kích và cột. Khi chịu tải trọng lớn, một số cột chống đã bị mất ổn định, dẫn đến mất khả năng chịu lực và kéo theo cả hệ thống cốp pha, cột chống sập đổ", ông Anh nói.

Tầng 3 Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa bị đổ sập ngày 17/9. Ảnh: Vạn An

Khoảng 11h ngày 17/9, hơn 30 công nhân vừa đổ xong bêtông mái tầng 3 của công trình Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa thì giàn giáo bắt đầu rung lắc. Thấy mất an toàn, nhóm công nhân đang dọn dẹp máy móc để chuẩn bị nghỉ trưa liền hô hoán và thoát ra bên ngoài. Một lúc sau, toàn bộ sàn bêtông phía trước sảnh của công trình đổ sập, hệ thống cọc thép chống sàn, giàn giáo gãy đổ, uốn cong. Hai công nhân bị thương nhẹ.

Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa được khởi công tháng 12/2022 với tổng kinh phí 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, do UBND huyện Tuyên Hóa làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, công trình cao 3 tầng, diện tích xây dựng hơn 1.500 m2, gồm phòng khán giả 400 chỗ ngồi, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ. Đơn vị xây lắp là liên danh Công ty TNHH Xây dựng Quang Trương và Công ty TNHH Xây dựng Đức Thắng.

Võ Thạnh