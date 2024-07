Xử phạt hàng trăm tài xế dừng đỗ, chuyển làn sai trên cao tốc

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt hơn 400 tài xế do chạy quá tốc độ, chuyển làn, dừng đỗ không đúng quy định trên 9 tuyến cao tốc trong 5 ngày qua.

Sáng 22/7, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trước nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc dừng, đỗ không đúng quy định, chạy quá tốc độ, sai làn trên cao tốc, từ ngày 16/7 Cục đã tập trung ghi hình, xử lý phương tiện vi phạm trên tất cả 9 tuyến cao tốc.

Kết quả sau 5 ngày, Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện 706 xe vi phạm, lập biên bản 426 trường hợp, gửi thông báo 280 tài xế, phạt gần 2,5 tỷ đồng, tước hơn 330 giấy phép lái xe, tạm giữ 2 phương tiện.

Trong đó vi phạm về chuyển làn không đúng quy định chiếm nhiều nhất với 240 trường hợp, lỗi tốc độ 206, lỗi dừng đỗ 124, chạy xe ở làn dừng khẩn cấp 28, đi không đúng phần đường 66 trường hợp.

CSGT tăng cường kiểm tra trên các tuyến cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông đánh giá việc quyết liệt xử lý bước đầu ghi nhận hiệu quả, 5 ngày qua 9 tuyến cao tốc không ghi nhận tai nạn. Thời gian tới, Cục tiếp tục bố trí cán bộ ghi hình phương tiện vi phạm để xử lý, đồng thời tuyên truyền hỗ trợ tài xế dán phản quang.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo lái xe cần kiểm tra phương tiện, lộ trình trước khi vào cao tốc; tập trung lái xe, đi đúng phần đường, làn đường, tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không lùi xe trên cao tốc.

Khi gặp sự cố, tài xế bình tĩnh quan sát, bật xi nhan, cố gắng từ từ di chuyển từng làn đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy cho đến khi vào sát bên phải đường, hoặc làn dừng khẩn cấp. Sau đó, tài xế tiếp tục bật xi nhan cảnh báo; xuống xe, mặc áo phản quang vào ban đêm và đặt ngay ba chóp nón hoặc biển tam giác phản quang phía sau xe để cảnh báo với khoảng cách 100 m trên cao tốc.

CSGT dán phản quang cho xe đi trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Lái xe không được tự ý đi bộ trên cao tốc, không tập trung đông người tranh cãi, phải đứng ngoài dải tôn hộ lan để đảm bảo an toàn. Sau đó, lái xe gọi điện thoại tới lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

Nửa đầu tháng 7, cả nước xảy ra ba vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Trung Lương - Mỹ Thuận làm 5 người chết, nhiều người bị thương. Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đánh giá tai nạn chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người dân chưa cao, không tuân thủ nguyên tắc, thiếu kinh nghiệm khi tham gia giao thông trên cao tốc.

Gia Chính