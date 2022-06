Xử lý voucher do khách sạn đóng cửa thế nào?

Tôi mua voucher, nhưng khi cần dùng thì khách sạn đóng cửa và voucher bị quá hạn sử dụng.

Tháng 1/2020, tôi mua voucher hai đêm nghỉ tại một khách sạn ở Huế do bên trung gian cung cấp. Voucher có hạn đến 10/2020. Tháng 8/2020 tôi liên hệ đặt phòng nhưng khách sạn đóng cửa do dịch bệnh nên đã gia hạn cho tôi đến tháng 9/2021. Tháng 3/2021 tôi liên hệ lại để đặt phòng nhưng khách sạn vẫn đóng cửa và báo tôi có thể tháng 8/2021 sẽ mở lại. Đến 8/2021 khách sạn vẫn không mở cửa và tôi cũng không liên hệ lại vì tình hình dịch bệnh phức tạp.

Tháng 5 vừa qua, khách sạn mở cửa nên tôi liên hệ để đặt phòng nhưng bị từ chối do voucher đã hết hạn. Bên bán voucher cũng đổ lỗi do tôi không xin khách sạn gia hạn. Liệu tôi có sai hay bên bán voucher phải chịu trách nhiệm? Lý do là họ bán cho tôi voucher nhưng tôi không thể sử dụng được trong suốt thời gian có hiệu lực.

Mong các bạn cho ý kiến về việc ai là người đúng trong trường hợp này và nên giải quyết như thế nào?

Thu Anh