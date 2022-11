Xử lý thế nào với người đàn ông đi nhà nghỉ cùng vợ tôi

Tôi và vợ kết cưới 16 năm, cả hai trải qua biết bao khó khăn để có cuộc sống ổn định như hôm nay và giờ vợ có người khác.

Vợ chồng tôi có ba con, đủ nếp tẻ, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu. Từ khi kết hôn, tình cảm vợ chồng ngày càng gắn bó, yêu thương nhau nhiều hơn, người ngoài nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ gia đình tôi. Vợ tôi quản lý cửa hàng, còn tôi là giáo viên. Tôi tự nhận mình là người của gia đình, sau giờ dạy tôi đều về nhà giúp đỡ vợ trông cửa hàng hoặc làm các công việc gia đình. Tôi không hề nề hà bất cứ chuyện gì với vợ con. Trong cuộc sống vợ chồng rất hợp, tin tưởng và cởi mở, chúng tôi có thể nắm tay nhau tâm sự suốt đêm. Vợ trong mắt tôi luôn là người vợ tốt, người mẹ tốt, hết lòng vì chồng con. Đối với bạn bè, gia đình, em rất được lòng mọi người.

Một chuyện kinh khủng đã xảy ra, nếu không trực tiếp nhìn thấy tôi không bao giờ tin nó lại xảy ra với mình. Hôm đó vợ nói có việc phải về quê giải quyết (nhà vợ cách nhà tôi 16 km), tôi ở nhà dạy con học. Bình thường tôi rất tin tưởng vợ, luôn tạo điều kiện để em đi họp lớp, gặp bạn bè, thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng. Tôi từng nói với vợ, trong gia đình, ngoài tình yêu thì niềm tin rất quan trọng, nếu chồng hoặc vợ làm điều gì đó để đánh mất niềm tin thì cuộc sống sẽ rất khổ sở.

Không hiểu sao hôm đó trong lòng tôi có cảm giác bất an, sốt ruột, tôi xem định vị điện thoại của vợ thì không phải vợ về quê mà đang ở một khu vực khác. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, tôi lấy xe theo vị trí định vị, đó là một nhà nghỉ trong khu dân cư. Tôi gọi điện vợ vẫn bảo đang ở quê, chuẩn bị lên, trong lòng tôi cứ hy vọng hệ thống có lỗi và sự thực vợ ở quê. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vợ cùng một người đàn ông khác đèo nhau đi ra từ nhà nghỉ, mọi thứ trong tôi đổ sụp hoàn toàn. Tôi gọi tên em và yêu cầu dừng lại, nhưng cả hai đã phóng xe thật nhanh để chạy khỏi chỗ đó. Tôi như hóa đá vì không thể ngờ chuyện này lại xảy ra với mình, tôi đã làm gì sai khi luôn hết lòng vì vợ con, yêu vợ và gia đình hơn cả bản thân?

Tôi về nhà một lúc thì vợ về. Vợ khóc, xin lỗi, giải thích mọi chuyện là do em muốn nhờ cậu kia giải quyết công việc cá nhân. Em mời người kia đi ăn, sau khi uống vài ly, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại lên xe cùng hắn vào nhà nghỉ. Em không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy, chỉ gặp nhau hai lần và lần này để xảy ra chuyện. Tôi xem lại tin nhắn của vợ, thấy đúng như vậy. Hôm sau tôi hẹn gặp kẻ đã xen vào gia đình mình để nói chuyện trực tiếp, hắn thừa nhận sai, đã cùng vợ tôi vào nhà nghỉ nhưng chỉ để trao đổi công việc. Hắn xin lỗi đã làm vậy và xin tôi hãy quảng đại, đừng làm to chuyện, người ảnh hưởng nhất là những đứa trẻ. Hắn không thừa nhận có chuyện nam nữ với vợ tôi. Tuy nhiên hôm trước hắn đã để lại dấu vết trên người vợ tôi. Hắn lấp liếm do vợ tôi chủ động, trong khi hắn và vợ tôi đi trên một xe.

Từ hôm xảy ra việc, tôi không đêm nào ngủ được, luôn trong tâm trạng tồi tệ, không thể làm được việc gì, không hiểu vì lý do gì mà vợ làm như với mình. Tôi luôn dằn vặt bản thân, đúng là có xảy ra với mình thì mới cảm nhận được nỗi đau của người bị phản bội, bị cướp mất niềm tin. Tôi cũng cảm nhận được sự ân hận trong mắt vợ. Em nhắn tin xin lỗi và nói rất ân hận vì những gì đã xảy ra, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại làm vậy, đã đạp đổ tất cả, đánh mất niềm tin yêu của chồng. Em cảm ơn vì tôi không làm to chuyện, sẽ chấp nhận mọi quyết định của tôi, nhưng mong tôi cho cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Tôi còn rất yêu vợ và gia đình mình, nghĩ sẽ cho em cơ hội nhưng trong lòng đau lắm.

Với kẻ đã đẩy gia đình mình vào hoàn cảnh này, tôi rất căm phẫn, hắn là cán bộ ở địa phương gia đình vợ tôi. Với những chứng cứ trong tay, đó là hình ảnh hắn cùng vợ tôi ở nhà nghỉ, ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và hắn, đặc biệt là dấu vết hắn để lại trên cơ thể vợ tôi (tôi đã đem đi giám định ADN). Vấn đề ở đây là hắn ở cùng địa phương với gia đình vợ tôi; làm lớn chuyện này thì không chỉ danh dự, sự nghiệp, gia đình hắn bị ảnh hưởng (con hắn tầm tuổi các con tôi) mà gia đình vợ và vợ tôi cũng ảnh hưởng. Vợ nói sẽ không còn mặt mũi nào về quê để gặp bố mẹ và họ hàng nữa nếu chuyện này lộ ra. Trong mắt mọi người, vợ chồng tôi là hình mẫu lý tưởng. Còn không làm gì hắn, tôi cảm thấy mình hèn nhát, bất lực, trong lòng không yên. Trong tôi đang mâu thuẫn và dằn vặt, không thể tâm sự cùng ai.

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình lên chuyên mục cho nhẹ bớt nỗi lòng, mong nhận được những góp ý sáng suốt, chân thành để sớm vượt qua khủng hoảng này và có phương án xử lý thấu đáo nhất.

