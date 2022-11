'Xử lý nghiêm vi phạm trong quảng cáo xuyên biên giới'

'Chất vấn tiếp tục đổi mới, thực chất, sôi động'

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, hoạt động chất vấn tiếp tục đổi mới, thực chất, sôi động, được cử tri, nhân dân quan tâm. Ông Huệ yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã cam kết, có giải pháp khắc phục những tồn tại, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn và báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại các kỳ họp sau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp 4. Ảnh: Phạm Thắng

Lãnh đạo Quốc hội đánh giá cao những kết quả quan trọng, nổi bật, khá toàn diện đã đạt được cả về phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, trong những tháng cuối năm 2022 và năm 2023, dự báo tình hình kinh tế và chính trị - an ninh thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường.

Do đó, ông yêu cầu "có kết quả cụ thể" trong xử lý những yếu kém, điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công, các tổ chức tín dụng, các dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ; việc thiếu hụt nguồn cung xăng dầu, tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế, giáo dục và thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan nhanh chóng triển khai thực hiện luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua. Đại biểu Quốc hội sớm tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp, giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Viết Tuân - Sơn Hà