Xu hướng xếp đồ soi chiếu sân bay 'đẹp như tranh' của gen Z

Thay vì để hành lý xách tay hỗn độn trong khay tại quầy soi chiếu an ninh sân bay, gen Z đang biến việc sắp xếp đồ thành tác phẩm nghệ thuật.

"Những khay đựng đồ thẩm mỹ tại sân bay" là hashtag đang được nhiều du khách gen Z sử dụng trên TikTok, Instagram và Pinterest. Họ thi nhau đăng các bức ảnh chụp cảnh đồ đạc cá nhân được sắp xếp ngăn nắp, đẹp mắt tại khay chứa đồ ở quầy soi chiếu an ninh sân bay.

Giới trẻ sắp xếp các món đồ ngăn nắp trên khay đựng đồ ở quầy soi chiếu an ninh. Ảnh: Instagram/chelseaasoflate

Xu hướng mới này được nhiều hành khách hưởng ứng. Tuy nhiên, chúng lại khiến không ít người tức giận. Họ cho rằng khu vực kiểm tra an ninh sân bay là một trong những nơi cần mọi thao tác diễn ra nhanh nhất có thể. Mọi hành động chậm trễ của người phía trước đều ảnh hưởng đến hàng dài chờ đợi phía sau.

Tờ New York Post chỉ trích xu hướng này "tốn thời gian" và là tai họa mà các KOLs (những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) gây ra với các nhân viên sân bay. Tờ Metro của Anh gọi là "xu hướng gây lo lắng" vì những người dành thời gian sắp đồ cho nghệ thuật dễ trở thành kẻ bị ghét nhất tại sân bay.

"Những người đằng sau các bạn đã khó chịu khi phải chờ đợi", một người đã để lại bình luận trong video trên TikTok của Shop Pursue khi tài khoản này đăng ảnh các khay đựng đồ được sắp xếp ngăn nắp.

Các du khách trẻ cũng bày cách để tránh tình trạng người đứng sau phải chờ đợi khi tham gia trào lưu "khay an ninh thẩm mỹ" này. Tài khoản TikTok Mỹ có tên Chelsea as of Late đã hướng dẫn mọi người có thể lấy một khay đựng đồ ra góc riêng, sắp các món đồ của mình lên đó rồi mới đặt lên khu vực soi chiếu. Như vậy, bạn sẽ không bắt ai phải chờ.

Những chiếc khay đựng đồ được bày ngăn nắp. Ảnh: Daily Guardian

Nhà sáng tạo nội dung Piper Taich đến từ Chicago, Mỹ cho biết rất thích xu hướng mới này "vì nó thú vị và đó là nghệ thuật", Taich nói.

Dù vậy, khu vực soi chiếu an ninh vẫn được đánh giá không phải là nơi làm những trò tiêu khiển "ngớ ngẩn" hay "đu trend" như vậy. Một nghiên cứu của châu Âu năm 2018 chỉ ra khay ở sân ba là nơi "kém vệ sinh nhất", mang theo nhiều vi khuẩn hơn cả nhà vệ sinh.

Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) nói "đã biết về xu hướng này". Đại diện TSA cho biết chỉ cần du khách không gây chậm trễ khiến người đứng sau phiền lòng thì "không có vấn đề gì". Tuy nhiên, TSA cũng nhắc nhở hành khách nên bảo vệ căn cước, hộ chiếu hoặc bất kỳ đồ vật có giá trị nào. Hành khách nên để cẩn thận trong khay, tránh cho đồ bị rơi ra khi đi qua máy quét.

Anh Minh (Theo CNN)