Xu hướng xây sân pickleball trong khuôn viên nhà

Sân thể thao pickleball dần trở thành tiện ích gắn liền với thiết kế nhà ở, thay vì chỉ xuất hiện tại khu đô thị hay nghỉ dưỡng.

Gần đây, một số dự án chung cư như Vinhomes Smart City (Hà Nội) bổ sung sân pickleball vào danh sách tiện ích dành cho cư dân, tương tự bể bơi hay sân tennis trước đây.

Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng như Flamingo Đại Lải, Four Seasons Resort The Nam Hai Hội An, Carmelina Hồ Tràm Beach Resort... cũng bắt nhịp xu hướng này khi đưa sân pickleball vào khu thể thao ngoài trời để thu hút du khách.

Sân pickleball bên trong một resort tại Hội An, Đà Nẵng. Ảnh: Four Seasons Resort The Nam Hai

Không riêng các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhu cầu xây sân pickleball trong khuôn viên nhà cũng bắt đầu xuất hiện ở một số địa phương và dần trở thành xu hướng mới trong thiết kế nhà ở cao cấp.

KTS Bùi Văn Sang (Công ty cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Vibhome) cho biết một khách hàng tại Hòa Bình (cũ) muốn lên ý tưởng làm sân trên khu đất 2.500 m2. Thiết kế được yêu cầu là sân ngoài trời, KTS đưa phương án sân kèm mái che di động, có thể kéo ra khi trời nắng và thu gọn lúc thời tiết mát mẻ. Chi phí đầu tư sân pickleball này dự kiến khoảng 150-200 triệu đồng, chưa gồm các khoản khác.

Theo KTS Sang, chi phí này phụ thuộc nhiều vào điều kiện nền đất. Với khu đất cao và cứng, phần tôn nền ít, chi phí thấp. Ngược lại, ở những vị trí trũng hoặc đất yếu, việc gia cố nền khiến tổng đầu tư tăng đáng kể. Ngoài diện tích mặt sân tiêu chuẩn, gia chủ cũng cần tính đến không gian phụ trợ xung quanh để đảm bảo lối đi lại và sinh hoạt thuận tiện.

Villa tại Tam Đảo xây sân pickleball để khách đến ở có thêm không gian giải trí. Ảnh: Grand Villa sân Golf Tam Đảo

Trong khi đó, KTS Huỳnh Xuân Hải (Công ty cổ phần Thiết kế, xây dựng và đào tạo Kiến Thiết Việt) cho biết nhiều gia chủ tại các khu biệt thự vùng ven thành phố lớn hay những ngôi nhà có sân vườn rộng cũng bắt đầu xây sân pickleball ngay trong khuôn viên.

Chi phí thi công sân pickleball tại Việt Nam tùy vào rất nhiều yếu tố: diện tích sân, vật liệu sử dụng (sơn acrylic, thảm PVC, EPDM hay bê tông nhựa), mặt bằng ban đầu (nền đất, bê tông, thoát nước, san lấp...), có mái che hay không, thiết bị phụ trợ như đèn, hàng rào, lưới và vị trí địa lý.

Tại Củ Chi, TP HCM, một khuôn viên biệt thự rộng 5 ha được thiết kế tích hợp sân pickleball ngoài trời như một phần trong thiết kế cảnh quan. Ảnh thiết kế: KTS Huỳnh Xuân Hải

KTS cho biết mặt sân thường được sơn bằng sơn acrylic, với chi phí trung bình, dễ bảo trì, nhưng độ đàn hồi và chống chịu có hạn. Thảm PVC, EPDM hoặc vật liệu cao cấp có giá cao hơn, độ êm, độ bền tốt, chống trơn, nứt tốt hơn.

Về mặt bằng và nền móng, nếu nền đất bằng phẳng, chi phí sẽ thấp hơn. Trường hợp cần phải san lấp, đầm nén, xây lớp bê tông hoặc bê tông nhựa, chi phí tăng nhiều. Để hoàn thiện sân pickleball, gia chủ còn cần trang bị các thiết bị phụ trợ, tiện nghi như lưới và cột, hàng rào, đèn chiếu sáng, mái che, mái bạt di động, hệ thống thoát nước, chi phí nhân công, vận chuyển... Trường hợp sân ở vị trí trung tâm thành phố, chi phí vận chuyển nguyên liệu, nhân công cao hơn vùng ven hoặc nông thôn.

Sân tiêu chuẩn quốc tế có diện tích nhỏ nhất là 6,1 m x 13,41 m (khoảng 82 m2). Diện tích cần rộng hơn nếu gia chủ muốn thiết kế sân đôi hoặc có thêm lề. Khi diện tích thi công lớn, chủ đầu tư sẽ phải trả chi phí tổng thể cao hơn, nhưng đơn giá trên mỗi m2 giảm nhờ việc mua nguyên liệu và thi công quy mô lớn.

Chẳng hạn, sơn acrylic tiêu chuẩn ngoài trời có giá 190.000-350.000 đồng một m2 tùy loại, số lớp phủ, mặt nền và khu vực. Thảm vinyl hoặc thảm thể thao giá dao động 295.000-380.000 đồng mỗi m2. Với vật liệu cao cấp (cushion, EPDM hoặc lớp đàn hồi cao), chi phí có thể vượt 700.000 đồng một m2 cho công trình yêu cầu kỹ thuật cao.

Tiền thi công bình quân với sân ngoài trời (không mái che, trang bị cơ bản), diện tích nhỏ dao động 60-100 triệu đồng. Mức đầu tư sân cao cấp, có mái che và tiện nghi đầy đủ khoảng 100-160 triệu đồng.

Một ngôi nhà ở Los Angeles, Mỹ, có sân pickleball trên mái nhà cùng nhiều tiện ích khác. Ảnh: Simon Berlyn

Sân pickleball trong khuôn viên nhà được coi là điểm nhấn, và phần nào tác động đến giá trị bất động sản ở nhiều quốc gia. Theo các báo cáo từ Zillow và OfferPad, những ngôi nhà có sân pickleball trong khuôn viên thường được định giá cao hơn so với các bất động sản tương tự không gồm tiện ích này.

Theo môi giới bất động sản tại Mỹ, cụm từ "có sân pickleball" dần trở thành điểm nhấn trong tin rao bán, được xem như lợi thế cạnh tranh tương tự "có hồ bơi" hay "gần công viên" trước đây. Xu hướng này đặc biệt rõ ở các bang như California, Florida hay Arizona, nơi văn hóa thể thao ngoài trời phát triển mạnh.

Với nhóm khách hàng trẻ tuổi và gia đình yêu thích vận động, sân pickleball được xem là biểu tượng cho phong cách sống năng động, lành mạnh, giúp gắn kết các thành viên và tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống. Vì vậy, không ít chủ đầu tư tại Mỹ, Anh và Australia chủ động bổ sung tiện ích này vào thiết kế để gia tăng giá trị dự án, cũng như thu hút người mua ở phân khúc cao cấp.

Theo tờ Wall Street Journal và Inman, vào tháng 4/2024, thương vụ bất động sản đắt nhất trong năm tại Los Angeles là căn biệt thự nằm ở khu Bird Streets, Hollywood Hills. Nó được bán với giá 62,8 triệu USD (tương đương hơn 1.656 tỷ đồng).

Ngôi nhà rộng hơn 2.100 m2 này được xây dựng với hàng loạt tiện ích cao cấp, gồm hai hồ bơi, khu spa, rạp chiếu phim riêng và đặc biệt là sân pickleball trong khuôn viên. Sự xuất hiện của sân chơi này cho thấy cách giới nhà giàu biến pickleball thành biểu tượng của phong cách sống sang trọng, bên cạnh các tiện ích truyền thống như phòng gym hay hồ bơi.

Trận pickleball diễn ra ngay trong khuôn viên sân sau của nhà, cách nhiều gia đình biến không gian ngoài trời thành nơi vận động và gắn kết. Ảnh: Sportcourt

Tại Australia, xu hướng tương tự cũng lan rộng khi nhiều căn nhà mới rao bán tại thành phố Gold Coast tích hợp sân pickleball trong sân sau như một điểm nhấn thiết kế. Những ví dụ này cho thấy các tiện ích thể thao cỡ nhỏ đang được đưa thẳng vào thiết kế nhà ở riêng lẻ, phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về không gian sống, nơi yếu tố vận động, thư giãn và giải trí hòa làm một trong chính ngôi nhà.

Bích Phương