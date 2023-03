Xu hướng tuyển dụng của doanh nghiệp IT

Hầu hết công ty IT Việt Nam có kế hoạch tăng số lượng nhân viên, đi kèm mức tăng lương trung bình 11,3%, theo báo cáo của ITviec.

Báo cáo "Xu hướng tuyển dụng IT 2023" do ITviec khảo sát tại 200 công ty IT trên toàn quốc, thời gian thực hiện vào ngày 9-31/1. Trong đó, đơn vị thống kê nhiều kế hoạch liên quan đến tuyển dụng nhân sự, chính sách lương và các chế độ làm việc sẽ được áp dụng trong năm.

Theo đó, có 81,5% các công ty trong khảo sát đặt kế hoạch tăng số lượng nhân viên IT, mức tăng trưởng phổ biến 11-30% (chiếm 31,7% phản hồi). Mức tăng lương trung bình cho các nhân viên IT rơi vào khoảng 11,3%, được lên kế hoạch bởi 55,4% đơn vị tham gia khảo sát.

Gần 19% công ty không có ý định tuyển mới hoặc giảm số lượng nhân viên IT trong năm. Ảnh: ITviec

Đại diện đơn vị phân tích, tình hình nền kinh tế, chính trị toàn cầu đang đối mặt với nhiều bất ổn và làn sóng sa thải (layoffs) lan rộng. 18,5% nhà tuyển dụng tham gia khảo sát của ITviec dự định giảm hoặc không thay đổi số lượng nhân viên IT trong năm nay. Đây là tỷ lệ cao nhất cho kế hoạch này được ITviec ghi nhận kể từ năm 2020, dựa trên phản hồi của nhà tuyển dụng đối với câu hỏi "kế hoạch tăng trưởng đội ngũ IT trong 12 tháng tới".

Phần lớn các nhà tuyển dụng thay đổi kế hoạch để chờ đợi sự phục hồi của nền kinh tế, bên cạnh các nguyên nhân khác như: số lượng dự án giảm sút, tình hình đầu tư thay đổi...

Kế hoạch về nguồn nhân sự của các doanh nghiệp trong năm nay. Ảnh: ITviec

Về ứng viên, JavaScript, Java và NodeJS tiếp tục là những kỹ năng được nhà tuyển dụng tìm kiếm nhiều nhất trong năm nay (tương đồng với kết quả năm 2022).

"Báo cáo lương IT 2022-2023" do ITviec công bố tháng 11/2022, top 3 ngôn ngữ lập trình, kỹ năng IT được các chuyên gia sử dụng phổ biến nhất bao gồm: JavaScript, C#, Java. Về top libraries/frameworks phổ biến thì NodeJS xếp thứ ba với 20% các chuyên gia IT sử dụng hiện nay.

Dữ liệu từ hai khảo sát nói trên được thực hiện ở cả nhà tuyển dụng và chuyên gia IT. Điều này cho thấy có sự tương quan giữa nhu cầu tuyển dụng thực tế với nguồn lực có chuyên môn.

Ngoài kỹ năng kỹ thuật nói trên, các nhà tuyển dụng còn kỳ vọng nhân viên IT mới sở hữu các kỹ năng khác như: kỹ năng giải quyết vấn đề, Agile/Scrum, tiếng Anh lưu loát, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng hợp tác...

Các ngôn ngữ lập trình, kỹ năng IT có nhu cầu tuyển dụng cao nhất trong năm. Ảnh: ITviec

Về các vị trí muốn tuyển trong năm, top 5 được lên kế hoạch tuyển dụng nhiều nhất gồm Back-end Developer, Front-end Developer, Full-stack Developer, Mobile Developer và QA-QC.

Các ứng viên IT cấp Senior với trung bình 3-4 năm kinh nghiệm làm việc được nhà tuyển dụng săn đón nhiều nhất, theo 61,6% phản hồi. Khi các công nghệ triển khai vào hệ thống liên tục thay đổi và dự án có độ phức tạp cao hơn thì nhà tuyển dụng cũng cần tăng cường tuyển dụng các chuyên gia năng lực cấp cao, kinh nghiệm xử lý cũng như khả năng cập nhật công nghệ thường xuyên hơn. So với đội ngũ mới ra trường hoặc ít năm kinh nghiệm, các chuyên gia IT cấp Senior được ưu tiên nhờ kiến thức nền tảng từ thiết kế, lập trình, kiểm thử đến cập nhật hệ thống, có khả năng đa nhiệm và tư duy bao quát hơn.

Danh sách các vị trí có nhu cầu tuyển dụng trong năm nay. Ảnh: ITviec

Bên cạnh các kế hoạch nói trên, 46,2% công ty vẫn tiếp tục giữ mô hình "làm việc linh động - kết hợp làm việc tại công ty và làm việc tại nhà (hybrid)" trong năm 2023, trung bình 2-3 ngày làm việc tại nhà mỗi tuần.

Minh Huy