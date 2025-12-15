Xu hướng tương lai của Lynk & Co tại triển lãm ôtô Quảng Châu

Lynk & Co giới thiệu dải sản phẩm toàn diện của hãng và ngôn ngữ thiết kế The Next Day tại Auto Guangzhou 2025, ngày 21-24/11.

Khu trưng bày Lynk & Co (liên danh giữa tập đoàn Geely và Volvo Cars), là một trong những điểm nhấn lớn nhất tại triển lãm ôtô Quảng Châu 2025. Tại sự kiện này, Lynk & Co giới thiệu ngôn ngữ thiết kế The Next Day mới nhất của hãng, đi cùng công nghệ và phong cách sống "New Premium".

Khu trưng bày thương hiệu Lynk & Co tại triển lãm ôtô Quảng Châu 2025. Ảnh: Lynk & Co

Năng lực nghiên cứu và phát triển của hãng này được thể hiện qua dải sản phẩm toàn diện ở khu trưng bày, gồm các mẫu Lynk & Co 01, 03, 05, 06... cùng các mẫu xe năng lượng mới như: 08 EM-P, Z20 Red Edition và mẫu flagship Lynk & Co 900. Dải sản phẩm này cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về mặt công nghệ của Lynk & Co, từ các mẫu xe xăng, hybrid (EM-P) và thuần điện, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của từng thị trường.

Ngôn ngữ thiết kế The Next Day trên Lynk & Co 900

Tâm điểm khu trưng bày Lynk & Co tại triển lãm là mẫu SUV mới nhất của hãng, Lynk & Co 900, định vị phân khúc hạng sang cỡ lớn, chiều dài 5.240 mm, trục cơ sở 3.160 mm và hệ truyền động plug-in hybrid EM-P.

Mẫu SUV Lynk & Co 900 được hãng định vị cao cấp nhất trong toàn bộ dải sản phẩm. Ảnh: Lynk & Co

Mẫu xe này cho thấy những tinh hoa của ngôn ngữ thiết kế The Next Day và sự trưởng thành của thương hiệu. "Bước vào thị trường hoàn toàn mới bằng mẫu SUV fullsize, chúng tôi xác định rõ đối tượng là khách hàng gia đình. Đội ngũ thiết kế định vị chiếc xe sẽ phục vụ mọi thành viên trong gia đình, mọi người đều cảm thấy thoải mái khi ngồi trên xe", Giám đốc Thiết kế của Lynk & Co, ông Stefan Rosén chia sẻ. "Triết lý The Next Day là tuyên ngôn nâng tầm thương hiệu cao cấp, điều đó được thể hiện rõ nét trên Lynk & Co 900".

Lynk & Co 08 EM-P đưa triết lý "New Premium" đến Việt Nam

Lynk & Co 08 EM-P là tân binh của hãng tại triển lãm, cũng là mẫu SUV được nhiều người dùng quan tâm tại thị trường Việt Nam.

Mẫu SUV này kế thừa ngôn ngữ thiết kế The Next Day, nổi bật với các chi tiết như đèn chiếu sáng LED ma trận, gương chiếu hậu tràn viền, cửa kính không viền cánh... Không gian nội thất giao thoa giữa công nghệ và sự tối giản, gồm màn hình giải trí lớn 15,4 inch, chip Snapdragon 8155, dàn âm thanh 23 loa Harman Kardon, tính năng sưởi ấm và ghế massage.

Lynk & Co 08 EM-P ra mắt tại triển lãm ôtô Quảng Châu 2025. Ảnh: Lynk & Co

Điểm nhấn của Lynk & Co 08 là công nghệ plug-in hybrid EM-P tiên tiến, kết hợp động cơ 1.5 tăng áp và hai mô-tơ điện, mang tổng công suất 345 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,75 giây. Hộp số 3 cấp DHT Evo giúp chuyển đổi giữa các chế độ vận hành, tối ưu hiệu quả nhiên liệu. Xe có tầm di chuyển thuần điện đến 200 km, tổng quãng đường kết hợp xăng và điện đến 1.400 km, theo thử nghiệm của hãng.

Lynk & Co 08 dùng nền tảng khung gầm CMA Evo với 75% thép cường độ cao. Hệ thống ADAS dùng chip AI Antora 1000Pro, cùng hơn 20 camera và cảm biến, giúp xe đạt chứng nhận an toàn Euro NCAP 5 sao. Tại triển lãm ôtô Quảng Châu 2025, mẫu Z20 Red Edition thuần điện gây chú ý nhờ nền tảng SEA2, nội thất da đỏ Cabernet, hướng tới tính cá nhân hóa cao.

Gần một thập kỷ trước, Lynk & Co mở ra chương đầu tiên với ngôn ngữ thiết kế Urban Contrast nhằm thu hút người dùng trẻ, đề cao sự khác biệt và tính công nghệ. Tại triển lãm này, hãng mang đến hình ảnh thương hiệu trưởng thành hơn, thể hiện qua ngôn ngữ thiết kế The Next Day, triết lý New Premium và dải sản phẩm đa dạng, phục vụ số đông người dùng.

Tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co cũng ưu tiên ra mắt các dòng xe mới trên toàn cầu, giúp người dùng có cơ hội tiếp cận đa dạng các mẫu xe và hệ truyền động, đáp ứng nhu cầu cho cá nhân và gia đình.

Quang Anh