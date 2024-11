Xu hướng tổ chức đám cưới tại các địa điểm nghỉ dưỡng

Ngày càng có nhiều cặp đôi thực hiện ưa chuộng tiệc cưới kết hợp nghỉ dưỡng tại những không gian mở như bãi biển, sân vườn.

Ngày 8/11 vừa qua, trong khuôn khổ sự kiện ra mắt Sông Garden, tổ chức bởi An Lâm Retreats Saigon River, các chuyên gia trong lĩnh vực cưới và tổ chức sự kiện đã có chia sẻ về xu hướng cưới 2025.

Theo đánh giá của các chuyên gia tổ chức tiệc cưới kết hợp nghỉ dưỡng tại các địa điểm du lịch đang là xu hướng được nhiều cặp đôi lựa chọn.

Những nghi thức có nguồn gốc từ nước ngoài như First Look, lễ Vows (nghi lễ thề nguyện), hay những khoảnh khắc riêng tư của Elopement Wedding (đám cưới bí mật) dần được lồng ghép vào trước lễ cưới chính thức. Để đáp ứng xu thế này, các yếu tố về thời trang, địa điểm và cách thức tổ chức lễ cưới cũng có sự dịch chuyển.

Buổi trò chuyện về xu hướng cưới 2025 tại Sông Garden, An Lâm Retreats Saigon River, quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Ảnh: An Lâm Retreats Saigon River

Chị Nguyễn Hà Vân - đại diện đến từ The Planners - một trong những công ty có tiếng trong lĩnh vực tổ chức đám cưới tại Việt Nam cho biết, các đám cưới quy mô nhỏ với những concept mới lạ và mang đậm tính cá nhân sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa trong năm 2025. Đơn cử như việc áp dụng công nghệ mới vào trong hôn lễ. Theo đó, những công nghệ trước đây chỉ thấy trong lĩnh vực sân khấu biểu diễn hiện đang dần bước vào đám cưới và sắp tới, sẽ trở thành một phần quan trọng tạo nên trải nghiệm khác biệt như công nghệ laser, 3D mapping, drone show... Điều này thể hiện mong muốn thực tế của cặp đôi là hướng tới những đám cưới thân mật, giàu tính trải nghiệm.

Việc gia tăng các địa điểm tổ chức trong vòng một tiếng lái xe trở lại, lân cận các thành phố lớn cũng sẽ trở nên phổ biến, giúp nhân vật chính và khách mời có được trải nghiệm đám cưới khác lạ mà không cần di chuyển xa.

"Nhiều khách hàng của chúng tôi lựa chọn An Lâm Retreats Saigon River, một trong những resort có không gian sự kiện thiên nhiên, xanh mát và nhiều bối cảnh độc đáo, chỉ cách trung tâm TP. HCM khoảng 25 phút di chuyển", chị Vân cho biết thêm.

Không gian tại Sông Garden rộng hơn 3.000 m2 và có sức chứa 400 khách, nằm trong An Lâm Retreats Saigon River. Ảnh: By Kiệt Honey Wedding Planner

Từ góc nhìn của By Kiệt Honey, một trong những đơn vị tổ chức đám cưới nổi tiếng khu vực miền Nam, phong cách cưới sẽ không còn đi theo lối mòn và thị hiếu số đông, nhưng vẫn hài hoà được suy nghĩ truyền thống và cá nhân hóa sở thích của cô dâu và chú rể. Đặc biệt, anh Trương Anh Kiệt, đại diện thương hiệu còn nhấn mạnh về tầm quan trọng của không gian cưới.

"Ngày càng có nhiều những cặp đôi lựa chọn làm lễ cưới tại không gian mở tại Phú Quốc hay Hội An. Một vài khách hàng không có điều kiện di chuyển xa đã lựa chọn An Lâm Retreats Saigon River vì nơi đây có nhiều lợi thế như vị trí gần trung tâm Sài Gòn và sở hữu không gian cây xanh bên sông mang lại trải nghiệm cưới đặc biệt với tính cá nhân hoá cao", đại diện công ty By Kiệt Honey.

Cũng tại sự kiện, bàn về xu hướng váy cưới sẽ "chiếm sóng" thời trang cưới 2025, anh Phan Vĩnh Thuỵ, đại diện Thụy Bridal nhận định những mẫu váy với kiểu dáng thanh lịch sẽ tiếp tục lên ngôi.

Những chi tiết nhỏ nhưng tinh xảo, những đường cut-out tinh tế khoe dáng sẽ thu hút được những cô dâu cá tính; những thiết kế A-line hay những chiếc váy ngắn xòe bồng sẽ càng được ưa chuộng do vẻ đẹp trẻ trung thoải mái.

Trong khuôn khổ buổi trò chuyện còn diễn ra màn trình diễn bộ sưu tập váy cưới "Here’s Your First Look" thuộc Collection 2025 của Thụy Bridal. Mỗi một chiếc váy trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu được tạo ra trên tinh thần cá nhân hóa. Các cô dâu có thể chọn lựa kiểu dáng, chất liệu và chi tiết để phù hợp với sở thích và hình dáng cơ thể của mình.

Bộ sưu tập váy cưới "Here’s Your First Look" thuộc Collection 2025 của Thụy Bridal. Ảnh: Will Production

Chị Nguyễn Hoàng Anh, nhà thiết kế thương hiệu Tierra Diamond nhận định, năm 2025 nguồn cảm hứng từ thiên nhiên không chỉ thổi hồn vào thời trang mà còn định hình xu hướng cưới, Đồng hành cùng Thụy Bridal trong sự kiện tại An Lâm Retreats, Tierra Diamond mang đến những tác phẩm trang sức tái hiện vẻ đẹp của muôn hoa.

Trong khi đó việc chụp ảnh cưới cũng có sự thay đổi theo hướng kết hợp trải nghiệm địa phương. Theo đại diện Thiện Tống Photography, các cặp đôi đều có mong muốn chụp hình cưới tại một nơi mới mẻ. Điều này giúp bộ ảnh có chiều sâu hơn, không đơn thuần chỉ là những khoảnh khắc đẹp.

Theo anh Quyết Nguyễn, đại diện Will Production Photography, cô dâu chú rể cũng thường chọn chụp hình cưới khu nghỉ dưỡng vì không gian sang trọng, tiện nghi và phong cảnh đẹp, tạo điều kiện để có những bức ảnh lãng mạn. Ngoài ra, các địa điểm này còn mang đến không gian riêng tư và sự thư giãn, giúp cặp đôi cảm thấy thoải mái trong suốt buổi chụp.

Tinh tế và thanh lịch nhưng vẫn lột tả được cảm xúc chân thật của cô dâu chú rể sẽ là xu hướng chụp ảnh cưới nở rộ trong năm tới. Ảnh: Wedding Planner The F Lab

Ra mắt trong tháng 11, Sông Garden là một dấu mốc quan trọng trong việc mở rộng không gian và tối ưu hóa dịch vụ của An Lâm Retreats Saigon River. Với diện tích rộng rãi và thiết kế linh hoạt bao gồm khu vực trong nhà và ngoài trời, Sông Garden có thể được tùy chỉnh để phù hợp với mọi loại sự kiện, từ lễ cưới, sinh nhật, lễ kỷ niệm, hội nghị đến tiệc gala hay ra mắt sản phẩm mới. Điều này giúp khu nghỉ dưỡng đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng và trở thành một địa điểm cho các sự kiện cao cấp và riêng tư chỉ cách trung tâm TP HCM 25 phút di chuyển bằng tàu.

Yên Chi