Xu hướng tiêm thuốc giảm cân vì áp lực trước cưới ở Ấn Độ

Những cô dâu và chú rể tương lai tìm đường tắt để giảm cân trước ngày cưới, sự kiện đặc biệt quan trọng trong văn hóa Ấn Độ.

Klarity Skin Clinic, một phòng khám tại New Delhi, đang quảng bá gói dịch vụ "Cô dâu Mounjaro". Các phòng khám khác đưa mũi tiêm giảm cân vào "gói thay đổi diện mạo trước đám cưới", vốn thường tập trung vào chăm sóc da và làm tóc.

Trong một video trên mạng xã hội, Klarity cho hay sẽ cung cấp "chỉ dẫn về dinh dưỡng, Mounjaro và các bài tập thông minh" để chuẩn bị cho các cô dâu bước vào lễ đường. Phòng khám này không phản hồi yêu cầu bình luận.

8 bác sĩ được Reuters phỏng vấn cho biết họ đã nhận được câu hỏi từ nhiều cô dâu và chú rể về việc sử dụng thuốc giảm cân trước đám cưới. Nhiều người hỏi mua Mounjaro của hãng Eli Lilly. Đây là loại thuốc GLP-1 đầu tiên được cấp phép tại thị trường Ấn Độ dùng cho cả bệnh tiểu đường và giảm cân. Các bác sĩ cho biết loại thuốc này được săn đón nhiều hơn đối thủ Wegovy của hãng Novo Nordisk.

"Trong vài tháng qua, hơn 20% câu hỏi mà chúng tôi nhận được về tiêm giảm béo là từ phụ nữ chuẩn bị làm cô dâu", Rajat Goel, bác sĩ phẫu thuật điều trị béo phì tại Hindivine Healthcare ở New Delhi, cho biết hôm 31/3.

Ông chỉ kê đơn thuốc nếu bệnh nhân đủ điều kiện về mặt y tế, chứ không kê đơn vì mục đích thẩm mỹ thuần túy.

Bác sĩ Swati Pradhan trao đổi với một bệnh nhân về việc tiêm thuốc Mounjaro giảm cân tại một phòng khám ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 31/3. Ảnh: Reuters

Đám cưới ở Ấn Độ là sự kiện trọng đại đối với các gia đình có điều kiện, nơi văn hóa và truyền thống có ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Hôn lễ thường kéo dài nhiều ngày và xa hoa. Ngành công nghiệp cưới hỏi của Ấn Độ trị giá 130 tỷ USD một năm, đứng thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Đám cưới phổ thông thường tiêu tốn 15.000 - 30.000 USD, đám cưới thượng lưu tiêu tốn 500.000 - 2 triệu USD. Trong khi những "siêu đám cưới" của những người giàu nhất có thể lên đến 100 triệu USD.

Nhiều cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, thường đi kèm với những kỳ vọng về ngoại hình và tình trạng tài chính.

Aditi, nhân viên tài chính 26 tuổi đến từ Mumbai, đã tham khảo ý kiến bác sĩ vào tháng 11 để xin đơn thuốc giảm cân sau khi tập thể dục và ăn kiêng không mang lại kết quả như mong muốn. "Khi thấy kết quả, tôi cảm thấy hạnh phúc", Aditi nói về việc giảm được 10 kg nhờ Mounjaro trước đám cưới hồi tháng 2. "Tôi không muốn cảm thấy không vui vẻ và thiếu tự tin vào thời điểm diễn ra đám cưới".

Cô là một trong số 6 cô dâu và một chú rể đã chia sẻ với Reuters về việc sử dụng thuốc giảm cân trước đám cưới. Họ cho hay phải chịu áp lực về việc phải có diện mạo lý tưởng trong đám cưới và hầu hết đã ngừng tiêm ngay sau đó.

Bác sĩ Swati Pradhan giới thiệu mẫu bút tiêm Mounjaro được sử dụng trong liệu trình giảm cân. Ảnh: Reuters

Novo và Lilly bắt đầu ra mắt các loại thuốc điều trị béo phì tại Ấn Độ từ năm ngoái. Thị trường này dự báo đạt 80 tỷ rupee (851,79 triệu USD) vào năm 2030. Doanh số bán Mounjaro đã tăng gấp đôi vài tháng sau khi ra mắt, biến nó trở thành loại thuốc bán chạy nhất tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Việc bằng sáng chế semaglutide hết hạn đã mở đường cho các nhà sản xuất nội địa Ấn Độ ra mắt các dòng thuốc generic với mức giá mềm hơn so với sản phẩm của Novo. Các loại thuốc này dành cho người béo phì hoặc bệnh nhân thừa cân đang phải điều trị các biến chứng như tiểu đường, cao huyết áp hay ngưng thở khi ngủ.

"Mounjaro đã được các cơ quan quản lý phê duyệt cho các chỉ định y tế cụ thể và chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của chuyên gia y tế có trình độ", đại diện Lilly tuyên bố.

Liều bút tiêm Mounjaro thấp nhất có giá 13.125 rupee (139,50 USD) mỗi tháng tại Ấn Độ, trong khi liều cao nhất có giá 25.781 rupee. Novo đang bán liều Wegovy thấp nhất với giá 5.660 rupee (60,90 USD) và liều cao nhất là 16.400 rupee một tháng. Novo không khuyến khích bất kỳ hình thức tự ý dùng thuốc semaglutide hoặc sử dụng sai lệch so với chỉ định trên nhãn.

Theo tạp chí The Lancet, Ấn Độ có thể có hơn 440 triệu người thừa cân hoặc béo phì vào năm 2050, một trong những con số cao nhất thế giới.

Akshitha, người đã kết hôn tại Hyderabad năm ngoái, cho biết các loại thuốc giúp cô giảm 15 kg, đưa cân nặng về mức 76 kg trước đám cưới. Một bác sĩ gia đình đã gợi ý cô dùng thuốc tiêm khi thấy cô lo lắng về cân nặng. "Trước đám cưới, mọi chuyện cứ rối lên vì phải lập kế hoạch và chuẩn bị. Tôi biết mình sẽ không có thời gian để đến phòng tập và ăn kiêng. Đó là lúc những loại thuốc này có vẻ là một lựa chọn tốt hơn", cô nói và cho biết có thể cân nhắc sử dụng lại thuốc sau khi sinh con.

Với việc các nhà sản xuất thuốc trong nước làm tràn ngập thị trường bằng các loại thuốc giảm cân rẻ hơn, cơ quan quản lý dược phẩm của Ấn Độ lo ngại về việc lạm dụng và đã tăng cường giám sát các hoạt động bán hàng, quảng bá trái phép.

"Chúng tôi hiểu người ta tò mò về những loại thuốc này nhưng đây không thể là giải pháp cấp tốc", bác sĩ Swati Pradhan, người sáng lập phòng khám béo phì và chăm sóc chuyển hóa Live Light, cho biết. Bà nói rằng mình chỉ kê đơn cho một vài cô dâu tương lai nếu họ đủ điều kiện y tế, đồng thời nhấn mạnh vào việc thay đổi lối sống để có kết quả bền vững.

Các mức liều lượng khác nhau của thuốc tiêm Mounjaro dùng giảm cân được bảo quản bên trong tủ lạnh tại phòng khám ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 31/3. Ảnh: Reuters

Đối với Priya, 27 tuổi, nhân viên công nghệ ở Bengaluru, thuốc giảm cân trở thành một cách để chống lại sự miệt thị ngoại hình từ gia đình chú rể tương lai. "Tôi từng bị những người đàn ông và gia đình họ từ chối lời cầu hôn vì cho rằng tôi quá béo", Priya nói.

Ban đầu cô sử dụng semaglutide đường uống của Novo, loại thuốc được phê duyệt tại Ấn Độ cho bệnh tiểu đường, như một phương pháp điều trị ngoài chỉ định và đã giảm hơn 12 kg trước khi chuyển sang Mounjaro dạng tiêm. Cô vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm chú rể.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)