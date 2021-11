Xu hướng thiết kế đương đại tại The Nine

Hà NộiLấy cảm hứng từ văn hóa Mỹ hiện đại, phóng khoáng, dự án The Nine tại số 9 Phạm Văn Đồng thu hút sự quan tâm của khách hàng tại Phía Tây Hà Nội.

Khi nhắc đến xứ sở cờ hoa, người ta thường liên tưởng tới đất nước của sự tự do với lối sống kiểu Mỹ hiện đại, phóng khoáng, nơi con người đề cao sự thoải mái và tính cá nhân. Bởi lối sống đó, người Mỹ yêu thích phong cách thiết kế đương đại (contemporary style) - phong cách sử dụng nhiều đường thẳng, hình khối với gam màu sắc táo bạo và phá cách.

Trong đó, thành phố Miami thuộc bang Floria (Mỹ) không chỉ được biết đến bởi sự giàu có, những bãi biển trải dài và những căn biệt thự bạc tỷ mà còn gây ấn tượng bởi các dự án bất động sản mang phong cách đương đại. Nếu Biltmore Parc là sự hoà quyện giữa nội thất và không gian cùng gam màu trung tính, tạo nên một khu đô thị sang trọng mang hơi thở Địa Trung Hải, thì Grove at Grand Bay để lại nguồn xúc cảm mãnh liệt về toà nhà hiện đại, tinh tế đến từng chi tiết.

The Nine là dự án phong cách Mỹ tiêu biểu tại thị trường căn hộ phía Tây.

"Những xu hướng thiết kế đương đại qua lăng kính của các dự án tiêu biểu đã phần nào dẫn dắt, khẳng định một nền văn hoá Mỹ phóng khoáng và không ngừng đổi mới. Ấn tượng bởi phong cách và lối sống Mỹ, GP.Invest đã hình thành dự án The Nine mang nhiều đặc trưng của xứ cờ hoa", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Từ cảm hứng đó, ngày 21/11 tới đây, GP.Invest tổ chức toạ đàm "Dấu ấn đương đại" với mong muốn khám phá, định hướng cho việc xây dựng không gian sống đương đại.

Chân dung hai vị khách mời đặc biệt của talkshow.

Chương trình có sự tham gia của diễn giả, kiến trúc sư Lê Trương, người trực tiếp tham gia hình thành thiết kế dự án The Nine. Ông cũng là một trong những kiến trúc sư đầu tiên của Việt Nam đạt danh hiệu kiến trúc sư ASEAN khi sở hữu vô số công trình mang dấu ấn đặc sắc tại Việt Nam.

Đồng hành cùng kiến trúc sư Lê Trương là MC Lina Phạm, nữ MC năng động, được biết đến qua các chương trình như "Talk Vietnam", "Ẩm thực Fine Cuisine" của VTV4. Lina Phạm cũng là người hiểu rõ phong cách sống Mỹ khi có nhiều năm du học tại Mỹ.

Bằng sự am hiểu về lĩnh vực thiết kế của KTS Lê Trương và những câu chuyện thú vị khi sinh sống tại Mỹ của Lina Phạm, chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn chân thực và những kiến thức thú vị trong việc xây dựng không gian sống.

Căn hộ theo đuổi phong cách kiến trúc Mỹ

Bắt nguồn từ phong trào nghệ thuật đương đại vào giữa thế kỷ 20, phong cách đương đại thừa hưởng đặc trưng của nhiều phong cách khác nhau. Lối kiến trúc này tập trung vào những đường thẳng, các yếu tố điêu khắc, nghệ thuật và những gam màu trung tính có phần táo bạo, tạo nên một tổng thể hài hòa nhưng không kém phần cá tính, phóng khoáng.

"Phong cách đương đại được coi là phong cách dành cho thế hệ mới, khi các chi tiết đều mang tính tối giản nhưng mạnh mẽ và tự do, như tư duy thoát khỏi những âm hưởng truyền thống của thiết kế. Tại The Nine, người ta có thể tìm thấy sự táo bạo ấy hiện diện trong không gian thiết kế", đại diện GP.Invest mô tả.

Thiết kế "không cột" tạo ra tầm nhìn không giới hạn

Tọa lạc tại trung tâm cửa ngõ phía Tây Hà Nội, The Nine ghi dấu là điểm sáng dành cho những gia chủ cá tính. Dưới bàn tay thiết kế của kiến trúc sư Eric Morrison và kiến trúc sư Lê Trương, tòa cao ốc 30 tầng nổi bật với thiết kế táo bạo, phủ toàn bộ mặt ngoài bằng hệ kính trong suốt, tạo nên tổng thể bề thế, tráng lệ như một "ngọn hải đăng", mở ra một cuộc sống sang trọng cho cư dân.

Mang trong mình hơi thở của phong cách đương đại kiểu Mỹ, The Nine không chỉ toát nên vẻ tự do và phóng khoáng trong kiến trúc tổng thể, mà còn ở từng chi tiết, đường nét nhỏ. "Không quá lời khi cho rằng, cái bắt tay của hai ông lớn trong ngành thiết kế trên đã mang đến cho The Nine sự hoàn thiện từ kiến trúc mặt ngoài tới không gian bên trong, trở thành niềm tự hào của GP.Invest", chủ đầu tư cho biết.

Dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối và dự kiến được bàn giao vào tháng 2/2022.

