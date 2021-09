Xu hướng tập thể dục tại nhà với sự hỗ trợ của công nghệ

Các chuyên gia cho rằng, với sự hỗ trợ của thiết bị và nội dung hướng dẫn online, việc tập thể dục tại nhà sẽ phát triển ngay cả khi dịch bệnh được kiểm soát.

Trong toạ đàm trực tuyến Tech Talks do VnExpress tổ chức ngày 24/9, ông Ngô Mạnh Cường, Tổng giám đốc FPT Online, nhận định nhiều người đã hình thành thói quen tập thể dục trong nhà một thời gian dài. Tâm lý ngại ra ngoài tiếp xúc nhiều người cũng khiến xu hướng tập luyện tại nhà trở thành tất yếu. Đây là cơ hội để các nhà sản xuất thiết bị hỗ trợ phát triển trong tương lai.

Đồng quan điểm, các diễn giả khác chỉ ra những lý do thúc đẩy phong trào thể dục trong nhà về lâu dài là hạn chế tiếp xúc, chi phí thấp hơn so với đến phòng tập, cũng như ngày càng có nhiều thiết bị thể thao thông minh.

Ngoài ra, việc tham gia các hội nhóm tập thể dục online với đa dạng các hoạt động như livestream nhảy dây, chạy ảo... là động lực thúc đẩy mọi người cùng kết nối, tập luyện và thi đua với nhau. Dù gọi là "ảo", kết quả đạt được của mỗi người đều là kết quả thật.

Trong giai đoạn đại dịch, nhiều nền tảng thể thao online đã ra đời, trong đó có V-race của VnExpress với các bộ môn như chạy bộ, đạp xe, đi bộ.... Các giải nổi bật của V-Race có thể kể đến Run for vaccine, Chạy để sáng tạo, Màu xanh hy vọng... V-Race cũng đang triển khai giải chạy Sharing together kêu gọi quyên góp cho Quỹ Hy Vọng trong chương trình Túi thuốc cho F0, và giải đi bộ Walking in love - Cảm ơn vì những yêu thương.

Về thiết bị, các diễn giả tham gia toạ đàm cho rằng đồng hồ thông minh là thiết bị nên có nhất với người thích tập luyện thể thao.

Theo ông Trần Đình Minh Anh, Quản lý kinh doanh Garmin Việt Nam, đồng hồ thông minh giúp người mới luyện tập có thể theo dõi sức khoẻ hàng ngày. Sau một thời gian sử dụng, sản phẩm còn có thể gợi ý những bài tập phù hợp với thể trạng của người dùng.

Vận động viên phong trào Simon Hồ cũng nhận định, nếu điều kiện cho phép, người tập thể thao nên mua smartwatch để lưu lại quá trình luyện tập cũng như theo dõi chỉ số sức khoẻ để có thể dễ dàng điều chỉnh.

"Các mẫu smartwatch đa dạng chủng loại với nhiều mức giá. Nếu chỉ đo các chỉ số như nhịp tim, SpO2 và vận động đơn giản, người dùng chỉ cần mua thiết bị với giá từ vài trăm nghìn đồng. Còn với các môn thể thao chuyên biệt như bơi lội, đạp xe..., nên mua sản phẩm chuyên về thể thao. Bên cạnh đó, smartwatch cũng giúp người dùng thuận tiện hơn trong thời gian tập vì không cần phải cầm theo smartphone", ông Nguyễn Hải Đăng, thành viên hội đồng giám khảo Tech Awards 2021, chia sẻ.

Khi mua smartwatch và thiết bị đeo, cần lưu ý tiêu chí thời lượng pin để có thể yên tâm tập luyện trong vài giờ đồng hồ. Nếu hoạt động nhiều ở ngoài trời, cần chọn các dòng sản phẩm thể thao có độ bền cao. Còn nếu thích tính năng thông minh, người dùng nên chọn các sản phẩm cùng hệ sinh thái với smartphone để tăng khả năng kết nối liền mạch và kết quả đo chính xác hơn.

Dù chỉ số sức khoẻ đo từ smartwatch, các loại cân thông minh... hiện nay khá chính xác, các chuyên gia khuyến cáo chúng chưa thể chuẩn được như các thiết bị y tế chuyên dụng nên chỉ mang tính tham khảo. Người dùng cũng nên dùng thống nhất một thiết bị trong quá trình tập luyện để kết quả đồng nhất, theo dõi được sự tiến bộ trong tập luyện của minh.

Do không thể đến phòng tập và có huấn luyện viên hướng dẫn, smartwatch cũng hữu ích khi nhiều model có các bài hướng dẫn tập luyện đúng cách qua video trực quan. Người dùng sẽ có thể đạt được kết quả như mong muốn nếu tuân thủ chặt chẽ và luyện tập chăm chỉ theo các bài tập này.

