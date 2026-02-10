Xu hướng tăng tỷ lệ chuyển đổi tại Navi website

Navi Website cải thiện tỷ lệ chuyển đổi bằng cách tích hợp AI vào những thiết kế website hiện đại, hứa hẹn đón đầu xu hướng trên thị trường.

Navi Website, doanh nghiệp chuyên thiết kế và phát triển website theo yêu cầu cùng ứng dụng di động cho doanh nghiệp, đang kỳ vọng tạo khác biệt với định hướng "conversion-first". Ngoài yếu tố thẩm mỹ, đại diện doanh nghiệp cho biết, Navi Website đang tập trung vào việc tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng thành những hành động cụ thể, như mua hàng, đăng ký dịch vụ, điền form liên hệ...

"Chúng tôi đặt phương châm giúp các thương hiệu sở hữu giao diện website đẹp, nhanh và bán hàng tốt hơn", đại diện Navi Website cho biết. Theo đó, doanh nghiệp này thiết kế giao diện theo hướng hiện đại, đạt chuẩn UX/UI, tối ưu cho các thiết bị di động, tốc độ tải nhanh và hỗ trợ chuẩn SEO để tiếp cận người dùng tiềm năng.

Các nhân viên đang làm việc tại văn phòng Navi Website. Ảnh: Navi

Việc tích hợp AI vào website sẽ tối ưu các tính năng như chatbot tư vấn tự động 24/7 và hệ thống chăm sóc khách hàng tự động. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí vận hành, nâng trải nghiệm khách hàng thông qua khả năng phản hồi tức thì. "Navi Website cam kết đồng hành trọn gói với doanh nghiệp từ tư vấn chiến lược, phân tích nhu cầu đến thiết kế giao diện và lập trình phát triển các tính năng theo yêu cầu", đại diện doanh nghiệp nói, thêm rằng yếu tố minh bạch sẽ hỗ trợ dự án đạt đúng tiến độ và mục tiêu kinh doanh của khách hàng. Ngoài ra, Navi Website cũng phục vụ đa dạng mô hình kinh doanh từ F&B đến dịch vụ và bán lẻ.

Trong bối cảnh công nghệ không ngừng phát triển, giải pháp của Navi Website được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn khoảng cách với xu hướng toàn cầu, đồng thời tăng sức cạnh tranh trong môi trường số.

