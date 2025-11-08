Mỗi tháng, ông Minh, 48 tuổi, doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ tại TP HCM, lái xe đưa gia đình về căn hộ nghỉ dưỡng ở Nha Trang khoảng vài ngày. Ông Minh sở hữu căn hộ vài tháng trước, không cho thuê hay bán vì đáp ứng nhu cầu thư giãn, gắn kết cả nhà và kết nối thiên nhiên.

Chỗ ở chính của gia đình ông là căn hộ tại quận 7 (cũ), cách văn phòng làm việc hơn 3 km. Căn hộ rộng rãi, gần trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, công viên và các tiện ích đời sống. Trong tương lai, ông cho biết sẽ mua thêm căn thứ hai tại TP HCM, cho con trai cả đến tuổi tự lập. Với ông Minh, bất động sản không đơn thuần "mua để đầu tư" mà là chuỗi lựa chọn cho từng giai đoạn sống - từ việc cân bằng công việc và nghỉ ngơi, đến kế hoạch cho con cái và cha mẹ.

Câu chuyện của ông tương đồng với xu hướng nêu trong báo cáo "Residential Real Estate 2025" (chú thích TV) của Altrata - công ty hàng đầu toàn cầu về thông tin, dữ liệu của những người có ảnh hưởng - giàu có. Báo cáo ước tính thế giới có khoảng gần 500.000 người thuộc nhóm UHNW (tài sản ròng trên 30 triệu USD). Báo cáo chỉ ra giới nhà giàu sở hữu trung bình ba bất động sản xa xỉ ở nhiều địa điểm khác nhau: chỗ ở chính gần địa điểm làm việc; một chỗ ở đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi như trên đồi, hướng biển, giữa rừng; một bất động sản gắn với sở thích (gần nhà hát, sân vận động yêu thích)... Rất nhiều người trong nhóm này sở hữu bất động sản với con số lớn hơn thống kê.

Bên trong căn hộ hạng sang tại Phú Mỹ Hưng. Ảnh phối cảnh: Phú Mỹ Hưng

Các chuyên gia nhận định nhóm siêu giàu đang có xu hướng xây dựng hệ thống các bất động sản đa dạng. Người mua nhà hạng sang không mua để giữ tài sản, mà có nhu cầu mua để sống tốt hơn, sống cho thế hệ sau. Việc sở hữu nhiều bất động sản khác nhau cũng giúp họ phân bổ rủi ro, đa dạng hóa tài sản và tạo ra bộ sưu tập mang dấu ấn cá nhân. Họ tìm nơi vừa kết nối công việc vừa thư giãn, vừa là môi trường học tập tốt cho con cái, dành cho cha mẹ nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, sự phát triển công nghệ, kinh tế và toàn cầu hóa cũng thúc đẩy giới nhà giàu sở hữu bất động sản tại nước ngoài. Theo báo cáo của Altrata, 17% trong nhóm UHNW có chi nhánh kinh doanh ở quốc gia khác nơi cư trú; 14% đã tốt nghiệp đại học, cao học ở nước ngoài. Do đó, việc sở hữu bất động sản quốc tế ngày càng phổ biến hơn.

Tại Việt Nam, đà phát triển kinh tế, sự gia tăng của tầng lớp nhà giàu cũng thúc đẩy nhu cầu sở hữu bất động sản thứ hai, thứ ba, nhất là phân khúc cao cấp, hạng sang, siêu sang. Báo cáo của Knight Frank năm 2024 đánh giá Việt Nam đang nổi lên như một thị trường hạng sang, vừa là nơi đầu tư vừa là nền tảng cho "lifestyle" của giới thượng lưu.

Phối cảnh dự án căn hộ The Regency của Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Báo cáo này nhận định sự nổi lên của Việt Nam như trung tâm kinh tế mới của khu vực, chính sách vĩ mô, thúc đẩy hạ tầng đang tạo sức bật cho bất động sản. "Những yếu tố này thu hút một lượng lớn người nước ngoài, bao gồm các chuyên gia trẻ và gia đình, tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế", báo cáo của Knight Frank đánh giá. Tổ chức này cũng ghi nhận gần 60% nguồn cung thị trường tại TP HCM trong quý III/2025 thuộc phân khúc hạng sang, phục vụ giới nhà giàu.

Từ góc độ cá nhân, người mua như ông Minh cho biết việc mua nhiều bất động sản là một hành trình "có chủ đích" - mỗi căn nhà đều là mảnh ghép phục vụ các nhu cầu khác nhau. Ông khẳng định, nếu có đủ điều kiện vẫn sẽ mua thêm bất động sản. Trên hành trình này, mỗi sản phẩm vẫn phải đáp ứng chuẩn sống cao như vị trí thuận tiện, tiện ích quốc tế, thiết kế tinh tế, uy tín chủ đầu tư, pháp lý, cộng đồng tương xứng.

Trong xu hướng trên, các chuyên gia dự báo nơi nào có sản phẩm hiếm, thương hiệu mạnh, vị trí chuẩn sống cao, sẽ trở thành "must-have" trong chiến lược của giới giàu.

"Các gia đình giàu có không còn tập trung vào danh tiếng. Họ quan tâm sự an toàn, tin cậy về mặt pháp lý, chiến lược dài hạn...", John Eric - chuyên gia trong nhóm nghiên cứu của Altrata viết trong báo cáo.

Khu hồ Bán Nguyệt với các dự án căn hộ hạng sang. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Tại Việt Nam, xu hướng sưu tầm bất động sản của giới nhà giàu thường gắn với những dự án có định vị, thiết kế, dấu ấn đặc biệt hoặc số lượng hữu hạn. Đơn cử với dự án trung tầng The Sculptura vừa được Phú Mỹ Hưng ra mắt. The Sculptura xuất hiện như một lựa chọn đặc biệt cho giới nhà giàu đang tìm kiếm sản phẩm "độc bản". Dự án được ra mắt với số lượng giới hạn 75 căn hộ và 10 căn shop, tọa lạc tại trung tâm khu Cảnh Đồi, khu Nam TP HCM. Chưa mở bán nhưng theo chủ đầu tư, lượng đăng ký đã gấp 10 lần số lượng nguồn cung.

Dự án xây trên khu đất hơn 2.370 m2, cao 12 tầng, mật độ thấp. Thiết kế do đơn vị quốc tế DP Architecture (Singapore) thực hiện. Sản phẩm chủ yếu là căn ba phòng ngủ diện tích hơn 100 m2, chiếm 83% số lượng, đi kèm với nội thất nhập khẩu châu Âu. Tiện ích nội khu được thiết kế đa tầng, mang phong cách resort, gồm hồ bơi vô cực, khu BBQ, jacuzzi, phòng gym, yoga, sauna, khu vui chơi trẻ em...

Phối cảnh vị trí và không gian tiện ích tại dự án The Sculptura. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Tham gia buổi ra mắt dự án giữa tháng 10, bà Kim Phượng, 57 tuổi, cư dân tại The Horizon cho biết đã đăng ký với kỳ vọng sở hữu căn nhà tại The Sculptura. Theo cư dân này, căn hộ mới phù hợp với lối sống tĩnh tại, riêng tư của hai vợ chồng lớn tuổi. Còn The Horizon sôi động hơn sẽ được giao lại cho gia đình con trai.

Phân tích kỹ hơn về quyết định chọn The Scupltura, bà Phượng đánh giá cao vị trí. Dự án nằm trên trục Hà Huy Tập, khu Cảnh Đồi, đối diện khu biệt thự Phú Gia, giáp công viên H14 rộng 3.500 m2, tạo cảnh quan và không gian sống xanh vừa riêng tư vừa đồng bộ. Nhiều năm sống tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, bà cho rằng tiện ích và môi trường sống tại đây đã hoàn thiện, hình thành cộng đồng cư dân quốc tế, tạo thuận lợi cho kết nối, mở rộng hoạt động kinh doanh.

"Không gian trung tầng riêng tư, trong khi căn hộ diện tích lớn. Tôi dự kiến bố trí một phòng làm nơi làm việc với tầm nhìn ra công viên, rất thoải mái", bà nói.

Tổng thể dự án căn hộ The Sculptura. Ảnh phối cảnh: Phú Mỹ Hưng

Hơn 10 năm sống tại Phú Mỹ Hưng, hiện có hơn 3 bất động sản, bà Phượng cho biết vẫn muốn mua thêm nhà ở khu đô thị qua mỗi đợt công bố sản phẩm. Cư dân này khẳng định mỗi dự án ra mắt tại đây đều có phong cách, định vị riêng nên không nhàm chán hay lặp lại. Vị chủ doanh 57 tuổi cũng không phải người duy nhất muốn sở hữu nhiều bất động sản tại đây.

Theo công bố của của chủ đầu tư, hơn 50% người mua bất động sản trong khoảng 5 năm gần đây là người đã có nhà tại khu đô thị. Cá biệt những dự án như L’Arcade có 100% chủ nhân là cư dân của Phú Mỹ Hưng.

Nhiều cư dân cho biết yếu tố thúc đẩy họ gắn bó với khu đô thị đến từ tên tuổi chủ đầu tư, quy hoạch, an ninh, hệ thống tiện ích, sự ổn định cho đến tầm nhìn dài hạn.

Phú Mỹ Hưng là đô thị kiểu mẫu đầu tiên của cả nước. Sau 32 năm đã hình thành nên cộng đồng hơn 60.000 cư dân. Hơn 50% trong số đó là người nước ngoài. Phần lớn cư dân đều là người thành đạt, lãnh đạo doanh nghiệp, tri thức trẻ. Nơi này cũng là cứ điểm của các tập đoàn đa quốc gia, điểm đến của nhiều sự kiện kinh tế - văn hóa - giải trí với hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Bà Phượng cho rằng sở hữu nhà ở Phú Mỹ Hưng còn tạo nên cảm giác "tự hào" khi sống tại khu vực đắt giá, nhiều trải nghiệm và cộng đồng đồng điệu về phong cách. Mọi độ tuổi đều tìm được không gian phù hợp bên trong khu đô thị.

Trong tương lai, đô thị này còn hoàn thiện thêm chức năng khi định hướng phát triển 2.0 sẽ đầu tư thêm trung tâm văn hóa nghệ thuật, văn phòng hạng A, khách sạn 5 sao, bệnh viện quốc tế. Các trục cảnh quan, tiện ích dự chi hàng trăm triệu USD cải tạo, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Phối cảnh các công trình sắp ra mắt của Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Theo chủ đầu tư, trong bối cảnh quỹ đất đô thị này đã gần cạn, còn dưới 15% việc sở hữu thêm bất động sản tại đây cũng tạo tiềm năng về giá trị lâu dài, khi gần như sẽ không xuất hiện sản phẩm tương tự trong tương lai.

Riêng trong năm 2025, ngoài The Sculptura, Phú Mỹ Hưng sẽ chỉ giới thiệu thêm một dự án mới The Regency vào ngày 9/11 ngay trung tâm Hồ Bán Nguyệt - nơi hội tụ một cộng đồng cư dân toàn cầu với tỷ lệ người nước ngoài sinh sống cao nhất đô thị.

Dự án The Regency thuộc phân khúc căn hộ hạng sang, nằm trong giai đoạn phát triển mới - Phú Mỹ Hưng 2.0. Sau hơn 32 năm phát triển đô thị, The Regency là dự án thứ hai tại Hồ Bán Nguyệt được chủ đầu tư mở bán ra thị trường. Dự án cao 24 tầng, do Handel Architects (New York) quy hoạch kiến trúc theo ý tưởng "cánh buồm căng gió" hướng ra Hồ Bán Nguyệt.

Tương tự The Sculptura, 100% sản phẩm của The Regency đều có diện tích từ 100m2 trở lên với cơ cấu gồm căn hộ 3 phòng ngủ, Dual key, Tophouse.

Đối với người sưu tập bất động sản, The Sculptura hay The Regency hội tụ một tập hợp tiêu chí hiếm gặp: vị trí trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, bao quanh bởi cộng đồng thượng lưu, thương hiệu chủ đầu tư uy tín, quy hoạch sản phẩm chú trọng diện tích lớn, đáp ứng nhu cầu không gian rộng rãi, riêng tư, thiết kế và vật liệu cao cấp...