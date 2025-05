Xu hướng sống không con cái của người Mỹ

Ngày càng nhiều người Mỹ chọn cuộc sống không con cái để tận hưởng sự yên bình, tĩnh lặng.

Danni Duncan, làm sáng tạo nội dung, cô chia sẻ nhiều video trên trang TikTok của mình về những lợi ích khi không sinh con. Video với tiêu đề "Một buổi sáng yên bình của cô gái không con cái" của cô cũng thu hút nhiều lượt yêu thích, quan tâm.

Nhiều người Mỹ có xu hướng chọn lối sống không con cái để tận hưởng cuộc sống yên bình.

Không chỉ Duncan, nhiều người Mỹ không ngần ngại chia sẻ lối sống này trên mạng xã hội.

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Bang Michigan (MSU) thống kê số người ở Mỹ chủ động chọn không sinh con tăng gấp đôi trong hai thập kỷ qua. Nhiều nghiên cứu trước đây cũng thừa nhận xu hướng này đang phổ biến ở Mỹ.

Zachary Neal, giáo sư tâm lý học tại MSU, đồng thời là thành viên nghiên cứu dự án cho biết những kết quả mới này xác nhận đây là một xu hướng trên toàn quốc. Theo phát hiện của nhóm, năm 2023, tỷ lệ những người không muốn sinh con đã tăng 14% so với năm 2002.

Jennifer Watling Neal, giáo sư khoa tâm lý học tại MSU và đồng tác giả của nghiên cứu cũng cho biết tỷ lệ những người dự định có con trong tương lai giảm từ 79% xuống 59%.

Nghiên cứu không nêu rõ lý do cụ thể tại sao người Mỹ không muốn có con. Nhưng dựa trên những yếu tố như tình hình thế giới, nền kinh tế bất ổn và mong muốn một cuộc sống tự do, có lẽ có vô số lý do khiến người lớn không muốn sinh đẻ.

Một số chuyên gia xã hội học người Mỹ lý giải, nhiều phụ nữ trì hoãn việc sinh con trong độ tuổi 20 và chuyển sang sinh ở tuổi 30 hoặc 40. Cụ thể, tỷ lệ sinh tăng ở nhóm từ 25 đến 44 tuổi, nhưng giảm ở những người dưới 25 tuổi.

"Không phải mọi người quyết định không sinh con, mà họ đang cân nhắc: Tôi đã gặp đúng người chưa? Tôi có đủ điều kiện tài chính để nuôi thêm con không? Công việc của tôi có ổn định không?", Karen Benjamin Guzzo, Giám đốc Trung tâm Dân số Carolina thuộc Đại học Bắc Carolina, Mỹ nhận định.

Chọn lối sống không con cái, Natalie, sống ở New York đã phải hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt trên mạng. "Mọi người cho rằng tôi ích kỷ vì, nhiều bình luận liên tục rằng "Ai sẽ chăm sóc bạn khi bạn về già?", nữ luật sư 38 tuổi nói.

Cô nói không muốn việc sinh con chỉ để đảm bảo cuộc sống sau này sẽ có người chăm sóc. "Đó là gánh nặng lớn cho những đứa trẻ. Tôi chọn lối sống này chỉ vì thấy nó phù hợp và tốt nhất ở thời điểm hiện tại", Natalie nói.

Thanh Thanh (Theo NY Post)