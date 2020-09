Xu hướng sống khỏe tạo đà cho bất động sản xanh

Khách hàng ngày càng quan tâm đến không gian sống xanh, đồng bộ tiện ích nhằm nâng cao sức khỏe trong chính ngôi nhà mình.

Theo chuyên gia, Covid-19 đang dần thay đổi nhiều lĩnh hoạt động của nhiều lĩnh vực và bất động sản cũng không nằm ngoài làn sóng này. Thị trường dần chuyển dịch theo hướng phát triển các dự án "all in one", với nhiều tiện nghi sống, mảng xanh hài hòa và tốt cho sức khỏe cư dân.

Điều này là có cơ sở khi khách hàng hiện quan tâm hơn đến các yếu tố đáp ứng nhu cầu sống khỏe bên cạnh vị trí dự án. Theo Nielsen Việt Nam, 47% người dân đã thay đổi thói quen ăn uống, hướng đến các thực phẩm tốt cho sức khỏe, 60% thay đổi các hoạt động giải trí, hạn chế đến những nơi đông người, 70% xem xét lại nơi du lịch vì Covid-19.

Thống kê cho thấy việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình đã trở thành mối quan tâm hàng đầu. Các bất động sản gần gũi với thiên nhiên, có tính biệt lập nhờ đó mà dần lên ngôi. Tuy nhiên đây cũng là dòng sản phẩm đòi hỏi chủ đầu tư có tiềm lực mạnh và tầm nhìn kiên định.