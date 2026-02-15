Xu hướng sắm 'đậu vàng' để lì xì ở Trung Quốc

Giá vàng tăng cao khiến nhiều người Trung Quốc dồn lực tích lũy hoặc chọn vàng thay tiền mặt để mừng tuổi ngày Tết.

Vàng đang lên ngôi tại Trung Quốc trước Tết vì người dân tin rằng đây là tấm lưới bảo vệ tài chính vững chắc giữa thời buổi khó khăn. Nhu cầu này diễn ra trong bối cảnh giá vàng đang tăng chưa từng có.

Giá vàng giao ngay đã chạm mức cao kỷ lục gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1, trước khi lùi về mức khoảng 5.000 USD. Bất chấp biến động trên thị trường toàn cầu, giá vàng tại Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì gần mức cao lịch sử do nhu cầu trước Tết Nguyên đán.

Trong ngày lễ Tình nhân 14/2 năm nay tại Trung Quốc, vàng trang sức được bán tại các nhà bán lẻ lớn với giá hơn 1.529 nhân dân tệ (221 USD) mỗi gram, tăng so với mức 890 nhân dân tệ vào lễ Tình nhân năm ngoái.

Nhân viên một cửa hàng vàng bạc ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, giới thiệu mẫu vàng thỏi mừng năm mới hôm 29/1. Ảnh: AFP

Tại một trung tâm vàng bạc ở Quảng Châu, người tiêu dùng thi nhau mua sắm những mẩu vàng một gram hình hạt đậu nhỏ hoặc hình bó hoa để làm quà tặng ngày lễ.

"Tặng vàng mang lại cảm giác ý nghĩa hơn là một phong bao lì xì 1.000 nhân dân tệ tiền mặt", Liu Huilan, nhân viên văn phòng làm việc tại Quảng Châu, người đã mua ba hạt đậu vàng để tặng các cháu trai, nói.

Getty He, một quản lý tuyển dụng cũng sống tại Quảng Châu, dự đoán các gia đình Trung Quốc sẽ tiếp tục đầu tư vào vàng trong năm nay. Mặc dù kim loại này không hẳn mang lại lợi nhuận cao, nhưng nó mang lại cảm giác an tâm giữa bối cảnh thị trường chứng khoán và lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc vẫn tiếp tục bất ổn.

"Mức tăng của vàng năm nay có thể không bằng năm ngoái, nhưng nó vẫn là lựa chọn an toàn nhất", cô khẳng định.

Loại vàng nhỏ như hạt đậu bày bán tại một tiệm trang sức ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc năm 2025. Ảnh: Xinhua

Giá vàng bạc tăng mạnh khiến trang sức mạ vàng phổ biến hơn bởi vừa túi tiền nhưng vẫn có khả năng giữ giá, theo Chen Li, nhân viên một cửa hàng trang sức ở Đông Quản, tỉnh Quảng Đông.

"Các yêu cầu tư vấn và doanh số bán ra các mặt hàng bạc mạ vàng đã tăng rõ rệt trước Tết Nguyên đán, chủ yếu từ các công nhân nhập cư tại các nhà máy lân cận", Chen nói, đồng thời nhận định giá bạc tăng vọt trong thời gian gần đây có thể thúc đẩy xu hướng này mạnh hơn nữa trong năm nay.

Giá trị của bạc đã tăng gần 148% trong suốt năm 2025 và vẫn duy trì ở mức cao, giao dịch ở mức 77-79 USD/ounce trong vài ngày gần đây.

Các gia đình trung lưu tại những thành phố lớn của Trung Quốc đang đầu tư nhiều hơn vào vàng, khi kim loại này trở thành tài sản đảm bảo an toàn trong bối cảnh biến động địa chính trị thế giới.

"Khi nghe tin tình hình ở Venezuela và Trung Đông trở nên tồi tệ hơn vào đầu tháng 1, chúng tôi đã đầu tư thêm vào vàng ngay trong ngày hôm đó", Yang Ling, biên dịch viên tại Bắc Kinh, nói.

Yang dự định đổ khoản tiền thưởng cuối năm vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng - quỹ đầu tư được thiết kế để theo dõi và mô phỏng sự biến động giá của vàng trên thị trường. Chứng chỉ của quỹ này được niêm yết và giao dịch trên các sàn chứng khoán.

Trang sức nhẫn vàng trong một tiệm kim hoàn ở Thượng Hải ngày 27/1. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, giá vàng tăng liên tục cũng thách thức nhiều người, đặc biệt là ở vùng nông thôn Trung Quốc. Tết Nguyên đán là mùa cao điểm đính hôn và đám cưới ở nông thôn khi hàng triệu thanh niên về quê ăn Tết.

Nhiều hộ gia đình cảm thấy áp lực nặng nề khi phải mua "tam kim", quà cưới truyền thống gồm nhẫn vàng, dây chuyền và vòng tay. Khi giá vàng tăng mạnh, các bậc cha mẹ nhận ra họ phải tiết kiệm trong nhiều năm mới có thể mua được.

Zhan Weiwei, người gốc tỉnh Sơn Tây phía bắc Trung Quốc đang làm tài xế taxi tại Quảng Châu, đang chuẩn bị cho hôn nhân tương lai của cậu con trai 15 tuổi. Với mức giá hiện tại, bộ "tam kim" tiêu tốn ít nhất 50.000 nhân dân tệ, gánh nặng lớn đối với một gia đình lao động bình thường.

"Tôi dự định tiết kiệm tiền để mua khoảng 5 gram vàng mỗi năm", Zhan nói. "Đến lúc con trai tôi kết hôn, tôi chắc là sẽ có đủ".

Hồng Hạnh (Theo SCMP)