Xu hướng ở cữ sang trọng của mỹ nhân Việt

Với nhiều thế hệ phụ nữ Việt, giai đoạn ở cữ từng gắn liền loạt kiêng cữ khắt khe như tránh gió, kiêng nước lạnh và tách biệt khỏi với bên ngoài. Tuy nhiên nữ giới hiện đại dần thay đổi cách nghĩ, xem đây là khoảng thời gian cần được chăm sóc toàn diện về thể chất lẫn tinh thần, hướng tới phục hồi chủ động thay vì chỉ nghỉ ngơi thụ động.

Một số nghệ sĩ và người nổi tiếng chọn trải nghiệm The Joyful Nest - được định vị là trung tâm ở cữ cao cấp, kết hợp phương pháp chăm sóc truyền thống với tiêu chuẩn y khoa quốc tế.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần bên con đầu lòng khi ở cữ tại The Joyful Nest.

Diễn viên, nhà sản xuất phim Ngô Thanh Vân đánh giá cao nơi đây vì quy trình chăm sóc bài bản, giúp giai đoạn sau sinh thuận lợi và nhẹ nhàng hơn. Siêu mẫu Tuyết Lan cho biết thời gian ở cữ, cô dần lắng nghe, thấu hiểu cơ thể, cảm nhận sự chu đáo của đội ngũ nhân viên.

Tương tự, Hoa hậu H'Hen Niê nhận định nhờ được nghỉ ngơi trong môi trường kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, cô yên tâm thích nghi với vai trò mới. Người đẹp cùng chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - đón con gái đầu lòng hồi giữa tháng 9.

Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đánh giá cao không gian ở cữ kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Theo đại diện trung tâm The Joyful Nest, mô hình "ở cữ 5 sao" được xây dựng trên nền tảng cân bằng hai yếu tố: khoa học chăm sóc hậu sản hiện đại và tinh hoa truyền thống Việt Nam. Liệu trình được thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu, thể trạng từng người, hỗ trợ quá trình hồi phục thể chất, tinh thần và khả năng nuôi con bằng sữa mẹ.

Nhiều người hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, nghệ thuật và nội dung số cũng chọn mô hình ở cữ này. Blogger Tina Yong, diễn viên Quỳnh Lương, Jessica Diễm, Yumi Dương và Vy Phạm nói họ có thêm kiến thức, được hỗ trợ chăm sóc y tế lẫn tinh thần trong giai đoạn sau sinh.

Siêu mẫu Tuyết Lan và bác sĩ Thiện Khanh lưu lại thời gian ở cữ tại The Joyful Nest.

Bà Kun Jiang - nhà sáng lập The Joyful Nest - cho biết trung tâm hướng đến việc gìn giữ giá trị văn hóa Việt trong chăm sóc hậu sản, đồng thời ứng dụng y khoa hiện đại nhằm nâng cao chất lượng phục hồi. Các dịch vụ then chốt gồm: giám sát y tế 24/7, liệu trình chăm sóc cá nhân hóa massage, spa, yoga sau sinh, hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ và tư vấn tinh thần...

Cũng theo bà Kun Jiang, giai đoạn hậu sản là thời điểm cơ thể mẹ vừa hồi phục, vừa phải đảm bảo dinh dưỡng để nuôi con bằng sữa mẹ. Thực tế, tình trạng thiếu sắt, kẽm, vitamin B12, các vi chất ở phụ nữ cho con bú khá phổ biến, ảnh hưởng sức khỏe của mẹ lẫn bé.

Bác sĩ CKI Lê Phạm Anh Vy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Quốc tế Mỹ, lý giải dinh dưỡng hợp lý là yếu tố nền tảng trong quá trình hồi phục sau sinh. Người mẹ khỏe mạnh là khởi đầu tốt nhất cho hành trình lớn khôn của con.

Hiện The Joyful Nest mở rộng gói "dinh dưỡng sau sinh tại nhà". Thực đơn do chuyên gia trong nước gợi ý, cá nhân hóa theo nhu cầu từng mẹ, kết hợp nguyên liệu truyền thống với nguyên tắc khoa học. Dịch vụ này giúp mẹ sau sinh vẫn có thể duy trì chế độ ăn hợp lý dù không lưu trú tại trung tâm, đảm bảo quá trình hồi phục liên tục.

Trung tâm công khai bảng giá, cấu phần dịch vụ, khởi điểm từ 175 triệu đồng (áp dụng năm nay) với chương trình chăm sóc sau sinh toàn diện gồm: không gian nghỉ dưỡng riêng tư, theo dõi y khoa, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ và các hoạt động phục hồi tinh thần.

"Việc minh bạch chi phí giúp khách hàng chủ động lựa chọn, đồng thời thể hiện cam kết về chất lượng dịch vụ", đại diện đơn vị cho hay.

Trên các diễn đàn, hội nhóm nuôi con, nhiều chị em cho rằng sự xuất hiện của mô hình "ở cữ cao cấp" phản ánh xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ sau sinh tại Việt Nam.

