Xu hướng ngành IT trong ba năm tới

Ứng viên sử dụng thành thạo JavaScript, Java và Node.js là mục tiêu tìm kiếm của các nhà tuyển dụng, theo "Khảo sát dành cho nhà tuyển dụng năm 2022".

Khảo sát thực hiện từ ngày 4/1 đến 21/1, nhận 221 câu trả lời từ các công ty IT đa dạng quy mô.

Dựa trên số liệu thu thập được từ khảo sát, những ứng viên có kỹ năng sử dụng thành thạo JavaScript, Java và Node.js là mục tiêu tìm kiếm nhiều nhất của các nhà tuyển dụng trong năm 2022 (chiếm 41% trên tổng phản hồi). Bên cạnh đó, Backend Developer, Fullstack Developer và Frontend Developer lần lượt là những vị trí được săn đón nhất với tỷ trọng 46,8%.

JavaScript, Java và Node.js vẫn là kỹ năng được chú ý. Ảnh: ITviec

So sánh với số liệu nội bộ từ ITviec trong na năm gần nhất (từ 2019 đến 2021) thì các kỹ năng và vị trí trên vẫn giữ được sự quan tâm hàng đầu, dù có sự chênh lệch nhẹ về tỷ trọng mỗi năm. Điều này gợi ý những cơ hội việc làm, dự đoán trở thành xu hướng đến năm 2025, giúp các kỹ sư IT (và các bạn sinh viên đang định hướng nghề nghiệp IT) có thêm sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp.

Gần 50% công ty IT tăng số lượng lẫn mức lương tuyển nhân viên mới dù chịu ảnh hưởng khó lường từ dịch Covid-19 trong năm 2021. Một nửa nhà tuyển dụng tham gia khảo sát chia sẻ Covid-19 trong năm 2021 không giới hạn hoạt động của công ty mà còn là tiềm năng, góp phần tăng số thành viên IT mới.

Mức tăng trên 10% về quy mô thành viên là phổ biến nhất (chiếm 68,7%), trong đó có 30,3% công ty mở rộng và tuyển dụng hơn 30% nhân viên mới. Mức lương để chiêu mộ Developers trong năm 2021 cũng tăng hơn 10% so với năm 2020.

Kế hoạch tuyển dụng năm 2021 có sự thay đổi do ảnh hưởng Covid-19. Ảnh: ITviec

Trên website ITviec, tổng số lượng việc làm đăng tải tăng 36% trong năm qua (tính từ ngày 1/1 đến 31/12 của năm 2021 so với năm 2020). Đại diện đơn vị nhận định, dù trong hoàn cảnh khó khăn, sự tăng trưởng và mức độ cạnh tranh ngành IT vẫn không có dấu hiệu sụt giảm.

Khi được hỏi về kỳ vọng và những dự định liên quan đến tuyển dụng trong năm 2022, có 83% công ty bày tỏ mong muốn tăng ít nhất 10% về quy mô đội ngũ IT. Trong đó 43% dự định tăng số lượng tuyển dụng lên mức hơn 30%.

Kế hoạch tăng lương của hầu hết nhà tuyển dụng dành cho nhân viên IT mới không quá khác biệt so với những năm trước, vẫn dao động từ 10% trở lên, không phân biệt vị trí Developer và IT Leaders, Managers.

Mức tăng lương trung bình dành cho Developer trong năm 2022. Ảnh: ITviec

Đại diện ITviec cho biết những số liệu trên là tín hiệu cho thấy ngành IT vẫn nhận nhiều quan tâm, có thể đảm bảo cho ứng viên mức lương hấp dẫn. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho các ứng viên tìm việc nhưng đồng thời cũng khiến nhà tuyển dụng gặp khó trên "đường đua" chinh phục nhân tài.

Vì đại dịch, nhiều công ty bắt buộc phải thay đổi chính sách, cho phép nhân viên làm việc tại nhà toàn thời gian hoặc hybrid (kết hợp làm tại nhà và văn phòng). 54% công ty chia sẻ rằng họ cảm thấy hài lòng khi áp dụng chính sách mới này (thang điểm 8/10 và cao hơn).

Do đặc tính làm việc với máy tính và mạng, hiệu quả công việc của nhân viên IT khi làm việc tại nhà, hybrid không bị ảnh hưởng nhiều. Vì vậy một nửa công ty tham gia khảo sát của ITviec đều đồng ý giữ nguyên hoặc chuyển đổi sang mô hình làm việc này, kể cả khi quay lại bình thường mới, không còn dịch Covid.

Mức độ hài lòng với chính sách làm việc tại nhà, từ xa hybrid. Ảnh: ITviec

Làm việc tại nhà, hybrid, remote hứa hẹn sẽ là làn sóng mới trong công tác xây dựng chiến lược tuyển dụng của các công ty IT trong thời gian tới. Đây cũng là phúc lợi hàng đầu trong năm 2021 mà 22,2% nhà tuyển dụng đã dành cho các nhân viên mới, bên cạnh lương và thưởng khi gia nhập công ty.

Ngoài sự linh động trong chính sách làm việc giúp cải thiện chỉ số hạnh phúc của các nhân viên, trong năm 2022 hàng loạt đãi ngộ khác cũng được nhiều công ty áp dụng: thời gian làm việc linh hoạt (28,7%), thêm ngày phép cho nhân viên (15,4%), hỗ trợ nhân viên giữ xe miễn phí (11,4%)...

Điều kiện và đãi ngộ làm việc cho nhân viên sẽ có nhiều thay đổi. Ảnh: ITviec

Tổng quan, ngành IT Việt Nam trong năm 2022 sẽ xuất hiện nhiều điểm mới, yếu tố môi trường làm việc hạnh phúc vẫn là ưu tiên hàng đầu trong công tác xây dựng một kế hoạch tuyển dụng, giữ chân nhân tài. Để nhập cuộc sớm và đạt được chỉ tiêu như mong đợi, các nhà tuyển dụng cần thường xuyên cập nhật số liệu, xu hướng liên quan và có chiến lược riêng trong việc áp dụng các chính sách làm việc phù hợp.

Minh Huy