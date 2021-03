Xu hướng mua nhà nghỉ dưỡng thời Covid-19 thay đổi

Nhiều đại gia Việt chuyển hướng từ các ngôi nhà đơn lẻ sang biệt thự sang trọng trong các khu đô thị sinh thái hiện đại, đầy đủ tiện nghi với chất lượng quản lý tốt.

Bất cập nhà nghỉ dưỡng ngoại ô tự xây

Sáu năm trước, ông Phạm Cao Minh, chủ một doanh nghiệp cơ điện tại Hà Nội nghĩ đến việc thay đổi không gian sống sau một thời gian dài sống ở khu vực trung tâm. Quyết định lựa chọn vùng ven không quá xa trung tâm, không khí trong lành, nên ông đã quyết định mua một mảnh đất 3.500m2 ở Ba Vì (Hà Nội) vào năm 2016. Mảnh đất có 400m2 thổ cư được ông xây nhà, diện tích còn lại làm khuôn viên, vườn cây ăn quả và nuôi một số loài vật. Ban đầu, ông cảm thấy mãn nguyện với không gian sống mới. Nhưng càng về sau, ông càng thấy nhiều vấn đề nảy sinh.

Với không gian rộng lớn, hàng tháng, ông mất một khoản tiền không nhỏ thuê người chăm sóc cảnh quan, cây cối và vật nuôi. Nhưng nhân công địa phương tay nghề không cao và không ổn định khiến số lượng cây ăn quả trong vườn, cây cảnh bị chết không ít. Cảnh quan sân vườn cũng không được chăm sóc chuyên nghiệp và đúng cách, dần trở nên tiêu điều, xuống cấp. Vấn đề khiến ông lo ngại nhất còn là an ninh. Dù đã lắp camera, thuê người trông nom nhưng khu nhà vườn của ông vẫn bị trộm đột nhập. Ban đầu chỉ là mất cắp vặt, sau nhiều đồ vật quý giá trong ngôi nhà cũng bị trộm.

Nhiều gia đình chọn biệt thự sang trọng trong các khu đô thị sinh thái hiện đại.

Bà Trần Minh Phương (Đống Đa, Hà Nội) lại vấp phải những vấn đề khác với ngôi nhà ngoại ô của mình. Năm 2017, bà dành nhiều tiền bạc và tâm huyết làm căn biệt thự vườn tại Hòa Bình để gia đình quây quần nghỉ ngơi cuối tuần. Ngôi nhà thứ 2 khiến bà hài lòng về không gian sống, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19.

Tuy nhiên, ngoài thiên nhiên và không khí trong lành, các dịch vụ quanh đó thì đều giản đơn, chất lượng không cao. Nhiều khi con cháu đến chơi cũng không ở lâu với ông bà. Con gái bà chỉ ở với bố mẹ được nửa ngày thứ 7 rồi sáng chủ nhật lại quay về Hà Nội để tập gym theo lịch do xung quanh biệt thự không có phòng tập gym. Mấy đứa cháu sau khi vui chơi tại biệt thự cũng nhanh chóng đòi về do không có môi trường sạch sẽ...

Xu hướng thay đổi

Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, nhu cầu về một không gian sống thoáng đãng, chan hòa cùng thiên nhiên tăng mạnh. Với nhiều bất cập khi sống ở ngôi nhà vườn tự xây tại Ba Vì, ông Phạm Cao Minh đã quyết định rao bán ngôi nhà này để chuyển hướng mua biệt thự trong một khu đô thị sinh thái ven đô.

Điều ông mong muốn là tìm được khu biệt thự có quản lý chặt chẽ, vệ sinh, thiết kế đẹp trong một quần thể hài hòa, nhiều tiện ích và đặc biệt cần có một cộng đồng dân cư văn minh. Ở đây ông Minh và gia đình sẽ được sống giữa thiên nhiên, đồng thời có thể giao lưu với những người hàng xóm tốt bụng, hiểu biết cuộc sống. Với những tiêu chí này, ông bắt tay vào chọn lựa nhiều dự án biệt thự quanh Hà Nội.

Nhu cầu về một không gian sống thoáng đãng, chan hòa cùng thiên nhiên tăng mạnh trong dịch bệnh.

Với bà Trần Minh Phương, tháng 9/2020, bà quyết định cải tạo biệt thự vườn ở Hòa Bình thành homestay để kinh doanh và bắt tay vào công cuộc tìm kiếm một nơi chốn mới.

Dù có những lý do khác nhau, có thể xuất phát từ nhu cầu tận hưởng cuộc sống, hướng tới thiên nhiên và cuộc sống an toàn, cũng có thể do nhu cầu đầu tư để kinh doanh, nhiều khách hàng đã tìm kiếm nhiều dự án biệt thự ngoại ô. Khu vực phía Tây Hà Nội với trọng tâm là tuyến Láng - Hòa Lạc với hạ tầng giao thông và xã hội phát triển mạnh được nhiều người quan tâm.

Sau một thời gian đi đến nhiều nơi, tìm hiểu nhiều dự án nhưng cả ông Minh và bà Phương đều chọn Xanh Villas (Hòa Lạc) để sinh sống. Ngay từ khi bước chân vào Xanh Villas, dòng dòng Suối Ngọc - Vua Bà tự nhiên, trong xanh giữa đôi bờ cây cối tốt tươi đã cuốn hút họ. Cây lớn và thảm thực vật ở đây đã được trồng từ hàng chục năm, tỏa bóng xum xuê.

Xanh Villas được đầu tư xây dựng bài bản với hệ thống dịch vụ tiện ích đẳng cấp resort cao cấp, an ninh 24/7 - những thứ mà ngôi nhà vườn, biệt thự vườn tự xây ở Ba Vì và Hòa Bình của ông Minh và bà Phương không có được. Với các biệt thự đã hoàn thiện, kể cả sân vườn, gia chủ sẽ không tốn quá nhiều chi phí đầu tư cũng như chăm sóc cảnh quan. Đây lý do mà hai vị khách đã xuống tiền mua biệt thự tại Xanh Villas ngay trong đợt mở bán đầu năm 2021.

Không gian sống xanh tại Xanh Villas.

Với ngôi biệt thự sang trọng Xanh Villas, trong những khoảng thời gian không sử dụng, chủ nhà có thể dễ dàng cho thuê lại bởi nơi đây trở thành một điểm đến nổi tiếng của Hà Nội với các dịch vụ nghỉ dưỡng, các hoạt động thể thao ngoài trời trong một không gian xanh tươi ngập tràn hoa lá và được chăm sóc chu đáo từng ngày. Cư dân cũng được sống trong một môi trường văn minh tiêu chuẩn.

