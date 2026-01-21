Xu hướng 'mời dân mạng ăn cỗ tất niên' vỡ trận

Trung QuốcTừ ý nghĩa cầu may, tục mời người lạ ăn cỗ tất niên biến thành "thảm họa" bởi hàng nghìn người đến tranh cướp thức ăn, khiến gia chủ và chính quyền địa phương bất lực.

Sự cố mới nhất xảy ra ngày 19/1 tại Phong Thành, tỉnh Giang Tây, khi nam blogger Wolong Ge tổ chức tiệc "Sát trư phạn" (Shazhufan - Cơm thịt lợn), một nghi thức truyền thống dịp cuối năm. Anh định làm 20 mâm để mời người già trong làng và một số dân mạng trải nghiệm không khí Tết. Trước sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng mạng, Ge nâng lên 100 mâm.

Ngôi làng nhỏ rơi vào hỗn loạn khi 40.000-50.000 người đổ về. Các tình nguyện viên chưa kịp bưng món ra bàn, thức ăn bị đám đông lao vào cướp sạch. Một đĩa mì xào vừa xuất hiện lập tức bị hất tung. Nhiều người mang theo túi nilon, trực tiếp đổ thức ăn vào mang đi. Đầu bếp phải dùng cả thân mình và xẻng sắt đè chặt vung nồi để bảo vệ món thịt kho tàu chưa chín nhưng cũng bất lực trước đám đông.

Kết cục, hàng nghìn người ra về với cái bụng rỗng và sự bực tức, một số còn lật bàn ghế để trút giận. Nam blogger sau đó phải đăng video xin lỗi vì "khả năng có hạn".

Tiệc mổ lợn ở nhà Daidai tại Trùng Khánh. Ảnh: Word Journal

Wolong Ge không phải là nạn nhân duy nhất. Trào lưu mời dân mạng ăn Tết đang rộ lên tại Trung Quốc và liên tục "vỡ trận" do hiệu ứng đám đông.

Trước đó vài ngày, He Dongdong ở Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên cũng phải ẩn toàn bộ video quảng bá khi 4.000 người vây kín ngôi làng để ăn bánh nếp, dù anh chỉ dự tính đón 500 khách. Hay trường hợp của cô gái Dai Dai ở Trùng Khánh cũng phải tiếp đón hơn 10.000 người khi mời dân mạng về giúp mổ lợn.

Sự nổi tiếng bất ngờ của các gia chủ còn kéo theo những biến tướng tiêu cực. Sau khi thấy Dai Dai tăng hàng triệu lượt theo dõi sau một đêm, nhiều người tin rằng nhà cô có "phong thủy phát tài". Hàng xóm rao bán đất đào ngay trước cửa nhà để bán giá 66-200 tệ (230.000-700.000 đồng) cho 0,5 kg, quảng cáo là "đất đổi vận". Sự việc buộc chính quyền địa phương phải vào cuộc cảnh báo về hành vi mê tín dị đoan.

Theo Jiupai News, nguyên nhân dẫn đến những thảm họa này là sự sao chép thiếu cân nhắc của các blogger và sức mạnh khó lường của thuật toán mạng xã hội. Hạ tầng nông thôn với đường sá nhỏ hẹp không đủ sức tải lượng người tương đương một sân vận động.

"Sát trư phạn" vốn là phong tục đẹp ở các tỉnh Đông Bắc và Tây Nam Trung Quốc. Vào tháng Chạp, gia chủ mổ lợn thiết đãi xóm giềng để tổng kết năm cũ, quan niệm "khách càng đông, lộc càng nhiều". Tuy nhiên, tâm lý "ăn chực", hiếu kỳ và hiệu ứng sợ bỏ lỡ (FOMO) của dân mạng đã biến nét văn hóa hào sảng này thành những cuộc chen lấn méo mó.

Bảo Nhiên (Theo Word Journal)