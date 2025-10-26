Xu hướng dùng nội thất inox trong thiết kế không gian hiện đại

Không chỉ gắn liền với bồn rửa hay phụ kiện nhà tắm, inox đang trở thành một trong những vật liệu nổi bật trong thiết kế nội thất.

Với đặc tính chống gỉ, chịu lực, dễ vệ sinh và bề mặt có tính thẩm mỹ cao, inox ngày càng được ứng dụng vào những sản phẩm đòi hỏi cả công năng lẫn vẻ đẹp, điển hình là bàn ghế, bàn bếp và các loại kệ trưng bày.

Ở Việt Nam, phong cách thiết kế có sử dụng nội thất inox cũng đã xuất hiện ở nhiều căn hộ. Tại khu vực bếp của một căn penthouse ở Hải Phòng, KTS đã lựa mặt inox dày 6 mm, được hàn liền chậu, tạo nên một mặt bếp liền mạch. Thiết kế này đặt sự tối giản, vệ sinh và khả năng khử khuẩn làm trung tâm trong căn bếp.

Khu vực bếp của căn penthouse 500 m2 tại Hải Phòng sử dụng bề mặt inox ở khu vực bếp. Lựa chọn này ngoài yếu tố vệ sinh, bền, còn giúp chống khuẩn tốt và mang lại sự thẩm mỹ. Ảnh: T&PAC Architects

KTS Bùi Thái (Công ty T&PAC Architects) cho biết, inox 304 có khả năng chống oxy hóa cao, không bám bẩn và hạn chế vi khuẩn phát triển nên thường được sử dụng trong các bếp công nghiệp hoặc bếp cao cấp. Một số hãng sản xuất bếp từ Nhật Bản cũng sử dụng inox làm lớp hoàn thiện bề mặt. Ưu điểm của chất liệu này là sạch, bền, tạo hiệu ứng bề mặt liền mạch, đồng thời có thể hàn trực tiếp chậu rửa vào mặt bàn. Nhược điểm lớn nhất là loại inox dùng trong bếp này giá thành cao, từ 20 đến 100 triệu đồng một m2 với loại chống xước và dày 6 mm. Ngoài ra, inox có trọng lượng nặng nên cần khung gia cố chắc chắn. Hiện chưa có đơn vị sản xuất trong nước, phần lớn các đơn vị thi công phải đặt hàng nhập khẩu, kéo dài thời gian hoàn thiện nhà và khó chủ động nguồn cung.

Bề mặt inox phẳng mịn phản chiếu ánh sáng, tạo điểm nhấn sang trọng và dễ bảo trì trong không gian bếp hiện đại. Ảnh: T&PAC Architects

Việc ứng dụng inox trong nội thất cần sự cân nhắc về phối hợp chất liệu, sử dụng quá nhiều inox trong cùng một không gian có thể gây cảm giác lạnh, nặng nề. Do đó, KTS thường kết hợp với gỗ hoặc đá để trung hòa. Ngoài ra, khi thi công, chúng ta nên chọn inox có độ dày đảm bảo để có độ cứng, an toàn cho các sản phẩm chịu lực như bàn ăn, bàn bếp, các khớp nối và cạnh cần được gia công cẩn thận, tránh sắc cạnh, đồng thời xử lý chống vân tay để giữ bề mặt sạch lâu.

Trong vài năm gần đây, thị trường nội thất ghi nhận sự gia tăng rõ rệt các mẫu bàn ăn, bàn trà, mặt bàn bếp hay các loại kệ sử dụng inox làm khung hoặc toàn bộ bề mặt. Thay vì chỉ xuất hiện trong không gian công nghiệp, inox được đưa vào nhà ở với hình thức đa dạng hơn, từ những mặt bàn inox nguyên khối bóng gương, cho đến khung bàn ghế inox mạ màu vàng ánh kim, đen titan... Những bề mặt này không chỉ phản chiếu ánh sáng giúp không gian sáng rộng hơn mà còn mang lại nét sang trọng, phù hợp với các căn hộ hiện đại.

Inox được ứng dụng trong không gian làm việc mang phong cách mid-century hiện đại. Bề mặt kim loại sáng bóng kết hợp cùng chất liệu gỗ, acrylic và ánh sáng ấm tạo nên tổng thể cân bằng. Ảnh: cata.haus

Tại nhiều công trình, bàn trà sử dụng khung inox sáng kết hợp mặt kính trong, tạo cảm giác nhẹ và thoáng. Bàn ăn dài thường chọn khung inox đen mờ, mặt đá trắng vân mây để vừa chắc chắn, vừa thẩm mỹ. Các ghế khung inox bọc nệm vải hoặc da cũng trở thành lựa chọn phổ biến trong phòng ăn và không gian tiếp khách. Cách kết hợp này giúp dung hòa cảm giác lạnh của kim loại với sự ấm áp của vải, gỗ hoặc đá, mang lại tổng thể cân bằng hơn.

Tại châu Âu và Mỹ, inox thường được kết hợp với gỗ tối màu, đá tự nhiên và vải thô để tạo sự tương phản vật liệu. Financial Times ghi nhận inox đang vượt ra khỏi khu vực bếp để trở thành điểm nhấn trong phòng khách, phòng ngủ và không gian làm việc. Trong lĩnh vực mặt bàn bếp, Homes & Gardens dự báo inox sẽ là xu hướng nổi bật trong các thiết kế năm 2026, mang lại lựa chọn mới cho không gian bếp hiện đại.

Góc làm việc với sự hiện diện của inox ở bàn làm việc, kệ để đồ, ghế tạo cảm giác hiện đại và sạch sẽ. Khi kết hợp cùng cây xanh và vật dụng tông trắng - xanh lá, không gian trở nên tươi mát. Ảnh: @gyeot

Không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ, inox còn giúp tối ưu chi phí bảo trì. Bề mặt bóng hoặc phay xước dễ lau chùi, ít trầy xước và hầu như không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, yếu tố quan trọng trong điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam.

Inox 304 được coi là lựa chọn tiêu chuẩn cho nội thất, với khả năng chống gỉ gần như tuyệt đối. Các nhà sản xuất cũng ngày càng đa dạng hóa bề mặt bằng công nghệ PVD, là kỹ thuật cao cấp tạo ra lớp phủ mỏng, bền trên bề mặt vật liệu bằng cách hóa hơi vật liệu kim loại trong môi trường chân không rồi lắng đọng chúng lên sản phẩm, mang lại màu sắc đa dạng, độ cứng cao và khả năng chống ăn mòn, thân thiện với môi trường, cho phép tạo màu ánh kim sang trọng mà vẫn giữ nguyên độ bền.

Bản thiết kế của một công trình có khu vực bếp cũng sử dụng inox 304. Ảnh: T&PAC Architects

Inox không chỉ đóng vai trò của một vật liệu công năng đơn thuần mà đang trở thành điểm nhấn thẩm mỹ trong thiết kế nội thất. Với xu hướng toàn cầu ưu tiên vật liệu bền, tái chế được, nội thất inox nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng thị phần trong những năm tới.

Bích Phương