Xu hướng dùng gạch tái chế trong xây nhà dân dụng

Chất thải xây dựng ngày càng lớn do quá trình đô thị hóa nhanh, từ gạch vỡ, bê tông, tro bay đến thủy tinh công nghiệp. Tái sử dụng những vật liệu này để sản xuất gạch giúp giảm áp lực xử lý rác thải, hạn chế việc khai thác đất sét hay giảm tiêu hao năng lượng và phát thải carbon.
Các nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng gạch tái chế mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt. Nghiên cứu tại Ai Cập ghi nhận gạch tái chế từ hỗn hợp gạch vỡ và nhựa giảm chi phí sản xuất đến 60 % so với loại truyền thống, đồng thời tiết kiệm năng lượng 33,5 %.
Tại Anh, loại "K‑Briq" được làm từ 90 % phế thải xây dựng không nung, giảm 95% lượng carbon tích hợp so với gạch nung truyền thống.
Trong kiến trúc nhà ở, gạch tái chế được ứng dụng ở các hạng mục ngoại thất hoặc không gian không chịu lực. Các mảng tường điểm nhấn, lối đi sân vườn, tường rào hay ốp mặt tiền là nơi vật liệu này phát huy hiệu quả về thẩm mỹ và công năng. Với bề mặt thô mộc, gạch tái chế phù hợp với phong cách công nghiệp (industrial), tối giản hoặc những công trình hướng tới sự gắn kết cảnh quan xanh.
Ngôi nhà hiện đại tại đường Herbert, Mornington (Australia) là ví dụ cho việc sử dụng vật liệu gạch tái chế. Công trình sử dụng hơn 20.000 viên gạch tái chế, kết hợp giữa phong cách đô thị và thiết kế đương đại.
Căn nhà sử dụng gạch tái chế và gỗ tự nhiên để tạo không gian sống yên tĩnh, kín đáo ở thành phố biển Wollongong, Australia. Để đảm bảo riêng tư và an ninh cho trẻ nhỏ, ngôi nhà bố trí hàng rào cao nhưng thông thoáng, với kính hai lớp cách âm, chống nhìn xuyên và cửa sổ cao.
Công trình nằm giữa tổ hợp khách sạn và cao ốc thương mại, nhưng được thiết kế như một ngôi nhà riêng tư cho gia đình 5 người cùng hai chú chó. Yêu cầu của chủ nhà là không gian sống một tầng, ít bảo trì, mang chất liệu tự nhiên. Vì vậy, KTS lựa chọn vật liệu chính gồm bê tông, gạch tái chế, gỗ Tasmania cho trần nhà, đồng thời sử dụng hệ kính lớn giúp lấy sáng.
Công trình tại Melbourne, Australia này có ba tầng: gara tại tầng một, tầng hai là studio, sân thượng trồng rau ở phía trên cùng. Nhà sử dụng vật liệu tái chế kết hợp gạch men màu đỏ - xanh tạo điểm nhấn thị giác. Cầu thang với thiết kế xoắn ốc và cửa sổ tròn làm điểm nhấn cho công trình.
Sự thay đổi ánh sáng theo thời điểm trong ngày làm nổi bật các chi tiết gạch men và tái chế, tạo hiệu ứng ánh sáng - bóng đổ.
Căn nhà tại Richmond, Mỹ với kiến trúc công nghiệp hiện đại. Gạch đỏ tái chế được sử dụng đồng bộ từ ngoại thất đến nội thất.
Công trình ở Gentbrugge (Bỉ), ứng dụng gạch tái chế, mang đến vẻ ngoài tối giản, bền vững với thời gian. Phần bên ngoài hình trụ tròn ôm lấy không gian bên trong.
Gạch tái chế cũng được sử dụng hoàn thiện bề mặt bên trong căn nhà, tạo cảm giác sống gần gũi tự nhiên.
Bích Phương (theo Architecture and design, Designboom)
Ảnh: Stijn Bollaert, Tess Kelly, Tim Shaw, Erik Holt