Xu hướng dùng gạch tái chế trong xây nhà dân dụng

Chất thải xây dựng ngày càng lớn do quá trình đô thị hóa nhanh, từ gạch vỡ, bê tông, tro bay đến thủy tinh công nghiệp. Tái sử dụng những vật liệu này để sản xuất gạch giúp giảm áp lực xử lý rác thải, hạn chế việc khai thác đất sét hay giảm tiêu hao năng lượng và phát thải carbon.

Các nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng gạch tái chế mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt. Nghiên cứu tại Ai Cập ghi nhận gạch tái chế từ hỗn hợp gạch vỡ và nhựa giảm chi phí sản xuất đến 60 % so với loại truyền thống, đồng thời tiết kiệm năng lượng 33,5 %.

Tại Anh, loại "K‑Briq" được làm từ 90 % phế thải xây dựng không nung, giảm 95% lượng carbon tích hợp so với gạch nung truyền thống.