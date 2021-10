Xu hướng du lịch golf thúc đẩy phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp

Xu hướng du lịch golf phát triển mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng cho phân khúc bất động sản sân golf trong các resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo thống kê từ Hiệp hội Du lịch golf Việt Nam, năm 2019 , Việt Nam đón 3 triệu lượt khách chơi golf, trong đó có 1,5 triệu khách quốc tế và 1,5 triệu khách nội địa, doanh thu khoảng 4.500 tỷ đồng. Riêng quý I/2020, lượng khách và doanh thu vẫn tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Du lịch golf đang sở hữu nhiều cơ hội phát triển khi lượng người chơi tăng mỗi năm. Hiện nay, đã có hơn 50.000 người Việt và 20.000 người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam chơi golf. Dự kiến đến năm 2025 tổng số golfer sẽ tăng lên khoảng 300.000. Năm 2021, Việt Nam được đề cử ở hạng mục "Điểm đến golf tốt nhất châu Á" tại giải thưởng thế giới Word Golf Awards 2021.

Xét về điều kiện tự nhiên, Việt Nam có nền khí hậu tương đối ôn hòa, sở hữu nền văn hóa đặc sắc, cùng tài nguyên thiên nhiên tươi đẹp trải khắp các vùng tỉnh thành, tạo nên sự thuận lợi để kết hợp du lịch và golf. Thực tế, người chơi không chỉ đến các sân golf đơn thuần mà họ còn có nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan khám phá.

Giới chuyên gia nhìn nhận loại hình du lịch golf là sản phẩm cần đầu tư phát triển trong thời gian tới, bởi hạ tầng ở Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu quốc tế và đã trở thành điểm đến nhận đánh giá cao trên thế giới.

Sân golf West Lakes 27 lỗ tại Long An. Ảnh: Trần Anh Group

Trong xu hướng du lịch golf, bên cạnh việc tập trung phát triển các sân đấu đạt chuẩn và hiện đại, các doanh nghiệp cũng chú trọng triển khai các khu resort, nghỉ dưỡng với những tiện ích cao cấp đi kèm.

Từ khảo sát của đơn vị vận hành sân golf West Lakes Golf & Villas tại Long An, khách du lịch golf thuộc nhóm khách hàng cao cấp và có nhu cầu lưu trú dài ngày, trung bình từ 1 đến 3 tuần. Như vậy, bên cạnh khả năng chi tiêu cao, đây còn là nhóm khách có tiềm năng du lịch lưu trú dài ngày. Điều này mở ra cơ hội để các nhà đầu tư bất động sản sân golf thu lợi từ dịch vụ cho thuê lưu trú.

Ngoài ra, phân khúc bất động sản sân golf còn nắm giữ nhiều lợi thế về tầm nhìn, địa thế độc đáo, không khí trong lành, sân golf với không gian xanh đặc quyền. Đồng thời sở hữu nhiều tiện ích cao cấp trong khu nghỉ dưỡng như nhà hàng; clubhouse; hồ bơi; công viên, quầy bar; khu spa... Những giá trị này đã tạo nên tiềm năng sinh lời cho dòng biệt thự golf.

Biệt thự golf West Lakes Golf & Villas tại Long An. Ảnh: Trần Anh Group

Nắm bắt xu hướng thị trường, Trần Anh Group đã phát triển mô hình biệt thự sân golf với pháp lý đảm bảo và hệ tiện ích "all in one" nằm trong khu đô thị West Lakes Golf & Villas. Đây là khu đô thị liền kề sân golf West Lakes 27 lỗ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Đại diện Trần Anh Group cho biết, West Lakes Golf & Villas là điểm đến thu hút các golfer khu vực phía Nam và cả nước. Do đó, các căn biệt thự sân golf này không chỉ mở ra không gian sống, nghỉ dưỡng lý tưởng, mà còn là kênh đầu tư thời thượng, đa lợi nhuận cho các nhà đầu tư có tầm nhìn.

Hiện đơn vị phân phối Trần Anh House có nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn như khách hàng chỉ cần trả trước 20% giá trị sản phẩm đến quý II/2022, đi kèm nhiều phương thức

thanh toán linh hoạt khác. Khi sở hữu biệt thự sân golf khách hàng có cơ hội trúng thưởng xe Vinfast Fadil hoặc voucher nội thất lên đến 250 triệu và ưu đãi phí quản lý 3 năm từ ngày bàn giao nhà.

Quỳnh Phan