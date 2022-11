Xu hướng dịch chuyển của người mua nhà

Hà NộiĐề cao tiện ích sống, nhiều người chọn mua chung cư cao cấp tại các khu vực xa trung tâm, nơi có môi trường sống xanh, hạ tầng kết nối tốt...

Chị Thùy Linh (40 tuổi), vừa mua căn hộ cao cấp nằm trong một đại dự án phía Tây Hà Nội. Ưu tiên mua nhà của chị đã thay đổi, từ việc lựa chọn một căn hộ tại các khu vực trung tâm, trục đường sầm uất, đến việc chuyển hướng sang khu đô thị quy hoạch đồng bộ, nhưng xa "lõi" nội đô. Nhiều gia đình bạn bè, người thân của chị Linh cũng đã dọn về đại đô thị này để "an cư, lạc nghiệp".

Từng định cư tại nước ngoài nhiều năm, anh Tùng Anh (38 tuổi), cũng đề cao yếu tố môi trường sống, chuỗi tiện ích, thay vì vị trí. Thực tế nguồn cung căn hộ hạn chế trong thời gian qua cũng "bó hẹp" lựa chọn của anh.

"Tôi đã 'săn' không ít dự án căn hộ cao cấp tại quận Cầu Giấy, Hà Đông... nhưng rất khó tìm được nơi nào có không gian sống đúng nghĩa 'cao cấp' như tôi mong muốn", anh Tùng Anh nói.

Theo quan điểm của anh, căn hộ cao cấp không chỉ dừng ở các tiêu chí như: vị trí, cơ sở vật chất, tiện ích, và tiêu chuẩn quản lý; mà còn phải thỏa mãn các tiêu chí như tiện ích, môi trường xanh, tính kết nối... Sau nhiều đắn đo, anh quyết định "chốt" mua căn hộ cao cấp tại đại đô thị phía Tây làm tổ ấm mới cho gia đình mình.

Hấp lực căn hộ cao cấp cận trung tâm

Xu hướng dịch chuyển của cư dân Thủ đô sang các vùng ven đô đã xuất hiện nhiều năm nay. Theo các chuyên gia, nhà ở tại vùng cận đô thị thường có ưu thế như không gian sống rộng rãi, thoáng đãng, không khí trong lành.

"Ở những đại dự án, các chủ đầu tư có xu hướng đầu tư đồng bộ về tiện ích và cảnh quan sao cho hài hòa với các công trình nội khu", bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội nhận xét.

Phối cảnh một dự án chung cư tại khu vực Tây Hà Nội, nơi có môi trường sống trong lành. Ảnh: Masterise Homes

An cư tại những không gian như vậy, cư dân cũng dễ dàng xây dựng lối sống lành mạnh hơn. Theo báo cáo Global Destinations for Second Homes của Savills Global, sức khỏe đã trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều người mua nhà để ở. Họ tìm kiếm các dự án có công viên cây xanh với chất lượng không khí tốt hơn. Một số khác muốn nâng cao trải nghiệm và chất lượng cuộc sống qua các hệ thống tiện ích gồm công nghệ thông minh, cơ sở vật chất phục vụ nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Điều này tạo nên ưu thế cho các dự án ngoại ô, nơi có điều kiện về môi trường và không gian tốt hơn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng, các dự án đại đô thị thường nằm ở vị trí cửa ngõ, nơi cư dân có thể dễ dàng tận dụng các nút giao thông được mở rộng hay các trục đường cao tốc để di chuyển, từ đó tiết kiệm thời gian đi lại.

Không chỉ thu hút nhóm khách hàng trẻ và mới lập gia đình, những đại đô thị này đang ngày càng hấp dẫn cộng đồng cư dân thành đạt, có mức thu nhập cao do chất lượng sống tốt. Nhiều dự án đang được chủ đầu tư, nhà phát triển kỳ công kiến tạo, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của tập khách cao cấp đến hạng sang. Trong đó, dự án Masteri West Heights nằm trong đại đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) là một ví dụ điển hình.

Dự án căn hộ hướng tới tiêu chuẩn sống sang ở phía Tây Hà Nội

Dự án một lần nữa đánh dấu sự xuất hiện của Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản quốc tế, sở hữu danh mục bất động sản hàng hiệu lớn nhất Đông Nam Á, tại thị trường Hà Nội. Với uy tín của đơn vị phát triển, Masteri West Heights nhanh chóng nằm trong số những dự án được chú ý nhất tại khu Tây. Mới đây, tòa căn hộ West C thuộc dự án tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của thị trường. Điểm nhấn của các căn hộ West C là sở hữu tới ba tầm nhìn: hướng công viên nội khu xanh mát, hướng hồ cảnh quan rộng mở và hướng thành phố sôi động.

Căn hộ cao cấp Masteri West Heights có tầm nhìn hướng trọn hồ cảnh quan tại công viên trung tâm. Ảnh: Masterise Homes

Masteri West Heights sở hữu vị trí đắc địa nhất đại đô thị Vinhomes Smart City, đối diện công viên trung tâm với diện tích lên tới 10ha. Bao quanh dự án là mạng lưới tiện ích của đại đô thị, với hồ trung tâm 4,8ha, ba công viên liên hoàn; hệ thống trường liên cấp, trung tâm thương mại và bệnh viện quốc tế... Không gian sống được thiết kế thoáng đãng, nhiều cây xanh, mật độ xây dựng thấp, giao thông kết nối thuận tiện khu vực trung tâm và lân cận.

Đơn vị phát triển Masterise Homes cũng tích hợp chuẩn sống wellness tại dự án, với hệ tiện ích đặc quyền như sân thiền và yoga, vườn xanh lọc không khí tươi hay bể bơi riêng tại tầng thượng mỗi tòa và khu vườn trên không. Đây là những tiện ích đẳng cấp, những mảnh ghép góp phần tạo dựng một phong cách sống sang, chuẩn wellness cho cư dân.

"Tại Masteri West Heights, ngôi nhà không chỉ là nơi an cư mà còn là nơi mang lại trải nghiệm sống đẳng cấp, khai mở trọn vẹn cả 5 giác quan, là nơi tận hưởng cuộc sống độc bản giữa lòng phố thị", nhà phát triển dự án kỳ vọng.

Phối cảnh ban công dự án Masteri West Heights, với tầm nhìn hướng hồ cảnh quan 4,8ha. Ảnh: Masterise Homes

Theo báo cáo của Cushman & Wakefield Việt Nam, nguồn cung căn hộ trong các quận nội đô dần hạn chế khi việc xin phê duyệt dự án ngày càng trở nên khó khăn. Cụ thể, nguồn cung căn hộ mới trong quý III chỉ đạt hơn 3.000 căn, giảm 38% so với quý trước. Lượng cung chủ yếu từ các quận Nam Từ Liêm, Hoàng Mai và Gia Lâm. Trong đó, căn hộ trung cấp chiếm 84% giỏ hàng, các phân khúc khác lần lượt là bình dân 12%, cao cấp 3%, không có nguồn cung cho phân khúc sang và siêu sang.

Về tình hình giao dịch, Savills ghi nhận lượng giao dịch đạt 3.605 tăng 61% theo quý và 49% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ của các dự án mới mở bán đạt 33%. Trong khi đó, theo báo cáo của CBRE, trong quý III, mức độ hấp thụ của thị trường nhà ở tại Hà Nội cũng ngang bằng với lượng cung.

Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, các dự án căn hộ cao cấp đáp ứng nhu cầu ở thực và cũng là kênh giữ tiền hiệu quả, sẽ góp phần giải "cơn khát" nguồn cung căn hộ của thị trường Hà Nội. Đây cũng là "kênh trú ẩn" an toàn, lựa chọn đầu tư phù hợp trong bối cảnh kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp.

Hoài Phong