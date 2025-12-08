Xu hướng để AI mua hộ bảo hiểm ôtô

Tỷ lệ đến 86% người Mỹ có thể tin tưởng và để AI hướng dẫn trong quá trình mua bảo hiểm ôtô.

Trong một cuộc khảo sát với 3.002 tài xế trên khắp Mỹ, trang web bảo hiểm Insurify phát hiện ra rằng 42% đã sử dụng trợ lý AI để giúp họ tìm kiếm bảo hiểm xe hơi. Bên cạnh đó, 86% người Mỹ tin tưởng AI sẽ hướng dẫn họ trong suốt quá trình mua bảo hiểm.

Công nghệ này đặc biệt phổ biến trong việc so sánh báo giá từ các công ty bảo hiểm khác nhau, với 76% số người được hỏi cho biết họ sử dụng AI cho nhiệm vụ cụ thể này.

Một kết quả được cho là không gây ngạc nhiên khi những người sở hữu ôtô trẻ tuổi có xu hướng tin tưởng AI hơn trong việc giúp họ tìm được bảo hiểm tốt nhất. Khoảng 60% tài xế thuộc Gen Z đã chuyển sang sử dụng AI khi mua bảo hiểm xe hơi, so với chỉ 20% thế hệ bùng nổ dân số.

Khoảng cách này phản ánh sự khác biệt lớn về mức độ thoải mái của mọi người khi tin tưởng phần mềm trong các quyết định tài chính.

Mua bảo hiểm là một việc quan trọng đối với chủ sở hữu ôtô. Ảnh: Emerald BC

Tỷ lệ chủ xe sử dụng AI để mua bảo hiểm cũng khác nhau tùy theo bang, từ mức cao là 55% ở California đến mức thấp hơn là 34% ở Illinois.

AI không chỉ hữu ích trong việc tìm kiếm báo giá mà còn trong việc đảm bảo hợp đồng bảo hiểm. Theo dữ liệu của Insurify, 39% tài xế sẽ cho phép AI hoàn tất hợp đồng bảo hiểm nếu điều đó đồng nghĩa với việc tìm được mức phí rẻ hơn. Khi số tiền tiết kiệm được tăng lên 1.000 USD, con số đó tăng vọt lên 68%, cho thấy niềm tin tăng nhanh khi các phép tính có lợi cho tài xế.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng 52% người Mỹ cho rằng trợ lý AI có thể so sánh báo giá bảo hiểm tốt hơn đại lý, và 42% Gen Z cho rằng AI có thể xử lý dịch vụ khách hàng tốt hơn một đại lý.

Tuy nhiên, niềm tin vào trí tuệ nhân tạo lại giảm sút khi xét đến việc chấp thuận và bác bỏ các khiếu nại, cũng như xác định lỗi trong một vụ tai nạn. Khảo sát cho thấy 40% tin tưởng AI sẽ chấp thuận hoặc bác bỏ các khiếu nại, trong khi 38% tin tưởng AI trong việc xác định bên có lỗi.

Có nghĩa, mặc dù sự nhiệt tình dành cho sự tiện lợi do AI mang lại đang ngày càng tăng, dường như nhiều người Mỹ vẫn muốn có bàn tay con người can thiệp khi kết quả thực sự quan trọng.

Mỹ Anh