Xu hướng đầu tư bất động sản xanh vì mục tiêu sức khỏe

Bất động sản xanh trở thành xu hướng mới, trong bối cảnh người mua sẵn sàng trả tiền cao hơn để được chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi mình sống.

Thứ tự ưu tiên mua nhà của người dân thay đổi

Là giám đốc một sàn môi giới bất động sản tại TP HCM, ông Nguyễn Mạnh Hà nhận định, chân dung người mua nhà hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với 10 năm trước. Nếu như trước đây người dân đi mua nhà chỉ mong có được chốn an cư, đi lại thuận tiện, thì nay họ đã chú ý nhiều đến chất lượng chỗ ở.

"Ưu tiên số một vẫn là chất lượng sống, bởi nhà là nơi họ tái tạo năng lượng. Vì thế môi trường sống xanh đang trở thành thước đo mới khi người mua nhà tìm nơi an cư", ông Hà nhận định.

Vị giám đốc cũng cho biết, khi đòi hỏi về nơi an cư của người dân ngày càng cao hơn thì các doanh nghiệp địa ốc phải làm khác biệt thì mới đi được lâu dài với thị trường. Đồng thời, ông Hà cũng nhấn mạnh rằng với nguồn cung hạn chế, những dự án công trình xanh, chú trọng vào tiện ích, sức khỏe con người đang trở thành mối quan tâm hàng đầu và có số lượng bán vượt trội.

Theo quan điểm của bà Nguyễn Ngọc Lan, một nhà đầu tư, dòng bất động sản xanh luôn có giá thuê cao hơn, thời gian cho thuê lâu hơn hẳn so với bất động sản thông thường. Người thuê thường là các chuyên gia nước ngoài, những người có thu nhập tốt và đề cao chất lượng sống.

"Khách bình thường chỉ làm hợp đồng thuê 6 tháng nhưng với những bất động sản xanh, khách luôn làm hợp đồng từ một đến hai năm để tránh xáo trộn về nơi ở. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư đã chọn các dự án bất động sản xanh để đầu tư rồi cho thuê chờ tăng giá", bà Lan cho biết.

Không gian sống xanh giữa lòng TP HCM

Giới chuyên gia cho rằng, nhu cầu sở hữu bất động sản xanh của cư dân hiện đại không chỉ dừng lại ở những mảng xanh từ thiên nhiên bên ngoài, mà còn là không gian sống với các tiện ích chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần bên trong. Cũng theo định hướng đó, Lumière Boulevard - dự án tọa lạc tại tâm điểm khu đô thị Vinhomes Grand Park, đang được kỳ vọng là nơi an cư lý tưởng cho cộng đồng văn minh mong muốn một cuộc sống hài hòa với thiên nhiên.

Lumière Boulevard sở hữu phong cách kiến trúc xanh 3D độc đáo, khi nhà phát triển bất động sản Masterise Homes dành 72% diện tích xây dựng (tương đương với 4 ha) để phủ xanh không gian sống cho cư dân. Bao bọc xung quanh tòa nhà là 24 khu vườn thẳng đứng, kết hợp hệ cảnh quan nội khu với thảm cây xanh mát, mang đến không gian sống trong lành tại TP Thủ Đức.

Lợi thế đặc quyền của Lumière Boulevard còn ở vị trí gần công viên rộng 36 ha trong đại đô thị Vinhomes Grand Park. Nơi đây được so sánh như một vành đai xanh bao phủ bên ngoài, che chắn khói bụi, ô nhiễm và tiếng ồn, mang đến không gian xanh tĩnh tại cho cư dân.

"Chất sống xanh" cho cư dân Lumière Boulevard còn được đảm bảo nhờ những tiện ích nội khu riêng tư như: Hồ bơi phi thuyền hai tầng dài 65 m, hồ bơi Jacuzzi, khu tập thể thao ngoài trời, phòng gym, khu xem phim ngoài trời, khu vui chơi mang đến nhiều trải nghiệm thú vị giữa thiên nhiên cho trẻ em thoải mái khám phá... Ngoài ra, với vị thế đắc địa tại đại đô thị Vinhomes Grand Park, cuộc sống của mọi cư dân Lumière Boulevard sẽ càng trở nên đầy đủ, hiện đại hơn nhờ được thụ hưởng trọn vẹn hệ sinh thái "tất cả trong một" (all in one) của Vingroup.

Ngày 6/6, Công ty cổ phần Vinhomes và Công ty Masterise Homes ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về việc kinh doanh dự án Lumière Boulevard. Theo đó, Masterise Homes sẽ tập trung nguồn lực vào việc xây dựng và quản lý chất lượng dự án, Vinhomes đóng vai trò kinh doanh độc quyền các sản phẩm của Lumière Boulevard.

Thời điểm hiện tại, khách hàng mua căn hộ Lumière Boulevard sẽ được hưởng chính sách tài chính hấp dẫn, cụ thể: Hỗ trợ lãi suất 80% lên tới 24 tháng, ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng, tặng 3 năm phí quản lý.

