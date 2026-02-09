Xu hướng công nghệ an toàn trên xe gia đình









Sở hữu chiếc ôtô đầu tiên ở tuổi 34, chị Thúy Quyên, nhân viên văn phòng tại TP HCM, cho biết an toàn là yếu tố quan trọng hàng đầu khi chị quyết định mua xe. "Gia đình chủ yếu di chuyển trong thành phố, nhưng tôi vẫn chọn phiên bản cao cấp nhất bởi sở hữu lượng công nghệ an toàn vượt trội, giúp mình yên tâm khi lái xe mỗi ngày", chị chia sẻ về quyết định chọn Toyota Veloz Cross phiên bản TOP. Chiếc xe đầu tiên này được chị sử dụng cho việc đi lại hàng ngày và đưa bố mẹ đi chơi mỗi khi có thời gian rảnh vào dịp cuối tuần. Dù gia đình chỉ có 4 người, chị Quyên vẫn ưu tiên một mẫu xe 7 chỗ để có không gian rộng rãi, thoải mái và an toàn hơn các dòng xe cỡ nhỏ. "Phiên bản cao nhất của Veloz Cross có nhiều tính năng an toàn, giúp mình tự tin lái xe hàng ngày trong phố và yên tâm hơn trong mỗi chuyến cả nhà đi chơi xa", nữ chủ xe cho biết.

Toyota Veloz Cross phiên bản TOP trên đường phố. Ảnh: TMV

Trong gần 30 năm phát triển của ngành ôtô Việt Nam, nhu cầu người dùng dần thay đổi theo thời gian. Từ chỗ chỉ cần phương tiện di chuyển để "tránh mưa, tránh nắng", người dùng ngày nay kỳ vọng chiếc xe phải hỗ trợ người lái trong từng tình huống thực tế, đặc biệt là điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Chị Thúy Quyên cho rằng, các công nghệ an toàn trên Veloz Cross giống như một "thầy dạy lái", có thể nhắc nhở tài xế trước những tình huống lái xe tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, thông qua âm thanh và hình ảnh cảnh báo. "Mình chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe, nên các công nghệ như camera 360 độ, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hay cảnh báo điểm mù rất hữu ích trong những tình huống lái xe hàng ngày", chị Thúy Quyên, chủ xe Veloz Cross TOP chia sẻ. "Các tính năng này giúp mình cải thiện kỹ năng lái xe mỗi ngày, việc lái xe cũng dễ dàng và an toàn hơn".

Điểm nhấn trên Toyota Veloz Cross phiên bản TOP. Ảnh: TMV

Theo khảo sát của VnExpress về tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe, quy mô hơn 1.000 người tham gia, giá bán là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định mua xe (33%), theo sát là yếu tố an toàn (31%) và ở vị trí thứ ba là vận hành (26%). Điều này cho thấy, dù chi phí vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng an toàn đã trở thành tiêu chí gần như bắt buộc, đặc biệt với xe gia đình. Trong bối cảnh mật độ giao thông ngày càng cao, an toàn chủ động đang trở thành yếu tố cạnh tranh giữa các hãng xe. Khác với an toàn bị động (túi khí, dây đai, khung gầm...), an toàn chủ động giúp nhận diện nguy cơ sớm và can thiệp để phòng tránh va chạm.

Một gia đình sử dụng Veloz Cross TOP. Ảnh: TMV

Tại Toyota Việt Nam, nhiều mẫu xe, trong đó có Veloz Cross, được trang bị gói an toàn chủ động cao cấp Toyota Safety Sense (TSS). Gói công nghệ này tập trung vào ba nhóm nguy cơ phổ biến: Va chạm phía trước, lệch làn đường và rủi ro khi lái xe ban đêm. Các tính năng tiêu biểu của TSS được trang bị trên Veloz Cross gồm: đèn chiếu xa tự động (AHB), cảnh báo lệch làn (LDA), cảnh báo tiền va chạm (PCS), kiểm soát vận hành chân ga (PMC)... "Nhóm công nghệ này giúp người lái có thêm ‘an toàn niềm tin’, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm lái và sử dụng ôtô. Các hệ thống của Toyota được đánh giá là dễ hiểu, dễ sử dụng và không phức tạp", một chuyên gia ôtô nhận định. "Trong bối cảnh đó, những mẫu xe gia đình sở hữu công nghệ an toàn đầy đủ, dễ tiếp cận và chi phí trong tầm kiểm soát đang ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng Việt".

Toyota Veloz Crosss TOP trên đường phố. Ảnh: TMV

Nhằm đáp ứng nhu cầu trên từ thị trường và người dùng, Toyota Veloz Cross tại Việt Nam được hãng phân phối với hai phiên bản CVT và CVT TOP, giá lần lượt 638 triệu và 660 triệu đồng. Sự khác biệt của hai phiên bản nằm ở các công nghệ an toàn và tính năng hỗ trợ, đều được hãng áp dụng ưu đãi 64-66 triệu đồng (tương đương 100% lệ phí trước bạ). Để nhận ưu đãi này, người dùng cần thanh toán 100% giá trị xe, từ nay đến hết 28/2. Nếu mua trả góp, Toyota Việt Nam áp dụng mức lãi suất vay từ 3,99% một năm, hoặc gói hỗ trợ trả trước 0 đồng, lãi suất cố định trong 2 năm cho một số nhóm khách hàng. Veloz Cross được hãng bảo hành chính hãng 10 năm hoặc 185.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, áp dụng từ 1/1 cho chủ xe thực hiện đầy đủ bảo dưỡng định kỳ, theo tiêu chuẩn Toyota.