Xu hướng 'cởi giày' tại các công ty công nghệ

MỹXu hướng không đi giày trong văn phòng lan rộng khi các lãnh đạo công nghệ tìm cách tạo ra môi trường làm việc thoải mái hơn cho nhân viên.

"Tôi đã luôn làm việc ở những công ty có quy định không đi giày vào văn phòng", Ben Lang, nhân viên tại startup Cursor, viết trên X. Trang noshoes.fun do Lang điều hành liệt kê khoảng 20 công ty có chính sách cởi giày, trong đó có một số công ty AI như Replo và Composite.

Giá để giày tại công ty Cursor. Ảnh: X/Ben Lang

Sneha Sivakumar, CEO của startup AI Spur, lớn lên trong một gia đình Ấn Độ ở Singapore và thường tháo giày khi vào nhà hay đền chùa để "thể hiện sự tôn trọng với không gian đó". Hiện tại, công ty của cô cung cấp dép mang thương hiệu Spur cho nhân viên và khách đến văn phòng ở Manhattan. Sivakumar nhận định, chính sách "không giày" khiến văn phòng giống như ngôi nhà thứ hai, giúp mọi người gỡ bỏ sự phòng bị theo hướng tích cực.

Nick Bloom, nhà kinh tế tại Đại học Stanford chuyên nghiên cứu về văn hóa làm việc, cho rằng xu hướng này phần nào phản ánh "nền kinh tế mặc đồ ngủ". Cụ thể, những người làm việc từ xa trong thời kỳ Covid-19 đã trở lại văn phòng và mang theo một số thói quen ở nhà. Khảo sát do CBS News/YouGov tiến hành năm 2023 chỉ ra, 63% người Mỹ không đi giày trong nhà.

Điều này cũng phù hợp với văn hóa 996 (làm từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày mỗi tuần) của Thung lũng Silicon. "Nếu ở chỗ làm suốt 12 tiếng, bạn có thể đi dép lê trong văn phòng vì đâu còn thời gian dùng chúng tại nhà", Bloom nói với New York Times.

Yuxin Zhu, nhà đồng sáng lập startup phần mềm Replo, hướng đến việc tạo ra "không gian ấm cúng, giống như phòng khách" tại văn phòng công ty trên phố Market. Văn phòng có 6 ghế lười cỡ lớn xếp thành vòng tròn gần cửa trước, giá sách chất đầy trò chơi cờ bàn (board game) cùng một chiếc TV 85 inch để nhân viên chơi game. "Chúng tôi nghĩ có thể coi văn phòng như một ngôi nhà và bạn không thể bước vào nhà người khác mà vẫn xỏ giày", Zhu nói với San Francisco Standard.

Một số công ty áp dụng chính sách cởi giày nhằm giữ cho văn phòng sạch sẽ hơn. Với Sivakumar của Spur, việc nhân viên đi dép trong văn phòng, không mang theo bụi bẩn và bùn đất từ đường phố vào, là một "điểm cộng".

Brooke Hopkins, nhà sáng lập công ty tác nhân AI Coval, cũng đồng tình. Ông chia sẻ với San Francisco Standard: "Lúc đầu chúng tôi cho phép mang giày vào văn phòng, nhưng khi trời mưa, văn phòng trở nên rất bẩn và ướt. Chúng tôi quyết định cấm giày để giữ mọi thứ sạch đẹp hơn".

Một nhân viên đi dép lê trong văn phòng của công ty AI Replo. Ảnh: San Francisco Standard

Không chỉ gói gọn trong Thung lũng Silicon, xu hướng cởi giày khi đến văn phòng còn lan rộng sang những nơi khác, như tại Anh. Nhiều lãnh đạo công nghệ tại đây cho rằng xu hướng này có thể làm giảm căng thẳng, tăng sự thoải mái, tập trung và sáng tạo.

Với Andy Hague, CEO công ty Anh Tech West Midlands, nói: "Đi giày khiến tôi cảm thấy tách rời khỏi mặt sàn và mất ổn định nghiêm trọng. Tác động đó lớn đến mức tôi chỉ có thể tập trung khoảng 70%". Ông cho biết, những lợi ích về cảm giác khi cởi giày không nên bị đánh giá thấp, nhất là trong bối cảnh ngày càng nhiều văn phòng cố gắng đáp ứng nhu cầu của những người có thần kinh khác biệt (neurodivergent) như ông.

Gary Byrnes, CEO công ty công nghệ Tao Climate, khuyến khích đồng nghiệp trên khắp thế giới áp dụng chế độ làm việc không giày. Ông cho rằng văn phòng là nơi "vô cùng nhàm chán và nhiều thách thức". Một vấn đề thường gặp ở văn phòng là mọi người không thích ngồi trong đó. Bất cứ điều gì giúp việc đến văn phòng trở nên dễ chịu hơn đều sẽ tốt cho năng suất, sức khỏe và hạnh phúc.

Tuy nhiên, theo New York Post, không phải ai cũng thích xu hướng này. Người lao động trẻ hưởng ứng nhưng khó phổ biến ở công ty có cơ cấu nhân sự đa dạng hơn. "Người trẻ có bàn chân tuyệt vời, nhưng người lớn tuổi không như vậy", nhà kinh tế Bloom giải thích.

Trên mạng xã hội, xu hướng mới nhận về nhiều ý kiến trái chiều, trong đó phần lớn lo lắng về mùi khó chịu. "Tôi hy vọng họ sẽ đầu tư nước xịt phòng", một người viết trên X. Một người khác đề xuất văn phòng có quy định cởi giày "phải cung cấp dép đi trong nhà được giặt sạch thường xuyên".

Anita Williams Woolley, giáo sư về hành vi tổ chức tại Trường Kinh doanh Tepper thuộc Đại học Carnegie Mellon, cho rằng xu hướng không đi giày mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng dẫn đến không ít vấn đề. "Sự thoải mái và thân mật tăng, vốn là lợi ích của chính sách mới trong một số trường hợp, có thể trở thành con dao hai lưỡi khiến những ranh giới quan trọng giữa các cá nhân trở nên không rõ ràng", bà nói với Fortune.

Woolley chỉ ra, nếu không được xử lý cẩn thận, quy định có thể gây ra các vấn đề về vệ sinh hoặc hòa nhập. Điều mà người này cho là thoải mái có thể tạo cảm giác không chuyên nghiệp, thậm chí khó chịu, cho người khác.

Thu Thảo tổng hợp