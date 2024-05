Xu hướng chuộng xe gầm cao cỡ nhỏ của khách Việt

Sedan, hatchback cỡ nhỏ dần thoái trào trong nhiều năm qua, nhường chỗ cho các mẫu gầm cao đa dụng cùng phân khúc, bao gồm cả xe điện.

Xu hướng "gầm cao hóa" của thị trường ôtô

Trong những năm vừa qua, thị trường xe gầm thấp cỡ nhỏ, giá rẻ tại Việt Nam dần đi xuống, thay vào đó là xu hướng đi lên của những mẫu gầm cao nhỏ gọn và đa dụng. Theo số liệu từ VAMA và Huyndai Thành Công, doanh số sedan/hatchback cỡ A từ đầu 2020 đến cuối 2023 giảm đều, từ 47.637 xe xuống chỉ còn 11.159 xe, tương đương mức giảm 77% trong 4 năm.

VinFast VF 5 là lựa chọn thuần điện duy nhất phân khúc. Ảnh: Quang Anh

Ở phân khúc cao hơn là cỡ B, doanh số trong 4 năm qua có xu hướng giảm, không còn nhiều khách hàng lựa chọn như "thời kỳ hoàng kim" trước đó. Cụ thể trong 2020, doanh số của sedan cỡ B là 73.465 chiếc, giảm còn 63.780 xe trong 2021. Sang 2022, con số này tăng nhẹ lên mức 73.695 chiếc và còn 51.028 xe bán ra trong 2023. Mức giảm trong 4 năm của sedan cỡ B tại thị trường Việt Nam là 31%.

Ở chiều ngược lại, phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ đang dần chiếm xu thế ở thị trường Việt Nam. Trong 2020, doanh số SUV cỡ nhỏ (A+ đến C-) chỉ vỏn vẹn 24.636 xe, thấp hơn nhiều so với sedan cỡ A và B, nhưng đến 2023, doanh số đã vượt mặt các mẫu gầm thấp, lên mức 56.985 xe, tức tăng 131% trong 4 năm.

Chính sự chuyển đổi trong xu hướng này, càng nhiều mẫu cỡ nhỏ đa dụng gầm cao đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong những năm qua. Ngoài ra, giá bán không chênh lệch quá nhiều cũng giúp khách Việt dễ lựa chọn xe gầm cao, vừa phục vụ cho mục đích cá nhân, vừa có thể kinh doanh.

Theo các chuyên gia, xe gầm cao được ưa chuộng tại Việt Nam bởi tính đa dụng, có thể di chuyển nhiều địa hình, đường xấu, triều cường... trong khi nội thất rộng rãi, chở được nhiều đồ, tư thế lái thoải mái, dễ quan sát.

VinFast VF 5 – lựa chọn xe điện duy nhất phân khúc

Những năm qua, hàng loạt tân binh gầm cao cỡ A được ra mắt thị trường Việt như Kia Sonet, Toyota Raize hay VinFast VF 5.

Raize là mẫu gầm cao nhỏ nhất của Toyota tại Việt Nam. Ảnh: Minh Quân

Các dòng sản phẩm như Toyota Raize (498 triệu đồng), Kia Sonet (519-574 triệu đồng) có thể khiến khách hàng cân nhắc khi mua xe lần đầu, bởi mức giá ngang ngửa hoặc nhỉnh hơn đôi chút so với sedan cỡ B. Trong năm 2023, Sonet là mẫu xe bán nhiều nhất phân khúc CUV cỡ nhỏ, doanh số hơn 11.300 chiếc, xếp thứ tư trong danh sách xe bán chạy nhất năm.

Theo nguồn tin của VnExpress, mẫu VF 5 của VinFast cũng đạt doanh số gần 5.000 chiếc bán ra trong quý I năm nay, nổi lên như một lựa chọn khác biệt trong phân khúc khi được trang bị động cơ điện. VF 5 có giá khởi điểm 468 triệu đồng (chưa bao gồm pin), 3 lựa chọn thuê pin từ 1,2 triệu/tháng, đến 2,7 triệu/tháng.

Chi phí sử dụng, bảo dưỡng của mẫu xe điện tạo sự khác biệt với các dòng động cơ đốt trong truyền thống. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để người dùng quyết định chuyển sang dùng xe điện.

Anh Phạm Khánh Sơn (Hà Nội) chủ xe VF 5 Plus cho biết, trước khi quyết định mua xe, anh cũng đã tìm hiểu qua các dòng xe trong tầm giá 500-600 triệu đồng như Toyota Raize hay Kia Sonet. Khi tìm hiểu kỹ thông tin về các trang bị cho xe, chi phí sạc pin và bảo dưỡng, vị khách hàng này đã quyết định sở hữu chiếc VF 5 Plus.

"Xe điện có lịch bảo dưỡng định kỳ ở mốc 12.000 km, chi phí khoảng 400.000 đồng trong khi xe xăng là 5.000 km, mức phí khoảng 1 triệu đồng cho các vật tư tiêu hao. Theo tôi, đi xe điện tiết kiệm hơn khá nhiều", anh Phạm Khánh Sơn nói. Giống như đa phần người dùng trước khi sở hữu xe điện, hạ tầng trạm sạc cũng như thời gian sạc cũng khiến anh Khánh Sơn e ngại. Trước khi mua xe, đây cũng là rào cản lớn với người dùng này.

VinFast VF 5 Plus tại một đại lý ở Hà Nội. Ảnh: Hội An

Công nghệ pin trên VF 5 Plus cho phép tầm di chuyển đạt khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy, hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong 30 phút. Tương tự các mẫu xe điện VinFast, người dùng VF 5 Plus cũng hưởng các chế độ hậu mãi như: bảo hành 7 năm hoặc 140.000 km, sạc pin lưu động 24/7, cứu hộ 24/24... VF 5 Plus lắp một môtơ điện, công suất tương đương 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm. Bộ pin lithium dung lượng 37,23 kWh.

Dòng xe hạng A cỡ nhỏ được các nhà sản xuất hướng đến việc di chuyển hàng ngày trong thành phố, nhưng với xu hướng gầm cao đa dụng, người dùng có thể di chuyển xa hơn hoặc du lịch vào mỗi cuối tuần. Sau khoảng thời gian xuất hiện trên thị trường, VF 5 của VinFast dần chứng minh được tính tiện dụng, cũng như là lựa chọn thuần điện duy nhất phân khúc.

Khi thị trường ngày càng cạnh tranh và đa dạng lựa chọn, người tiêu dùng càng hưởng lợi.

Tân Phan - Bá Hội