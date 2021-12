Xu hướng chọn nơi an cư tốt cho sức khỏe

Hậu giãn cách, thị trường bất động sản kỳ vọng đà phục hồi đi cùng xu hướng lựa chọn căn hộ tốt cho sức khỏe của khách hàng.

Sự thay đổi mối quan tâm khi lựa chọn căn hộ

Theo báo cáo hồi tháng 5/2021 của Deloitte Việt Nam, đại dịch khiến mọi người tiết giảm tối đa các khoản tài chính cho nhu cầu như mua sắm, du lịch, giải trí... Thay vào đó, họ gia tăng chi tiêu vào các sản phẩm thiết yếu như: lương thực, thực phẩm (tăng 84%); nhà ở (tăng 59%) và sản phẩm chăm sóc sức khỏe (tăng 58%).

Các căn hộ cao cấp vừa an cư vừa nghỉ dưỡng được quan tâm ngày càng nhiều. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Danh Khôi

Dịch bệnh cũng khiến người dân quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe. Khi lựa chọn nhà ở, tiêu chí về căn hộ chất lượng, an toàn, đảm bảo sức khỏe cũng quan trọng không kém yếu tố về giá cả, vị trí hay thương hiệu. Theo Deloitte, yếu tố về chất lượng chiếm 25%, độ an toàn chiếm 23% trong quyết định mua nhà. Còn yếu tố về giá là 35%, giá trị thương hiệu là 10%.

Đại dịch phần nào tác động đến xu hướng chọn nơi an cư của nhiều người dân, hướng đến không gian sống đầy đủ tiện ích, nhiều mảng xanh, có thể kết hợp vừa làm việc tại nhà vừa nghỉ ngơi thư giãn được chú trọng hơn. Do đó, ngôi nhà giờ đây không đơn thuần là nơi để ở mà còn phải đảm bảo các yếu tố là nơi trú ẩn an toàn, riêng tư và đủ đầy trải nghiệm. Vì vậy căn hộ cao cấp cũng nổi lên là phân khúc sản phẩm phù hợp với xu hướng mới.

Thị trường đón đà hồi phục

Việc nhiều tỉnh thành mở cửa, chuyển sang trạng thái "bình thường mới" cũng là bước khởi đầu hồi phục của bất động sản. Trong đó Bình Dương là thị trường nhiều tiềm năng nhờ hạ tầng giao thông thuận lợi, vị trí giáp TP HCM tiện thông thương.

Với định hướng trở thành trung tâm nền kinh tế khu Đông, Bình Dương được đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng thúc đẩy kinh tế khu vực. Các tuyến đường trọng điểm Quốc lộ 1K, Quốc lộ 13, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn đều đi qua địa bàn tỉnh, kết nối giao thương Bình Dương với các khu vực thành lân cận, đặc biệt là TP HCM, Đồng Nai. Hiện mức giá của Bình Dương vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng, thu hút các nhà đầu tư triển khai loạt dự án tại đây.

Tiện ích nội khu phong phú của Astral City. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Danh Khôi

Cụ thể tòa tháp thương mại The Gemini thuộc dự án Astral City do Phát Đạt và Tập đoàn Danh Khôi hợp tác đầu tư vừa được giới thiệu ra thị trường Bình Dương. Dòng sản phẩm này được phát triển với nhiều tiện ích đáp ứng sự thay đổi xu hướng lựa chọn không gian sống hậu dịch bệnh.

The Gemini có 2 mặt tiền, một nằm trên đại lộ tài chính – thương mại – dịch vụ Quốc lộ 13, mặt còn lại tiếp giáp trực tiếp đường nội khu kết nối ra trục đường ven phía sau dự án. Tòa tháp tích hợp nhiều tiện ích ở phần đế với tổ hợp trung tâm thương mại, nơi cư dân tương lai được tận hưởng không gian mua sắm, giải trí đa dạng. Bên cạnh đó, quần thể tiện ích như một "resort trên không" ở tầng 20 với hồ bơi vô cực, vườn yoga, BBQ, sky garden...hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khác biệt cho cư dân.

Yên Chi