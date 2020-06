Xu hướng chọn nhà của giới thượng lưu Hà Nội

"Rừng bê tông" là từ được nhiều người dùng để miêu tả những tòa chung cư mọc lên san sát ở trung tâm Hà Nội những năm gần đây. Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, các dự án chung cư cao tầng ở Hà Nội ngày càng nhiều. Thậm chí, có những tòa chung cư chen chúc trong một khu vực chật hẹp, không hề có cảnh quan, cây xanh, tiện ích. Mật độ dân số gia tăng nhanh khiến hạ tầng quá tải, xuống cấp. Tắc đường, ngập úng sau mưa, thiếu trường học, bệnh viện... là tình trạng phổ biến ở Thủ đô.

Bên cạnh đó, ô nhiễm không khí và nguồn nước tại nhiều khu vực trong nội thành cũng lên mức báo động. Điều đó khiến xu hướng chọn nơi an cư của người Hà Nội, đặc biệt là giới nhà giàu dần thay đổi.

Ban công căn hộ The Matrix One với tầm nhìn ôm trọn công viên hồ điều hòa 14ha nằm đối diện dự án

Chị Đặng Thu Hà - kế toán trưởng một công ty về xuất nhập khẩu ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, gia đình chị muốn chuyển sang căn hộ rộng rãi, gần trường học của con hơn. Khu nhà chị đang ở chật chội, bí bích, thiếu không gian vui chơi cho trẻ nhỏ. Qua bạn bè giới thiệu, chị tìm hiểu dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển.

Theo chị Hà, xu hướng chọn mua nhà của những người có tiền giờ đây đã khác nhiều. Xu hướng của những người giàu ngày nay thay đổi theo hướng sở hữu bất động sản kết hợp với không gian sinh thái chuẩn mực, tiện nghi, an ninh đảm bảo... phù hợp với nghỉ ngơi sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc. "Bạn bè tôi hầu hết đều rất khá giả. Gần đây mọi người rủ nhau mua nhà mới và quan tâm đầu tiên đến không gian sống, cũng như các tiện ích cần thiết đáp ứng nhu cầu hàng ngày", chị nói

Sau khi tham quan nhà mẫu The Matrix One, vợ chồng chị Hà ấn tượng với cách bài trí, thiết kế căn hộ. Trên một mặt sàn dự án chỉ có 10 căn hộ với 7 thang máy tốc độ cao, đối diện công viên hồ điều hòa rộng hơn 14ha nên không khí thoáng mát, trong lành. Chị dự định sẽ mua một căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án này.

Theo chuyên gia, người giàu hiện nay chọn nhà tinh tế hơn trước. Đầu tiên là phải thuận lợi về hạ tầng, giao thông, sau đó mới đến cảnh quan, không gian, tiện ích, thiết kế căn hộ... Bên cạnh đó, người có tiền thường tìm hiểu kỹ về cộng đồng dân cư của dự án đó trước khi mua nhà. Sự tương đồng về thu nhập, quan điểm sống, quy tắc ứng xử chính là tiền đề tạo nên một cộng đồng văn minh cùng phát triển. Sống trong cộng đồng tinh hoa, việc giao lưu kết nối với những người cùng đẳng cấp sẽ giúp mở ra các mối quan hệ công việc, mối quan hệ xã hội xứng tầm.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản cũng có thể hưởng lợi từ gia tăng tỷ lệ người giàu tại Việt Nam, trong đó một bộ phận không nhỏ người tìm kiếm mua nhà nhằm thay đổi không gian sống.

Tọa lạc tại mặt đường Lê Quang Đạo, gần sân vận động Mỹ Đình, The Matrix One có vị trí đắc địa, trung tâm quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dự án thừa hưởng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, kết nối trực tiếp với các tuyến đường huyết mạch như Mễ trì, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long và tuyến đường sắt trên cao Metro. Bên cạnh đó, vị trí cạnh đường đua F1 danh tiếng, đối diện công viên hồ điều hòa 14ha cũng mang đến cho cư dân những đặc quyền riêng.

Một trong những đặc điểm thu hú giới thượng lưu cũng như nhà đầu tư là số lượng căn hộ tại dự án giới hạn. Cả 2 tòa chung cư tại The Matrix One chỉ có 740 căn hộ, đảm bảo cho cư dân về mật độ và môi trường sống trong lành.

Phối cảnh một góc phòng khách tại The Matrix One.

Anh Ngọc Tú - Giám đốc một công ty xây lắp tại Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, gia đình anh đã tìm hiểu và quyết định mua một căn hộ tại dự án vì dự án nằm ở trung tâm của Mỹ Đình, tiện đi lại. Bên cạnh đó, việc chủ đầu tư xây dựng khu công viên 14ha ngay đối diện, đáp ứng nhu cầu về môi trường sống xanh, sạch mà bấy lâu anh tìm kiếm.

Theo anh Tú, dự án The Matrix One được phát triển theo mô hình "All In One" - mọi tiện ích đều trong tầm tay. Không gian sống tại đây được ví như một thành phố thu nhỏ gồm hơn 39 tiện ích vượt trội. Với mật độ xây dựng thấp, phần lớn diện tích được dành cho việc kiến tạo cảnh quan xanh.

Xung quanh các tòa chung cư là không gian xanh của vườn hoa, đường đi bộ, tiểu cảnh, đài phun nước. Hệ thống sân tập thể thao, phòng tập gym, yoga, vườn thiền, siêu thị, trường học quốc tế sẽ giúp cư dân không cần phải di chuyển đâu xa vẫn được trải nghiệm mọi tiện ích.

Chủ đầu tư cũng cho trang bị hệ thống nội thất cao cấp, đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. The Matrix One còn sử dụng hệ thống an ninh đa lớp, tận dụng tối đa yếu tố về con người, kết hợp cùng với những sản phẩm an ninh công nghệ mới, để đảm bảo an toàn cho cộng đồng cư dân thượng lưu tại dự án.

Từ nay đến 31/7, khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ sẽ được chiết khấu ngay 9,5% (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì). Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 30 tháng dành cho người mua các căn hộ số 02, 03, 04, 05 và 24 tháng đối với các căn hộ còn lại.

Tâm Anh