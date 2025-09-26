Xu hướng chọn đồng hồ thông minh của người trẻ

Nhiều người dùng trẻ cho biết muốn dùng đồng hồ vừa có thể theo dõi sức khỏe, hỗ trợ luyện tập, vừa đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, phù hợp nhiều trang phục.

Linh Anh, 24 tuổi, nữ nhân viên văn phòng tại TP HCM có thói quen dùng đồng hồ thông minh để tập luyện sau giờ làm. Là Gen Z năng động, yêu cầu của Linh Anh về thiết bị đeo cũng có nhiều tiêu chí hơn. Cô không thích các mẫu đồng hồ thể thao hầm hố, thay vào đó, ưu tiên thiết bị có màu sắc trung tính như pastel, thiết kế mềm mại, thường là mặt tròn để phối với nhiều loại trang phục nữ tính. Song song đó, đồng hồ cũng phải kiểm soát được nhiều chỉ số khi tập luyện, cung cấp dữ liệu sức khỏe.

Tương tự, Hoàng Nam, 26 tuổi, kinh doanh tại TP HCM cho biết ưu tiên các mẫu đồng hồ có thể đo chỉ số chi tiết khi tập thể thao như chỉ số FPT trong đạp xe, pace, nhịp tim, SpO2... Thường xuyên gặp gỡ bạn bè sau các buổi tập, do đó, đồng hồ cũng phải phù hợp với nhiều bối cảnh sử dụng, không riêng cho thể thao.

Người dùng sử dụng đồng hồ khi đạp xe. Ảnh: Huawei

Nhu cầu cân bằng giữa công nghệ và thời trang như Linh Anh, Hoàng Nam không hiếm. Theo công ty nghiên cứu IDC, doanh số nhóm sản phẩm đồng hồ thông minh liên tục tăng trưởng hai chữ số trong nhiều quý, nhờ ba yếu tố chính: nhu cầu chăm sóc sức khỏe cá nhân, xu hướng luyện tập thể thao ngoài trời và thời trang công nghệ.

Người dùng không chỉ cần chức năng đếm bước chân hay đo nhịp tim cơ bản, mà mong chờ thiết bị có thể phân tích chuyên sâu, cảnh báo kịp thời và vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, phù hợp nhiều trang phục, phong cách. Từ theo dõi cơ bản, smartwatch nay có thể đo SpO2, chu kỳ giấc ngủ, mức độ căng thẳng, đồng thời tạo hồ sơ sức khỏe cá nhân hóa để người dùng hiểu rõ cơ thể hơn.

Người dùng theo dõi nhịp tim trong quá trình tập luyện. Ảnh: Huawei

Đối tượng sử dụng cũng đa dạng hơn, từ người mới tập luyện đến vận động viên bán chuyên. Xu hướng thể thao ngoài trời như trekking, đạp xe, leo núi khiến thiết bị đeo phải bền bỉ, kháng nước, gọn nhẹ và thời trang để phù hợp cả trong tập luyện lẫn sinh hoạt thường ngày.

Trong bức tranh thị trường, Huawei là một trong những thương hiệu nổi bật. Theo IDC, quý II/2025, hãng dẫn đầu thị phần thiết bị đeo toàn cầu với 20,2%. Trong đó, chủ lực của hãng là dòng Huawei Watch GT tập trung vào công nghệ sức khỏe, thể thao ngoài trời, thời lượng pin dài cùng thiết kế bền chắc. Một số công nghệ đáng chú ý gồm cảm biến TruSense, hệ thống định vị Sunflower hay hệ điều hành HarmonyOS.

Huawei Watch GT 6 Series sắp ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Huawei

Tại sự kiện giới thiệu sản phẩm sáng tạo toàn cầu 2025 ở Paris, Huawei lần đầu công bố dòng Watch GT 6 Series. Sản phẩm mới nâng cấp hệ thống cảm biến, hỗ trợ nhiều bộ môn với độ chính xác cao, bổ sung chỉ số FPT dành cho đạp xe, công cụ đo lường cảm xúc hai chiều với 12 trạng thái. Đi kèm thiết bị là bộ nhớ 64 GB và khả năng tùy chỉnh bố cục mặt đồng hồ.

Để đáp ứng nhu cầu thời trang, sản phẩm thiết kế mặt tròn, kính sapphire, khung titan mặt lưng gốm nano tăng sự cao cấp. Watch GT 6 Series dự kiến có mặt tại Việt Nam vào đầu tháng 10.

Hoài Phương