Xu hướng 'chi nhiều hơn để tiết kiệm'

Đặt lên bàn cân số tiền phải bỏ ra và giá trị nhận được, ngày càng nhiều người tiêu dùng chấp nhận trả nhiều hơn để có những sản phẩm bền vững.

Một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng từng chia sẻ trên trang cá nhân, cách anh tiết kiệm là chọn mua sản phẩm cao cấp vì giá trị sử dụng lâu bền. Nếu mua sản phẩm rẻ tiền, chi phí dành cho việc sửa chữa khiến tổng chi phí anh bỏ ra để sở hữu và sử dụng món đồ có thể sẽ cao hơn. Chưa kể, nhiều sản phẩm cao cấp còn gắn với câu chuyện thẩm mỹ, văn hóa và có giá trị tăng theo thời gian.

Câu chuyện của anh không chỉ mang dấu ấn cá nhân, mà dần trở thành xu hướng của thị trường. Khảo sát người tiêu dùng châu Á của Roland Berger, với sự tham gia của 3.500 người tại 12 thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương, công bố tuần đầu tháng 4, thể hiện các yếu tố thúc đẩy quyết định mua hàng đang thay đổi. Tại các thị trường đang phát triển, người dùng ngày càng chú trọng đến chất lượng. Đặc biệt, người Việt Nam, Indonesia và Philippines sẵn sàng chi trả cho các thương hiệu đáng tin cậy và sản phẩm tốt hơn, thay vì ưu tiên giá rẻ.

Bộ trà Gastroline Đồng Tâm Xanh Dương của gốm sứ Minh Long trang trí vàng cao cấp, mang dấu ấn thủ công tinh xảo. Ảnh: Minh Long

Ngoài ra, khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cũng ghi nhận thị trường nội địa gần đây đón làn sóng yêu cầu mới từ người tiêu dùng: họ thận trọng hơn trong chi tiêu nhưng đòi hỏi cao hơn về chất lượng, độ an toàn, tính minh bạch, độ tin cậy của thương hiệu.

Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) cho rằng người tiêu dùng đang ngày càng coi trọng một số trụ cột giá trị cơ bản, hướng đến đời sống "ăn ngon mặc đẹp" thay cho "ăn no mặc ấm" như trước đây. Đầu tiên là độ bền và an toàn. Một sản phẩm có thể đắt hơn, nhưng nếu đảm bảo an toàn và bền bỉ qua nhiều năm, đó là một lựa chọn tiết kiệm.

Thứ hai là giá trị mỹ thuật và cá tính, coi các sản phẩm như "tuyên ngôn hữu hình" về gu thẩm mỹ, phong cách bản thân. Nhiều người có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm có chiều sâu nghệ thuật để định danh không gian sống của mình.

Yếu tố thứ ba được người tiêu dùng ngày nay quan tâm là cảm xúc và trải nghiệm. Việc cầm chiếc chén ăn cơm thanh lịch hay ngắm nhìn một bình hoa trang nhã giữa bàn mang lại sự thư thái, dường như khiến ta thấy cuộc sống nhẹ nhàng đáng yêu hơn. Bên cạnh đó, khi thế giới phẳng hơn, con người lại càng muốn bám rễ vào bản sắc và căn gốc của mình. Những sản phẩm mang hơi thở văn hóa dân tộc luôn có sức hút và bền vững.

Tại hội thảo "kinh tế lifestyle" cuối năm 2025, ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM cho rằng kinh tế tăng trưởng, tầng lớp trung lưu mở rộng khiến nhu cầu, khả năng chi trả cho những sản phẩm mang giá trị vô hình và lối sống cao hơn.

Sản phẩm sứ cao cấp ngày càng có mặt nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày của các gia đình, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của món ăn cũng như nâng tầm thẩm mỹ của ẩm thực. Ảnh: Minh Long

Vì thế, trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng, nhiều mặt hàng cao cấp vẫn được người tiêu dùng ủng hộ. Đơn cử như câu chuyện của Minh Long - biểu tượng gốm sứ Việt hơn nửa thế kỷ qua.

Những sản phẩm gốm sứ của Minh Long kết hợp kỹ thuật - nghệ thuật - mỹ thuật - văn hóa, kể những câu chuyện sống động trải dài theo năm tháng. Trong đó, dòng sản phẩm trang trí vàng luôn được chú ý, không chỉ bởi nét đẹp thẩm mỹ, mà còn ở biểu hiện ý nghĩa về giá trị bền vững, sự độc đáo trong kỹ thuật chế tác khác biệt.

Giá trị vàng không chỉ thể hiện ở vẻ đẹp, mà còn toát lên từ tinh hoa chế tác và chiều sâu văn hóa bền bỉ theo thời gian. Ảnh: Minh Long

Để tạo nên những nét vẽ óng vàng trên sứ, Minh Long đã sử dụng loại vàng nhập khẩu trực tiếp từ Đức, thương hiệu hàng đầu với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kim loại quý cho ngành gốm sứ. Vàng này không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cực cao của lò nung, giúp sản phẩm có độ sáng bóng khác biệt, khả năng bám chắc, chống mài mòn và đặc biệt là an toàn cho sức khỏe người dùng trong thời gian dài. Kết hợp với cốt (xương) sứ đặc trưng của doanh nghiệp, cùng kỹ thuật nung công nghệ cao giúp loại bỏ hoàn toàn tạp chất, mỗi sản phẩm ra đời đảm bảo tiêu chí an toàn cho sức khỏe người dùng lâu dài và là một tác phẩm bền bỉ với thời gian.

Về kỹ nghệ chế tác, mỗi nét vẽ vàng được thực hiện thủ công bởi bàn tay của những nghệ nhân Việt, sự giao thoa giữa công nghệ với tâm hồn người thợ. Mỗi sản phẩm trang trí vàng trở thành một điểm nhấn ấn tượng trong không gian sống, tôn lên giá trị thẩm mỹ và những câu chuyện đầy cảm hứng trong mỗi sản phẩm.

"Người tiêu dùng không chỉ sở hữu một món đồ gốm sứ, họ đang sở hữu một phần di sản văn hóa", đại diện Minh Long chia sẻ.

Mỗi nét vẽ vàng trên linh vật Minh Long là một thử thách chế tác, đòi hỏi độ chi tiết cao Ảnh: Minh Long

Theo số liệu của Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 3 tăng 1,23% so với tháng trước do giá xăng dầu trong nước tăng cao theo giá nhiên liệu thế giới và giá vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và vận chuyển gia tăng. Cụ thể, nhóm giao thông tăng 12,8%, với tất cả giá vé máy bay, tàu hỏa, ôtô... đều tăng. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,33%, đến từ sự tăng giá của hàng thủy tinh, sành, sứ, máy điều hòa nhiệt độ, quạt điện, tủ lạnh, giường tủ bàn ghế, xà phòng và chất tẩy rửa. Nhóm đồ trang sức tăng 3,33% theo giá vàng trong nước; sửa chữa đồng hồ đeo tay và đồ trang sức tăng 1,15%; đồ dùng cá nhân tăng 0,73%.

Bà Kim Hạnh cho rằng, lẽ thường mà nói, khi các yếu tố đầu vào tăng kép và chạm ngưỡng giới hạn, việc điều chỉnh giá của các đơn vị đã trải qua một quá trình dài cân nhắc thì không hoàn toàn là câu chuyện lợi nhuận. Mà điều chỉnh này trở thành điều kiện để đảm bảo chất lượng và sự tồn tại của những giá trị, tiêu chuẩn cao, đặc biệt tại các doanh nghiệp không chấp nhận thoả hiệp với sự dễ dãi.

Viền bạch kim - một trong những kim loại quý được Minh Long sử dụng, góp phần tôn vinh độ tinh xảo và giá trị bền vững của sản phẩm. Ảnh: Minh Long

Hãng gốm sứ hơn 55 tuổi Minh Long cũng chia sẻ quan điểm, thị trường có thể biến động mạnh, giá nguyên liệu, đặc biệt là kim loại quý điều chỉnh tăng nhanh, hành vi tiêu dùng thay đổi liên tục theo nhịp thời đại. Nhưng doanh nghiệp luôn có niềm tin những sản phẩm có giá trị được kết tinh từ chất lượng, kỹ thuật, lồng ghép tinh hoa nghề thủ công một cách tinh tế, đậm văn hóa, có bản sắc riêng, đặc biệt là chuyển tải được các câu chuyện ý nghĩa theo thời gian đằng sau mỗi sản phẩm sẽ luôn bền vững trong lòng người tiêu dùng. Việc điều chỉnh giá của các doanh nghiệp nói chung, hay Minh Long nói riêng xoay quanh: doanh nghiệp cũng cần một nguồn lực tương xứng để giữ vững những tiêu chuẩn cao về chất lượng và cả tính thẩm mỹ, nghệ thuật.

Diệp Chi