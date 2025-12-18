Xu hướng bay tiết kiệm dịp Tết

Sự phục hồi mạnh của du lịch, nhu cầu thăm thân, cùng dịch vụ cải thiện giúp các hãng hàng không chi phí thấp ghi nhận lượng khách tăng gần 10% trong năm 2025, theo Mordor Intelligence.

Báo cáo của Công ty Nghiên cứu và tư vấn thị trường toàn cầu Mordor Intelligence cho thấy, có hơn 1,4 tỷ lượt khách toàn cầu đã bay cùng các hãng hàng không chi phí thấp (Low Cost Carrier - LCC) trong năm 2025, tăng gần 10% so với năm trước. Mức độ hài lòng trung bình với LCC đạt 7,3/10, cho thấy trải nghiệm bay được cải thiện rõ rệt.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo trong năm 2026, bất chấp những khó khăn của ngành, lượng hành khách đi máy bay toàn cầu cũng sẽ tiếp tục vượt kỷ lục, đạt 5,2 tỷ lượt.

Mordor Intelligence dự báo sự bùng nổ nhu cầu đi lại kéo theo tăng trưởng mạnh của các hãng hàng không chi phí thấp (LCC), khi ngày càng nhiều hành khách lựa chọn vé của các hãng này trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Không chỉ mang lại mức giá dễ tiếp cận, các hãng hàng không chi phí thấp còn sở hữu mạng bay phủ rộng tại sân bay thứ cấp, tần suất chuyến dày và khả năng linh hoạt cao ở các chặng ngắn - trung bình.

Tại Việt Nam, thị trường hàng không đã khởi động sớm mùa cao điểm Tết Nguyên đán 2026 với làn sóng đặt vé từ tháng 9. Vietjet là hãng hàng không trong nước đầu tiên mở bán vé Tết Bính Ngọ 2026 từ hôm 28/8. Đơn vị cung ứng khoảng 2,5 triệu vé nội địa, quốc tế cho giai đoạn từ 3/2 đến 2/3/2026, tương ứng 16 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng.

Nhiều hành khách chuyển hướng sang săn vé sớm, tận dụng chương trình ưu đãi của các hãng LCC để tiết kiệm chi phí. Chị Nguyễn Thu Vân (TP HCM) cho biết năm nay săn được vé Vietjet giá rẻ hơn 20% so với năm trước nhờ theo dõi chương trình ưu đãi hôm 12/12. "Mọi năm mua sát ngày, vé hai vợ chồng đi Tết có khi lên hơn 20 triệu đồng. Năm nay đặt sớm nên tiết kiệm đáng kể", chị nói.

Tương tự, anh Hoàng Quốc Dũng (Đồng Nai) chia sẻ đã mua vé Vietjet chặng TP HCM - Hà Nội cho cả gia đình về quê Bắc Ninh. "Giá thấp hơn mặt bằng chung, lại nghe hãng tăng thêm tàu bay dịp Tết nên tôi yên tâm chờ ngày bay", anh nói.

Vietjet hiện triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn như vé 0 đồng theo khung giờ, ưu đãi ngày đôi, chuỗi mega - mini livestream "săn" triệu vé 0 đồng, cùng các gói vé Tết kèm quà tặng độc quyền. Ngoài ra, hãng còn mở rộng hạng vé SkyBoss và Deluxe đáp ứng nhu cầu linh hoạt, kèm dịch vụ phòng chờ, hành lý, suất ăn và xe đưa đón riêng.

Hãng cũng bổ sung thêm 22 tàu bay phục vụ cao điểm, đồng thời tự đảm nhiệm khâu phục vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất, giúp tối ưu khai thác và giảm ùn tắc giờ cao điểm. Đại diện Vietjet cho biết, Tết là giai đoạn cao điểm nhất của ngành hàng không, vì vậy việc lập kế hoạch sớm giúp hành khách dễ dàng có được vé tiết kiệm, sẵn sàng cho những chuyến bay sum vầy và du xuân.

