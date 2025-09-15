Xu hướng 'bay người không' của giới trẻ

Để tránh trả phí hành lý ngày càng tăng, nhiều du khách trẻ chỉ mang điện thoại và ví tiền lên máy bay.

Phí ký gửi và phụ phí hành lý quá cân khiến nhiều người lựa chọn lên máy bay mà không mang theo gì ngoài điện thoại và ví. Xu hướng "flying naked" hay "bay người không" chủ yếu được Gen Z và Millennials hưởng ứng, còn có biến thể như nhét quần áo và đồ dùng vào túi áo, hoặc gửi hành lý qua bưu điện để rẻ hơn.

'Bay người không' - xu hướng mới của giới trẻ Hành khách mặc nhiều quần áo để tránh bị tính phí quá cân hành lý xách tay. Video: Tiktok/Unitel

Theo khảo sát của công ty chuyên hỗ trợ hành khách ký gửi hành lý ở Ireland, Send My Bag, 48% người được hỏi cho rằng hãng bay cố tình kiếm lời từ các chính sách thu phí hành lý. 37% từng phải trả thêm 100 USD phí quá cân trong một năm qua. 30% thừa nhận từng mặc nhiều quần áo lên người để tránh bị quá cân hành lý.

Rachel Kelly, 28 tuổi, kể khi chuyển từ Ireland sang Australia hồi đầu năm, cô quyết định gửi hành lý thay vì trả thêm hơn 500 USD cho một chiếc túi xách. Nhờ đó, cô tiết kiệm được hơn 300 USD. "Giá hành lý ký gửi quá đắt đỏ, thật sự không đáng", Rachel nói.

Kelly trong chuyến đi đến Australia hồi tháng 1. Ảnh: Escape

Trong các chuyến bay ngắn hơn, Rachel thường giấu túi dưới áo khoác hoặc mặc tới bảy lớp áo len khi bay với hãng Jetstar, vốn giới hạn 7 kg hành lý. "Tôi luôn hồi hộp sợ bị phát hiện", cô nói.

Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền một trào lưu khác cũng gây tranh cãi mang tên "rawdogging flights" - chỉ bay mà không dùng bất kỳ hình thức giải trí nào. Người tham gia thách thức nhau trải qua toàn bộ chuyến bay mà không nghe nhạc, không xem phim, thậm chí không ăn uống, chỉ ngồi nhìn bản đồ hành trình. Nhiều video TikTok ghi lại cảnh hành khách ngồi bất động, ánh mắt vô hồn, thu hút hàng triệu lượt xem.

Anh Minh (Theo Escape)