Xốp cách nhiệt giúp giảm nóng ngày hè cho ngôi nhà

Phun xốp cách nhiệt (PU Foam) chống nóng cho nhà giúp gia chủ tiết kiệm chi phí điện năng vào những ngày hè nắng nóng.

Do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn tới nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ tăng cao. Vào những ngày nóng, các hộ gia đình thường sử dụng điều hòa ít nhất 8 tiếng một ngày từ 22h tới 6h hôm sau. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh, phải làm việc, học tập online tại nhà, thời gian sử dụng điều hòa có thể tăng lên từ 12 tới 15 tiếng mỗi ngày. Hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình tăng gấp 2, 3 lần so với trước đó. Do đó, việc tìm ra giải pháp chống nóng cho căn nhà là điều thật sự cần thiết.

PU Foam - Bí quyết tiết kiệm chi phí điện năng cho gia đình vào mùa hè.

Một trong những giải pháp chống nóng nhà ở dân dụng và công nghiệp phổ biến hiện nay là phun xốp cách nhiệt (PU Foam). Với công nghệ được chuyển giao trực tiếp từ các chuyên gia nước ngoài, Công ty cổ phần công nghệ Polyme Ngọc Diệp là một trong những công ty đi đầu trong việc phát triển các giải pháp chống nóng nhà ứng dụng loại vật liệu tân tiến PU Foam tại Việt Nam. Giải pháp được thi công đơn giản, nhanh chóng bằng cách phun trực tiếp lên bề mặt tường, mái (mái bê tông, tôn, ngói, kính) với độ bám dính cao.

Lớp cách nhiệt PU Foam ngăn hơi nóng truyền từ bên ngoài vào trong căn nhà. Sản phẩm như một lớp bảo ôn lưu giữ không khí lạnh lâu trong phòng. Nhờ đó, điều hòa không phải hoạt động với công suất cao trong thời gian dài, đồng thời rút ngắn thời gian sử dụng các thiết bị làm mát tới 3 đến 5 tiếng mỗi ngày, giúp tiết kiệm đến 30% chi phí điện năng và tăng tuổi thọ thiết bị trong nhà.

PU Foam được phun trực tiếp lên bề mặt tường, mái (mái bê tông, tôn, ngói, kính) với độ bám dính cao.

Khả năng cách nhiệt của PU Foam được chứng minh thông qua các lĩnh vực đòi hỏi tính ổn định nhiệt cao như: sản xuất tủ lạnh, tủ cấp đông, bình nóng lạnh... Độ hiệu quả của PU Foam đã được kiểm định tại phòng thí nghiệm của viện Vật liệu Xây dựng Việt Nam.

Theo đại diện của Công ty cổ phần công nghệ Polyme Ngọc Diệp, hiện nay, công nghệ đột phá PU Foam đang dần phổ biến trên thị trường xây dựng Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chống nóng nhà ở dân dụng. Đây được xem là giải pháp vừa mang lại hiệu quả cao, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cho căn nhà.

