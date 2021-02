Xông vào trường bắt, đánh 3 học sinh

Đồng ThápHai nhóm thanh niên đến hai trường THPT ở huyện Tháp Mười bắt ba nam sinh lớp 11 và 12 chở đến nơi vắng đánh đập, phải nhập viện.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, sự việc có thể do mâu thuẫn cá nhân giữa 3 học sinh với nhóm người ngoài xã hội.

Vào giờ tan học chiều 22/2, gần 10 thanh niên xông vào trường THPT Đốc Binh Kiều rượt đánh, bắt 2 nam sinh lớp 12 lên xe máy chở đi. Bảo vệ và giáo viên ngăn cản bị chúng cầm dao, kéo đe doạ nên đã báo Công an huyện Tháp Mười. Hai nạn nhân bị đưa đến nơi vắng cách trường khoảng 10 km đánh đập.

Cùng lúc, cách trường THPT Đốc Binh Kiều khoảng 7 km, tại khu vực cổng trường THPT Tháp Mười, một nam sinh lớp 11 vừa tan học bị nhóm thanh niên lạ mặt xông đến khống chế, đưa lên xe máy chở đi. Được khoảng một km, chúng kéo em xuống đánh, dùng hung khí đâm trầy xước bụng rồi bỏ đi.

Trường THPT Đốc Binh Kiều ở huyện Tháp Mười. Ảnh: Hồng Ngự.

Hiện, hai nam sinh còn điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười, sức khỏe ổn định; em còn lại được bệnh viện cho về nhà theo dõi. Các nạn nhân cho biết không mâu thuẫn với những người tấn công mình.

Nam sinh trường Đốc Binh Kiều kể, cùng bạn bị nhóm thanh niên đánh đấm túi bụi, bị quất nón bảo hiểm vào đầu. Bạn của em còn bị chúng nhấn đầu xuống kênh nước vì phát hiện cậu nhắn tin liên lạc với người thân.

Ngày 24/2, đại tá Nguyễn Văn Thương (Trưởng Công an huyện Tháp Mười) cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ việc cho là mình bị "nhìn đểu". Nhóm kéo đến trường THPT Đốc Binh Kiều có 8 thanh thiếu niên, hiện đã triệu tập được 5 người. Nhóm hành hung nam sinh còn lại có 4 người, công an đã làm việc với nghi can chủ mưu. "Hai nhóm này có liên quan với nhau, trong đó có một số đang là học sinh, con em cán bộ huyện Tháp Mười", đại tá Thương nói.

Trong 3 nạn nhân có một học sinh cá biệt, bỏ thi học kỳ một, từng đánh một người thuộc nhóm tấn công. Hai em còn lại học lực trung bình, yếu, gần đây có biểu hiện tụ tập, nhà trường từng mời gia đình đến làm việc.

"Chúng tôi đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, nếu đủ yếu tố xử lý hình sự trường hợp nào thì sẽ tiến hành. Các trường hợp còn lại sẽ giao nhà trường, chính quyền địa phương có biện pháp phối hợp quản lý, giáo dục", Trưởng Công an huyện Tháp Mười nói.

Cửu Long