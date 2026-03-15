Xông vào tiệm vàng, cướp hơn 1,5 triệu USD trang sức trong 70 giây

MỹBăng cướp gần 20 người đột nhập tiệm kim hoàn ở bang California, lấy đi số trang sức trị giá hơn 1,5 triệu USD chỉ trong khoảng 70 giây.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 14/3 công bố video từ camera giám sát về vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Kumar Jewelers ở thành phố Fremont, miền bắc California, hồi tháng 6 năm ngoái, cho thấy thủ đoạn và mức độ táo tợn của băng cướp.

Video cho thấy một đoàn ôtô lao vào bãi đỗ trước tiệm vàng, sau đó gần 20 người đeo mặt nạ và trùm mũ tràn vào bên trong. Các nghi phạm mang theo cuốc chim và búa để phá tủ trưng bày trang sức.

Chỉ trong 70 giây, nhóm này cướp đi hơn 3/4 số sản phẩm vàng, kim cương và nhiều loại trang sức khác trưng bày trong cửa hàng, trị giá hơn 1,5 triệu USD.

Băng cướp cuỗm hơn 1,5 triệu USD trang sức ở California Khoảng khắc băng cướp gần 20 người xông vào cửa hàng Kumar Jewelers ở California, lấy sạch tài sản, vào tháng 6/2025. Video: X/M9USA

Hai thành viên trong băng cướp khống chế một nhân viên bảo vệ làm con tin cho đến khi những kẻ còn lại tẩu thoát. Sau đó, nhóm này nhanh chóng rời đi theo nhiều hướng trên các xe khác nhau, buộc lực lượng cảnh sát phải chọn truy đuổi một phương tiện và để các xe còn lại chạy thoát.

Theo hồ sơ tòa án được báo East Bay Times tiếp cận, công tố viên liên bang cho biết cảnh sát đã quyết định truy đuổi một chiếc Acura màu đen. Chiếc xe này dẫn cảnh sát vào cuộc rượt đuổi qua nhiều khu dân cư tại Fremont.

Trong quá trình bỏ chạy, chiếc Acura nhiều lần vượt xe khác ở làn đường ngược chiều, phóng qua các biển dừng tại nhiều giao lộ và đạt tốc độ khoảng hơn 120 km/h, liên tục lạng lách giữa các làn đường.

Sau khi gây tai nạn, 4 nam nghi phạm 19 - 20 tuổi bỏ xe tháo chạy và bị cảnh sát bắt. Cảnh sát hiện chưa bắt thêm người nào khác liên quan đến vụ cướp.

Các công tố viên cho rằng vụ đột nhập ở Fremont có thể liên quan đến một vụ cướp khác xảy ra 3 tháng sau đó tại thành phố San Ramon, bang California. Số trang sức bị lấy đi khi ấy cũng trị giá khoảng 1,5 triệu USD.

Thanh Danh (Theo Telegraph, Mecury News, East Bay Times)