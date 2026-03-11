Xông vào quán cà phê chém người

Nghệ AnTrần Hữu Giáp, 31 tuổi, bị cảnh sát bắt vì cấm dao xông vào quán cà phê ở phường Thành Vinh chém một người đàn ông bị thương do mâu thuẫn.

Ngày 11/3, Giáp, trú phường Thành Sen, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Trần Hữu Giáp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Theo điều tra, Giáp có mâu thuẫn với người đàn ông 37 tuổi, trú phường Thành Vinh. Trưa nay, khi đi bộ từ khu vực chợ Vinh theo đường Phan Đình Phùng, Giáp thấy đối phương đang ngồi cùng bạn tại quán cà phê trên đường Trần Quốc Hoàn nên nảy sinh ý định trả đũa.

Giáp cầm con dao dài gần 70 cm vừa mua, xông vào quán chém một nhát trúng vai trái người đàn ông 37 tuổi rồi bỏ chạy. Nạn nhân sau đó được người dân đưa tới Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cấp cứu.

Hung khí gây án bị tịch thu. Ảnh: Hòa Vang

Giáp bị cảnh sát bắt khi đang lẩn trốn tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cách hiện trường gây án hơn 15 km.

Đức Hùng