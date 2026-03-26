Xóm núi ngập tràn hoa lan, hút hàng nghìn khách tham quan

Một tuần nay, xóm Thanh Tú, xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai (Yên Bái cũ) trở nên náo nhiệt vì khách thập phương đến tham quan hoa lan nở. Giữa núi đồi, những giò phong lan đùi gà bung nở tím trên thân cây cau, tạo nên khung cảnh như cổ tích.

"Nhân dịp hoa nở đẹp, tôi nảy ra ý tưởng mở hội hoa. Đây cũng là mong muốn của dân bản và chính quyền nhằm quảng bá hình ảnh địa phương", ông Hoàng Văn Nam, 56 tuổi, một trong những gia đình mở cửa đón khách ngắm hoa, nói.