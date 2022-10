Xòe tay ra anh đưa cho em hạnh phúc

Này cô gái, anh đứng đây chờ em, chân anh bị muỗi cắn và mọc rêu luôn rồi này.

Chuyện là có chàng kỹ sư địa chất đã 32 tuổi (sinh năm 1991), làm việc và sống tại Thanh Hóa, ngày nào cũng lướt đọc báo VnExpress vài lần nhưng cho đến nay mới đến chuyên mục Hẹn hò.

Chàng trai này có sở thích chế cháo D.I.Y, công việc ổn định và đang trên đà phát triển tốt, nhưng dù phát triển tốt đến mấy cũng không đủ, vì vẫn còn thiếu 50% cuộc đời.

Anh chàng này có tính hài hước, hơi nhây, không uống được rượu, không thích mang những cuộc nhậu về nhà vì ngại rửa bát, mạnh miệng nhưng nhát gái, nói thì hay nhưng cầm tay thì tim đập thình thịch.

Ngoài ra, chàng có chiều cao 1,71 m, nặng 68 kg, nói chung thấy mình cũng đẹp trai mỗi khi đứng trước gương, đẹp nhất là lúc buổi sáng ngủ dậy, vì lúc ấy không đeo kính nên thấy thế.

Em xem đã đến lúc mình gặp nhau chưa? Hãy cho anh một tín hiệu, anh sẽ chạy đến bên cạnh em.

I will be waiting for you.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc