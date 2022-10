Xộc vào bệnh viện, vô cớ chém người

Hải PhòngNguyễn Văn Lâm, 32 tuổi, cùng ba người bị bắt với cáo buộc xộc vào Bệnh viện Mắt Hải Phòng chém trọng thương ông Nguyễn Văn Hiệu do nhầm "mục tiêu".

Ngày 12/10, Công an Hải Phòng cho biết Nguyễn Văn Lâm cùng Vũ Tuấn Anh, Phạm Văn Đại và Nguyễn Văn Trung, đều ngụ ở huyện Vĩnh Bảo, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Lê Chân khởi tố, tạm giam về tội Cố ý gây thương tích.

Bốn nghi phạm Tuấn Anh, Đại, Trung và Lâm.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, khoảng 14h ngày 16/6, nhóm của Lâm lao vào Bệnh viện Mắt Hải Phòng dùng dao chém và gậy đánh tới tấp vào ông Hiệu - người đang đưa mẹ đi khám.

Ông Hiệu sau đó cố chạy vào tầng một của bệnh viện để thoát thân; được sơ cứu rồi chuyển cấp cứu ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Một số nhân chứng cho biết nhóm Lâm rất manh động, thái độ hung tợn và còn dọa chém chết người nào vào can. Ông Hiệu bất ngờ khi bị tấn công.

Tuấn Anh, Đại và Trung bị bắt sau khi gây án. Lâm bỏ trốn, ngày 6/10 bị Công an quận Lê Chân bắt. Tại cơ quan công an, nhóm Lâm khai chém ông Hiệu do nhầm với một người có mâu thuẫn.

