Xoay xở thưởng Tết cho y bác sĩ

Bệnh viện Ung bướu TP HCM đang khó khăn tài chính, không có thưởng Tết nhưng dự định trích Quỹ phúc lợi chia đều mỗi nhân viên, kể cả giám đốc, khoảng 8 triệu đồng gọi là hỗ trợ thu nhập tăng thêm.

TS Diệp Bảo Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, cho biết những tháng qua tình hình khám chữa bệnh phục hồi và nguồn thu tương đương trước dịch. Tuy nhiên, đơn vị phải vận hành thêm Cơ sở hai (ở Thủ Đức) khang trang, hiện đại cần chi phí rất lớn về điện, nước, cây xanh... nên phần thu vẫn không đủ bù chi. Hiện, bệnh viện vẫn chưa cân đối được tài chính, chưa có chênh lệch thu chi.

"Tết nay, bệnh viện cố gắng xoay xở để động viên tinh thần anh em sau một năm làm việc vất vả", bác sĩ Tuấn nói. Dự kiến khoản hỗ trợ là khoảng 8 triệu đồng một người, tăng 500.000 đồng so với năm ngoái.

Tình trạng khó khăn tài chính được Bệnh viện Ung bướu TP HCM thông báo hồi tháng 10 - khi làm việc với đoàn Đại biểu Quốc hội. Theo Giám đốc Phạm Xuân Dũng, tài chính bệnh viện đang âm 91 tỷ đồng, hết quỹ lương để chi trả cho nhân viên. Trong 9 tháng đầu năm bệnh viện không đủ tiền chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ nhân viên. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 9 triệu đồng một tháng là nhờ dùng tiền của năm trước tích lũy để chi ba năm gần đây, cố gắng duy trì hoạt động. Từ đó, lãnh đạo bệnh viện kiến nghị UBND TP HCM cấp bù đủ 91 tỷ đồng để chi lương, thưởng cho nhân viên và trang trải chi phí các hoạt động.

Cũng trong tình trạng khó khăn tương tự, nhiều bệnh viện khác đang nỗ lực tìm nguồn tài chính chăm lo Tết cho cán bộ, nhân viên. Theo bác sĩ Huỳnh Ngọc Hớn, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Trưng Vương, tích lũy tài chính năm nay của bệnh viện không còn nhiều, nên tiền thưởng Tết sẽ chi theo đề nghị chung của UBND thành phố. "Tuy nhiên, thành phố chưa có đề xuất cụ thể nên không biết bao nhiêu, còn mức năm ngoái là 1,5 triệu đồng mỗi người", ông Hớn nói.

Còn đại diện Bệnh viện Hùng Vương TP HCM cho biết "đang cân đối, nhưng chắc không nhiều" vì năm nay số lượng gia đình sinh con giảm sâu so với những năm trước khiến doanh thu của bệnh viện giảm. "Thông thường trong 12 con giáp Dần là năm có số sinh giảm nhiều nhất, sau đại dịch Covid-19 kinh tế bị ảnh hưởng, nên người dân ngại sinh", lãnh đạo bệnh viện giải thích.

Nhiều bệnh viện khác cũng chưa chốt được lương thưởng cho nhân viên y tế. Như giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) Đào Xuân Cơ chia sẻ "đây là bài toán khó nhất mà tôi phải giải".

Nhân viên y tế làm việc tại Bệnh Nhiệt đới TP HCM, tháng 6/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Một số nơi tình hình sáng sủa hơn, như Viện Tim TP HCM - một trong những cơ sở y tế thông báo kế hoạch lương thưởng cuối năm cho nhân viên sớm nhất, từ trước Giáng sinh. Mỗi người được thưởng Tết dương lịch 10 triệu đồng, còn Tết âm lịch là một tháng lương cùng 35 triệu đồng.

Theo Giám đốc Bùi Minh Trạng, trong các năm 2020, 2021 và 2022 khó khăn do đại dịch, bệnh viện vẫn cố gắng duy trì thu nhập bình quân 23 triệu đồng/người/tháng (chưa tính tiền thưởng Tết). Năm 2021, bùng phát Covid-19, nguồn thu giảm sút nhưng nhân viên vẫn được nhận các khoản thu nhập ngoài lương, thưởng lễ Tết như trước.

Năm nay, công tác khám chữa bệnh từng bước hồi phục, trở lại hoạt động bình thường. Đến tháng 11, Viện Tim ghi nhận gần 223.000 lượt khám chữa bệnh ngoại trú, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2021. Điều trị nội trú cũng tăng 65%, thông tim can thiệp tăng 84%, phẫu thuật tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. "Nhờ vậy hoạt động tài chính của Viện ổn định để có thể duy trì thu nhập người lao động, đảm bảo đời sống nhân viên ở một đơn vị tự chủ tài chính hoàn toàn từ hơn 30 năm qua", ông Trạng nói.

Tương tự, từ tháng 6 đến nay Bệnh viện Quận 11 phục hồi hoạt động khám chữa bệnh về gần như bằng trước dịch, đã có chênh lệch thu chi để làm nguồn thưởng. Dự kiến, bệnh viện thưởng 600.000 đồng mỗi người/tháng, ai làm việc đủ 12 tháng trong năm được 7,2 triệu đồng. Ngoài ra, Tết dương lịch mỗi người được một triệu đồng. "Mức này cao hơn so với năm ngoái thưởng Tết dương lịch 300.000 đồng, Tết âm lịch 2,4 triệu đồng, cộng với hỗ trợ theo đề nghị của thành phố là 1,5 đồng mỗi người", Giám đốc Bùi Minh Trạng nói.

Tại Hà Nội, các bệnh viện Da liễu Trung ương, Lão Khoa Trung ương, Tim Hà Nội... duy trì lương thưởng đầy đủ như mọi năm, đảm bảo nhân viên có khoản thu nhập để lo Tết.

Trả lời VnExpress, ông Nguyễn Hoàng Long (Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế) cho biết các cơ sở y tế tự chủ động chi trả thưởng Tết cho nhân viên, Bộ không can thiệp. Đây không phải là "khoản cứng" trong quy định của Luật Lao động, mà phụ thuộc vào tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Với cơ sở y tế, chi thưởng cũng theo khả năng thực tế của từng bệnh viện.

Hai năm trước, do đại dịch Covid-19, việc làm, tiền lương, tiền thưởng của nhân viên y tế giảm sút. Tình trạng khó khăn kéo dài đến năm nay bởi các vấn đề thiếu thuốc, mất cân đối tài chính, cạn quỹ lương, vướng rào cản về chính sách... Trong bối cảnh này, giám đốc một số bệnh viện vẫn đánh giá Tết năm nay lương thưởng của nhân viên sẽ tăng hơn với năm trước. Lý do là dịch Covid đã được kiểm soát, người dân chăm lo sức khỏe nên thăm khám, điều trị nhiều hơn, từ đó bệnh viện có chênh lệch thu chi.

Nhiều tỉnh, thành đã công bố mức thưởng Tết năm nay trong các doanh nghiệp nói chung, trong đó cao nhất là ở Đà Nẵng với hơn một tỷ đồng, thấp nhất tại Bắc Giang và Thanh Hóa chỉ 50.000 đồng. Mức thưởng bình quân của người lao động tăng lên, như tại TP HCM là gần 13 triệu đồng/người, cao hơn 45% so với năm ngoái. Mức thưởng Tết cao nhất tại Hà Nội là 400 triệu đồng.

Lê Nga - Lê Phương - Mỹ Ý