Xoài tí hon Trung Quốc rẻ bằng nửa hàng Việt

Xoài tí hon của Trung Quốc đang được bán đầy chợ với giá 25.000 đồng một kg, rẻ bằng phân nửa hàng Việt và rất hút khách.

Chị Hằng ở quận Gò Vấp, TP HCM cho biết, vừa mới mua 2 kg xoài tí hon về ăn. Theo chị, loại này không những có mùi thơm, vị ngọt đậm mà hạt còn lép nên rất được gia đình chị ưa chuộng. "Mỗi kg giá chỉ 25.000 đồng, rẻ bằng một nửa so với xoài cát Việt Nam hiện nay", chị Hằng nói.

Chị Oanh, ở quận Tân Bình cho rằng, xoài tí hon có xuất xứ Trung Quốc khiến chị có phần e ngại, nhưng vì ăn khá ngon, giá lại rẻ và gia đình ai cũng thích nên chị vẫn hay mua. "Loại này để trong phòng có mùi rất thơm. Tôi ăn nhiều năm rồi nên cứ đến mùa là tranh thủ mua về dùng", chị Oanh nói.

Xoài tí hon quả nhỏ nên mỗi ký khoảng 15-20 trái. Ảnh: Hồng Châu.

Chị Loan - chủ đầu mối bán trái cây ở đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp) cho biết, mỗi ngày chị bán khoảng 50 kg xoài tí hon. "Loại này còn được gọi là xoài mút. Chúng là trái cây bán chạy nhất hiện nay. Mỗi kg xoài bán ra, tôi lời khoảng 5.000 đồng", chị Loan nói.

Đồng thời, theo chị này, gần đây xoài tí hon ồ ạt về chợ nên thay vì bán giá 30.000 đồng một kg, nay giảm còn 25.000 đồng. Giá xoài này nhập về năm nay cũng giảm 30% so với năm ngoái.

Trong khi đó, anh Lâm - chuyên bán trái cây bằng xe đẩy trên đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức) cho hay, từ đầu mùa đến nay đã bán được gần 5 tạ xoài mút. "Loại này giá rẻ nên rất đắt khách. Lợi nhuận trên mỗi kg không bằng các loại trái cây khách nhưng bán số lượng nhiều thì vẫn lãi tốt", anh nói.

Theo anh Lâm, xoài tí hon quả nhỏ nên mỗi ký khoảng 15-20 quả. Loại này khá giống xoài mút An Giang nhưng trái nhỏ hơn và giá cũng rẻ hơn 30%. Xoài An Giang số lượng không nhiều nên xoài bán tại TP HCM hiện nay đều là xoài nhập khẩu từ Trung Quốc. Chúng được kiểm định đầy đủ nên đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Xoài tí hon được đựng trong các rổ nhựa màu đỏ tại chợ đầu mối Thủ Đức. Ảnh: Hồng Châu.

Theo đại diện Chợ đầu mối Thủ Đức (TP HCM), xoài tí hon Trung Quốc bắt đầu nhập về chợ từ ngày 1/6, đến nay đã lên hơn 1.000 tấn. Những ngày gần đây, hàng về chợ rộ hơn, bình quân khoảng 46 tấn một đêm. Xoài được đựng trong rổ nhựa, mỗi rổ khoảng 8 kg. Giá sỉ của xoài này tại chợ đầu mối từ 15.000-20.000 đồng mỗi kg.

"Loại này năm nào cũng về chợ, nhưng năm nay giá rẻ hơn khoảng 15-20% so với mọi năm. Nguyên nhân là do dịch bệnh nên nguồn cung dồi dào", đại diện chợ đầu mối nói.

Hồng Châu