Giá xoài cát Hòa Lộc tại nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long hiện tăng gấp đôi so với cách đây hai tháng.

Chị Oanh ở quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết vừa mua xoài cát Hòa Lộc cúng đầu tháng, với giá 160.000 đồng một kg. "Đây là mức giá cao nhất từ đầu năm đến nay và gấp đôi so với cách đây hai tháng", chị Oanh nói.

Khảo sát tại các chợ truyền thống cũng cho thấy xoài cát Hòa Lộc loại 1 được bán với giá 150.000-160.000 đồng (loại 2 quả một kg), loại 2 khoảng 110.000 đồng và loại 3 là 60.000-80.000 đồng.

Chị Phương - chủ sạp trái cây trên đường Hai Bà Trưng (quận 1) - cho biết gần đây số lượng xoài cát Hòa Lộc về cửa hàng thấp. Các đầu mối bán hàng đều thông báo giá rất cao.

"Mỗi ngày, tôi chỉ lấy được thùng 10 kg vì hàng nhập về chợ đầu mối khá hạn chế", chị Phương cho hay.

Xoài cát Hòa Lộc hàng loại 1 đang có giá rất cao. Ảnh: Ngọc Nguyễn

Tương tự, chị Lan Anh, chủ cửa hàng trái cây ở chợ Xóm Mới (Gò Vấp), cho biết chỉ dám nhập hàng loại 3, vì hàng loại 1 và 2 giá quá cao. "Mỗi kg xoài cát Hòa Lộc giá cao hơn cả nho nhập khẩu. Trong khi đó, khu vực tôi sống chủ yếu là người chi tiêu tiết kiệm nên sức mua yếu", chị Anh nói.

Ghi nhận tại các nhà vườn cho thấy giá xoài mua xô (gồm cả trái lớn lẫn nhỏ) tại vườn đang ở mức 55.000-65.000 đồng một kg. Riêng với hàng tuyển chọn, giá sẽ cao hơn 10.000-15.000 đồng.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Tháp cho thấy nhiều loại trái cây tháng 9 có giá biến động mạnh so với tháng trước, trong đó xoài là mặt hàng tăng giá liên tục.

Cụ thể, tháng 9, xoài cát chu tại vườn 26.500 đồng một kg, tăng 2.000 đồng so với tuần trước, xoài cát Lòa lộc có giá 90.000 đồng một kg, tăng 5.000 đồng so với tuần trước, xoài tượng da xanh có giá 27.500 đồng một kg, đắt thêm 8.500 đồng so với tuần trước.

Nguyên nhân khiến xoài cát Hòa Lộc "sốt giá" được các chủ vườn cho biết do mặt hàng này đang nghịch mùa, sản lượng thấp nên giá tăng cao. Theo Hợp tác xã xoài cát Hòa Lộc Đồng Tháp, hiện chỉ còn vài hộ có hàng bán. Đa phần vườn xoài của các xã viên mới cho trái non nên sản lượng bán ra thị trường thấp.

Ngoài ra năm nay, có khoảng thời gian mưa nhiều khiến cây ra hoa bị rụng nên đậu trái thấp, sản lượng giảm 30% so với mọi năm. 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu xoài có nhiều thuận lợi trong khi nguồn cung thấp khiến giá leo thang.

Thêm vào đó, thời điểm này, các loại trái cây nhiệt đới như vải, măng cụt, sầu riêng, cũng gần hết hoặc đã hết vụ nên xoài ít bị cạnh tranh, càng đội giá lên cao.

