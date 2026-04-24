Xóa sổ trường gà quốc tế có giao dịch đánh bạc hơn 1.200 tỷ đồng

Đường dây tổ chức dưới hình thức chọi gà tại Trường gà quốc tế Viêng Xay (Lào) do vợ chồng Đào Anh Dũng cầm đầu vừa bị triệt phá, tổng tiền giao dịch ước tính hơn 1.200 tỷ đồng.

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hoá công bố vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và lực lượng chức năng nước của Lào bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Hơn 200 người bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện gần đây, nhiều công dân Việt Nam thường xuyên xuất cảnh sang Lào với dấu hiệu bất thường. Quá trình rà soát cho thấy đây không phải hoạt động đơn lẻ mà là một đường dây có tổ chức, vận hành chuyên nghiệp, lôi kéo số lượng lớn người Việt sang nước ngoài đánh bạc dưới hình thức chọi gà.

Sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự, một chuyên án được xác lập. Nhà chức trách xác định trường gà quốc tế Viêng Xay tổ chức tại huyện Viengxay thuộc tỉnh Houaphan, do Đào Anh Dũng, 47 tuổi, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu.

Cặp vợ chồng này liên kết với nhiều người khác, góp vốn theo hình thức cổ phần 3-10% mỗi người, tương ứng từ 400 triệu đến 1,5 tỷ đồng để xây dựng địa điểm tổ chức đánh bạc. Dù nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, trường gà được đầu tư quy mô lớn với mục đích phục vụ riêng người Việt.

Ở đây có khu ăn uống, căng tin, nhiều phòng nghỉ để phục vụ tại chỗ. Khi người chơi thắng cược, nhà cái tổ chức thu 5% tiền xâu. Đường dây được vận hành theo mô hình nhiều tầng, phân công nhiệm vụ rất chặt chẽ. Hằng giữ vai trò quản lý chung, trực tiếp điều hành các bộ phận lễ tân, thu ngân, kế toán, kỹ thuật quay phát, bình luận, bảo vệ và căng tin.

Ngoài hình thức đánh bạc trực tiếp, nhóm này còn thiết lập hệ thống quay phát, livestream trên website và hội nhóm Telegram để tổ chức cho các con bạc cá độ trực tuyến với nhà cái qua Internet.

Dữ liệu trích xuất cho thấy có hàng nghìn tài khoản người Việt tham gia đánh bạc trực tuyến. Riêng tại 4 tài khoản do nhóm cầm đầu vận hành, từ tháng 11/2025 đến khi bị bắt đã ghi nhận hơn 10.000 lượt giao dịch, tổng tiền hơn 150 tỷ đồng.

Theo phân tích dòng tiền, trong 19 ngày từ 29/1 đến khi bị triệt phá, số tiền thu từ tiền xâu đã lên tới hơn 13 tỷ đồng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc bước đầu xác định trên 1.200 tỷ đồng.

Nghi can cầm đầu Đào Anh Dũng. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 26/3, các mũi công tác đồng loạt tấn công, triệt phá toàn bộ trường gà, bắt 205 người. Tang vật thu hơn 200 hộ chiếu và giấy thông hành, hơn 200 triệu đồng tiền mặt...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 196 bị can, trong đó 60 người bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, 136 người về hành vi đánh bạc. 147 người bị tạm giữ.

Nhà chức trách cũng xác định ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, một số khác còn có dấu hiệu giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Vụ án đang được mở rộng điều tra. Chuyên án được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chuyên án.

Lê Hoàng