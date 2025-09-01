Xóa hình xăm vì 'thấy mình giống quái vật'

BrazilTừng tự hào với 95% cơ thể phủ kín hình xăm, nhiếp ảnh gia Leandro de Souza đang chịu đựng đau đớn để xóa bỏ chúng, hy vọng bắt đầu cuộc sống mới.

Leandro de Souza, 36 tuổi ở thành phố Bagé, xăm hình từ năm 13 tuổi, từng giành danh hiệu "người đàn ông xăm nhiều nhất Brazil" tại một triển lãm quốc tế năm 2023. Tuy nhiên, ngoại hình này khiến anh khó tìm việc, có thời gian phải sống trong khu tạm trú.

Khoảng hai năm trước, anh không còn thấy yêu thích các hình xăm, bắt đầu hành trình xóa bỏ và cập nhật quá trình trên mạng xã hội. "Tôi thấy không ổn với ngoại hình này, có lúc thấy mình như con quái vật trong gánh xiếc", Souza nói.

Vẻ ngoài của Leandro de Souza trước và sau khi xóa xăm hôm 28/8. Ảnh: Leandro de Souza/Instagram

Hôm 28/8, anh chia sẻ hình ảnh khuôn mặt sau lần xóa xăm thứ 5, do studio Hello Tattoo ở São Paulo thực hiện miễn phí. Đại diện studio cho biết hình xăm không định nghĩa nhân cách và quyết định đồng hành cùng Souza khi nghe anh nói "tôi đã tìm lại được nhân phẩm".

Quá trình xóa xăm dự kiến kéo dài 8 buổi và rất đau đớn. "Hãy tưởng tượng xóa một hình nhỏ trên ngón tay đã đau, còn tôi chịu ba loại tia laser trên toàn bộ khuôn mặt. Nhưng đó là cái giá phải trả cho những việc tôi đã làm", anh nói.

Sau khi ly hôn năm 25 tuổi, cuộc sống của Souza trượt dốc. Anh tìm đến một trung tâm cai nghiện, nơi một phụ nữ đã giúp anh tìm thấy đức tin. Hiện anh thay đổi ngoại hình và lối sống với mong muốn có công việc ổn định, kiếm tiền chu cấp cho con trai và giành lại quyền chăm sóc mẹ già.

"Hãy suy nghĩ kỹ trước khi xăm lên mặt, bởi tôi đã hối hận. Tôi không lên án việc xăm mình nhưng tin rằng sau khi thay đổi, chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn", Souza nhắn nhủ.

Minh Phương (Theo People)